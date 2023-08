Praca w sektorze przetwórstwa owoców morza

Praca w sektorze rybołówstwa - szczególnie w krajach Azjatyckich wymaga poprawy. Konieczne jest podniesienie standardów pracy w branży owoców morza. Ze względu na specyfikę pracy, szczególne środowisko pracy - pracownicy muszą mieć zapewnione godne i bezpieczne warunki pracy.

Konieczne podniesienie standardu pracy w branży owoców morza w Azji

Według najnowszych doniesień organizacji specjalizujących się w ochronie praw pracowniczych pracodawcy z Indonezji i Tajlandii współpracują na rzecz podniesienia standardów pracy w branży owoców morza. Ze względu na specyfikę pracy, szczególne środowisko pracy - pracownicy muszą mieć zapewnione godne i bezpieczne warunki pracy. W praktyce bywa z tym różnie, szczególnie, że w ostatnim czasie da się zauważyć migrację zarobkową w tym sektorze zatrudnienia. Szczególnie pracownicy z ubogich krajów tzw. "trzeciego świata" w poszukiwaniu podniesienia standardu życia szukają pracy w tym sektorze.

Współpraca Międzynarodowej Organizacji Pracy z liderami branży przetwórstwa owoców morza

Liderzy branży przetwórstwa owoców morza z Indonezji i Tajlandii jak i przedstawiciele Tajskiego Stowarzyszenia Przemysłu Tuńczyka (TTIA), Tajskiego Stowarzyszenia Mrożonej Żywności (TFFA) oraz Indonezyjskiego Stowarzyszenia Rybaków Polowych i Linowych ( AP2HI) współpracują w celu promowania dobrych praktyk pracy w sektorze przetwórstwa owoców morza. Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP) blisko współpracuje z tajskim przemysłem owoców morza od 2016 r., przy wsparciu Unii Europejskiej.

Ważne Program Seafood GLP angażuje firmy w ustalanie standardów w miejscu pracy w oparciu o tajskie prawo pracy i standardy międzynarodowe, zapewnia warsztaty szkoleniowe na temat stosowania odpowiednich standardów pracy oraz opracowuje plany działania na rzecz poprawy godnej pracy w ich firmach.

Prawa pracowników w sektorze rybołówstwa

Konieczna jest ochrona podstawowych praw pracowniczych takich jak:

bezpieczna i higieniczna praca;

zapewnienie środków higieny osobistej i indywidualnych środków ochrony osobistej;

zakazanie albo chociaż ograniczenie pracy dzieci;

zakazanie pracy przymusowej;

regularna wypłata wynagrodzenia;

wolności zrzeszania się;

wolność prowadzenia rokowań zbiorowych;

zakaz dyskryminacji.

Przedstawiciele Tajlandii pokazali, jak wspólne wysiłki na rzecz promowania odpowiedzialnych praktyk w zakresie pracy mogą prowadzić do pozytywnych wyników dla całej branży. Attapan Masrungsan, doradca wykonawczy TTIA, powiedział: „To spotkanie jest ważnym krokiem naprzód dla tajlandzkiego i indonezyjskiego przemysłu owoców morza w zakresie zobowiązania się do przestrzegania zasad godnej pracy i daje przykład dla globalnej społeczności zajmującej się owocami morza. Wspierając współpracę transgraniczną, możemy wspólnie pracować na rzecz bardziej zrównoważonego i odpowiedzialnego sektora owoców morza".

Oferty pracy w sektorze przetwórstwa owoców morza

Po wpisaniu w Internecie frazy: praca w sektorze przetwórstwa owoców morza, wyświetla się bardzo dużo ofert pracy. Szczególnie jest to praca za granicą, w takich krajach jak: Islandia, Dania, Norwegia, Normandia - Francja, Włochy.

Według ofert praca najczęściej ma polegać na:

Rozładunku skrzynek (około 50g) ze świeżymi owocami morza (m.in. przegrzebki, krewetki czy małże) - możliwy do dyspozycji jest wózek;

Przygotowanie, oczyszczanie skorupiaków zgodnie z wymogiem klienta.

Praca ta ma często charakter sezonowy, pracownicy są potrzebni na kilka miesięcy, z uwzględnieniem występowania wysokiego sezonu danych owoców morza. Z taką sezonowością wiąże się ogromny problem rotacji personelu. Zdarza się też, że pracownicy trafiają do tej pracy przez agencje pracy tymczasowej. Co ważne, niekiedy od kandydatów wymaga się znajomości danego języka, ale zwykle nie muszą oni posiadać wysokich umiejętności ani specjalnych kompetencji zawodowych. Najistotniejsza jest sprawność manualna pracowników.

Inicjatywa Ship to Shore Rights

Ship to Shore Rights Azja Południowo-Wschodnia to inicjatywa UE i ONZ wdrożona przez MOP we współpracy z Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) i Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP), której ogólnym celem jest promowanie regularnej i bezpiecznej migracji zarobkowej i godnej pracy dla wszystkich pracowników migrujących w sektorach rybołówstwa i przetwórstwa owoców morza. Program uwzględnia charakterystykę pracy w sektorach rybołówstwa i przetwórstwa owoców morza, a także bariery i zagrożenia występujące podczas migracji, które mogą prowadzić do niebezpiecznej migracji, deficytu godnej pracy, nadużyć i pracy przymusowej.