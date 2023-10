Jak czasowo powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy?

Uzasadnione potrzeby pracodawcy to uzasadnione potrzeby zakładu pracy jako całości, a nie tylko jednostki (komórki) organizacyjnej zakładu pracy, do pracy, w której pracownik został skierowany.

Co ważne, polecenie zmieniające nie może powodować pogorszenia sytuacji finansowej pracownika. Jeżeli praca powierzona jest gorzej wynagradzana, to pracownikowi przysługuje prawo do wynagrodzenia wynikającego z umowy o pracę. Zatem przy czasowym powierzeniu pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę (art. 42 § 4 KP) obniżeniu nie może ulec jego wynagrodzenie obliczone na zasadach ustalania ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Inna praca powierzona pracownikowi powinna odpowiadać jego kwalifikacjom. Zgodnie z poglądem SN, przez pojęcie kwalifikacji, o jakich mowa w art. 42 § 4 KP, należy rozumieć nie tylko przygotowanie zawodowe pracownika (jego formalne wykształcenie, zdobyte doświadczenia zawodowe i potrzebne umiejętności), lecz także właściwości psychofizyczne, predyspozycje psychiczne oraz zdolności do wykonywania określonych czynności z punktu widzenia zdrowia fizycznego (zob. wyr. SN z 4 października 2000 r., I PKN 61/00).