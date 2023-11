Kobiety stanowią 67 procent globalnej siły roboczej w sektorze opieki zdrowotnej – wynika z najnowszych szacunków opartych na dostępnych danych. W szczególności największy odsetek kobiet stanowią pracownicy domowi zatrudnieni bezpośrednio w gospodarstwach domowych. W krajach takich jak Seszele, Białoruś, Słowacja i Gruzja co najmniej cztery na pięć osób zatrudnionych w opiece to kobiety. Co ciekawe, zawody opiekuńcze poza sektorem opieki (tj. pracownicy opieki osobistej w sektorze hotelarskim), a także zawody nieopiekuńcze w sektorze opieki (tj. personel administracyjny w domach opieki, szpitalach lub klinikach).