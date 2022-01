Polski Ład - wyższe wynagrodzenia pracowników od 2022 r.

Polski Ład to wyższe wynagrodzenia pracowników od 2022 roku - przekonuje MRiPS. Na Polskim Ładzie najwięcej skorzystają osoby zarabiające do 5700 zł brutto miesięcznie. O swoje wynagrodzenie nie muszą martwić się także pracownicy z zarobkami od 5700 do 12800 zł brutto.

Polski Ład - wynagrodzenia wyższe dla 2/3 pracowników

Dzięki rozwiązaniom podatkowym wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach. Polski Ład to również ochrona zarobków etatowców, którzy zarabiają od 5 700 zł brutto do 12 800 zł brutto miesięcznie. Dla takich osób reforma będzie co najmniej neutralna i to mimo braku możliwości odliczenia składki zdrowotnej.

Każdy pracownik, który będzie podejrzewał, że jego wynagrodzenie jest źle obliczane, może zwrócić się do PIP lub ZUS o ustalenie przyczyny i wyliczenie prawidłowej pensji. Zależy nam na tym, by pracodawcy nie wykorzystywali reformy do nieuprawnionego obniżania wynagrodzeń.

Polski Ład to historyczna obniżka podatków, dzięki której realnie wzrosną dochody netto Polaków. W ich portfelach zostanie ok. 17 mld zł więcej. Na reformie zyska 18 mln Polaków. Więcej pieniędzy zostanie m.in. w portfelach niemal 8 mln pracowników, czyli 2/3 osób zatrudnionych na etatach.

Polski Ład a wynagrodzenia - kto skorzysta najwięcej?

W Polskim Ładzie wzrosną wynagrodzenia netto niemal 8 mln pracowników. To aż 2/3 osób zatrudnionych na etatach. Najmocniej korzyści z Polskiego Ładu odczują pracownicy i przedsiębiorcy, którzy zarabiają do 5 700 zł brutto miesięcznie.

– Wzrost wynagrodzeń wśród tej grupy pracowników to zasługa podwyższenia kwoty wolnej od podatku – aż do 30 tys. zł. Dzięki temu aż 1/3 podatników w ogóle nie będą płacić podatku, a dla kolejnych 1/3, podatki będą niższe niż dotychczas. Nie jest sprawiedliwy system podatkowy, w którym podatki płacą osoby zarabiające w granicach minimalnego wynagrodzenia. Teraz to się zmieni. Beneficjentami zmian w podatkach będą wszyscy zarabiający do wysokości średniego wynagrodzenia – wskazuje wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Przykładowo

Pracownik ochrony, który zarabia miesięcznie 3 180 zł – zyska ponad 2 000 zł rocznie „na rękę”.

Kucharz, który zarabia miesięcznie 3 600 zł brutto – zyska rocznie 1 686 zł „na rękę”.

Pracownik fizyczny, który zarabia miesięcznie 4 000 zł brutto – zyska rocznie 1365 zł „na rękę”.

Zysk pracowników będzie widoczny nie pod koniec roku, tylko już na poziomie poszczególnych miesięcy. Każda z tych osób powinna więc otrzymywać przez 12 miesięcy począwszy od stycznia wyższe wynagrodzenie miesięczne.

U pracownika ochrony z pensją 3 180 zł będzie to 168 zł więcej „na rękę”.

U kucharza z pensją 3600 zł brutto – 140 zł więcej „na rękę”.

U pracownika fizycznego z pensją 4 000 zł brutto – 114 zł więcej „na rękę”.

Zarobki od 5700 do 12800 zł brutto a Polski Ład

O swoje wynagrodzenia mogą też być spokojni pracownicy zarabiający więcej niż 5 700 brutto miesięcznie. W przypadku wynagrodzeń od 5 700 zł do aż 12 800 zł brutto, Polski Ład nie wprowadza żadnych zasadniczych zmian. Takie osoby nie muszą obawiać się zmian w składce zdrowotnej, bo mimo braku możliwości jej odliczenia, ich wynagrodzenia pozostaną co najmniej takie same.

Przykładowo

Przy zarobkach 6 000 zł brutto miesięcznie wynagrodzenie nadal wynosić będzie ok. 4320 zł miesięcznie „na rękę”.

Przy zarobkach 8 000 zł brutto – 5730 zł miesięcznie „na rękę”.

Przy zarobkach 12 000 zł brutto – ok. 8115 zł miesięcznie „ na rękę”, co oznacza ok. 47 zł więcej miesięcznie.

Neutralność reformy dla tej grupy pracowników to m.in. efekt preferencji podatkowej dla klasy średniej, która amortyzuje zmiany w składce zdrowotnej. W Polskim Ładzie będą nią objęci pracownicy i przedsiębiorcy, których roczne przychody w wynoszą od 68 412 zł do 133 692 zł, czyli od 5 701 zł do 11 141 zł brutto miesięcznie. Dodatkowo w efekcie podwyższenia progu podatkowego, reforma będzie co najmniej neutralna dla tych osób, które zarabiają aż do 12 800 zł brutto miesięcznie. W rezultacie pracownicy nie stracą na Polskim Ładzie. W sumie reforma będzie neutralna dla 20 proc. etatowców.

– W ciągu ostatnich 12 lat, pomimo stałego wzrostu płacy minimalnej i średniej krajowej, w Polsce nie było gruntownej podwyżki kwoty wolnej i progu podatkowego. W efekcie kwota wolna, w relacji do średniego wynagrodzenia w Polsce, w roku 2021 była aż o 50% niższa niż w 2014 r. Polski Ład przywraca system podatkowy do właściwych proporcji nie tylko nadrabiając tą zaległość, ale i silnie zmniejszając obciążenie osób mniej zarabiających. W wyniku dziesięciokrotnego podniesienia kwoty wolnej, porównując jej wysokość do przeciętnego wynagrodzenia, Polska przesunęła się w europejskim zestawieniu z końca stawki na samą czołówkę. Podobny poziom funkcjonuje tylko w Holandii

i w Finlandii. W tyle za sobą zostawiliśmy takie kraje jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania – dodaje wiceminister Sarnowski.

Polski Ład a nieuczciwe działania pracodawców

Do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej docierają sygnały od pracowników, zaniepokojonych informacjami od pracodawców, co do zasady ustalania podstawy wymiaru oraz wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, które mają się odbić na ich zarobkach.

– Reagujemy natychmiast. Nie ma naszej zgody na próby wykorzystania przepisów na niekorzyść pracowników – mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Pracownik, który po wprowadzeniu Polskiego Ładu ma wątpliwości co do rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę, może zgłosić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy. ZUS wyjaśni wątpliwości, a ewentualnymi nieuczciwymi praktykami zajmą się inspektorzy pracy – dodaje minister Maląg.

– Opublikowaliśmy na stronie ZUS specjalny poradnik i przeprowadzaliśmy otwarte szkolenia dla zainteresowanych. Spośród naszych pracowników wyznaczyliśmy liderów, którzy lokalnie szkolą i odpowiadają na pytania od pracodawców. Również pracownicy naszych sal obsługi klientów oraz infolinia są przeszkolone do udzielania kompleksowych informacji w zakresie zmian w składce zdrowotnej. W drugiej połowie stycznia udostępnimy specjalny kalkulator, który po wprowadzeniu niezbędnych danych, takich jak okres rozliczeniowy, forma opodatkowania, kwota dochodu lub przychodu, pomoże obliczyć podstawę wymiaru i kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne należnej za dany miesiąc – mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wynagrodzenie po wprowadzeniu Polskiego Ładu - kontrola PIP

Pracownicy swoje wątpliwości odnośnie rozliczenia wynagrodzenia i składek przez pracodawcę mogą zgłaszać również do najbliższego inspektoratu Państwowej Inspekcji Pracy. Jednym z głównych zadań Państwowej Inspekcji Pracy jest m.in. nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym przepisów dotyczących wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. W tym celu inspektorzy pracy mogą przeprowadzać postępowania kontrolne (mające na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy), a w razie stwierdzenia naruszenia nakazać pracodawcom określonych zachowań.

– Kontrole prowadzone w tym zakresie przez inspektorów obejmują sprawdzenie realizacji przez pracodawcę jednego z podstawowych obowiązków wynikających z Kodeksu pracy, jakim jest prawidłowe i terminowe wypłacanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń ze stosunku pracy. Prawidłowość wypłaty wynagrodzenia obejmuje przy tym prawidłowe naliczenie wysokości wynagrodzenia, tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami, przestrzeganie zasad dotyczących dokonywania potrąceń, właściwą formę i sposób wypłaty. Państwowa Inspekcja Pracy stoi na straży przestrzegania przepisów prawa pracy (w tym wypłaty wynagrodzeń) i reaguje na wszystkie sygnały wskazujące na nieprawidłowości w ustaleniu wysokości wynagrodzenia pracownika, w tym także nieuczciwe praktyki pracodawców – mówi Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko.