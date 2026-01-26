REKLAMA

Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki

Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki

26 stycznia 2026, 17:50
Małgorzata Masłowska
Małgorzata Masłowska
Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki
Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki
Zwolnienie z powodu siły wyższej to uprawienie, z którego pracownicy chętnie korzystają w kryzysowych sytuacjach. Często przy tym zapominają, że może to mieć również długofalowe skutki, które odczują dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.

Nieobecności wpływają m.in. na wysokość dodatkowego wynagrodzenia, czyli trzynastki

Początek roku kalendarzowego to czas, w którym pracownicy sfery budżetowej czekają na przelew tzw. trzynastki, czyli dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Przysługuje ono np. pracownikom samorządowym i nauczycielom. Jednak w niektórych przypadkach przelew, gdy już przychodzi, rodzi pytania. Pracownicy często zapominają, że na prawo do tego świadczenia i na jego wysokość wpływają m.in. ich nieobecności w pracy, które miały miejsce w trakcie roku. Dlaczego? Bo jego wysokość to 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracownika w ciągu roku kalendarzowego, za który przysługuje to wynagrodzenie, uwzględniając:
1) wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także
2) wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy oraz
3) wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy przysługujące pracownikowi, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy

Tymczasem jak wynika z rozporządzenia urlopowego, przy obliczeniach wyłączeniu podlega m.in. wynagrodzenie za czas innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. Jest nią m.in. nieobecność związana z korzystaniem ze zwolnienia z powodu siły wyższej.

Zwolnienie z powodu siły wyższej jest w praktyce problematyczne

Ze zwolnienia z powodu siły wyższej pracownicy mogą korzystać od 2023 r. Od samego początku wzbudza ono wiele kontrowersji, a jego stosowanie prowadzi między pracodawcami i pracownikami do konfliktów i nieporozumień. Jak wynika z przepisów, pracownik ma prawo skorzystać ze zwolnienia od pracy w wymiarze 2 dni albo 16 godzin, z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem, jeżeli jest niezbędna natychmiastowa obecność pracownika. Czas zwolnienia od pracy z tego tytułu jest czasem usprawiedliwionej nieobecności w pracy, za który pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia w wysokości połowy wynagrodzenia. Co w tym kontrowersyjnego? Chodzi o to, że ustawodawca nie przewidział żadnych narzędzi, które pozwoliłyby pracodawcy weryfikować faktyczne spełnienie przesłanek, o których mowa w tej regulacji. Sprawia to, że w praktyce pracownicy wnioskują o udzielenie zwolnienia również w innych przypadkach. Jest to źródłem trudności w zakresie organizacji pracy, szczególnie w okresach, w których zainteresowanie dnie wolnym od pracy jest wśród pracowników wzmożone. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi skorzystania z przysługującego mu uprawnienia i musi dokonywać korekt w harmonogramie pracy w związku z nieplanowaną wcześniej nieobecnością. Choć pracodawcy mają świadomość, że za taki dzień nie otrzymają pełnego wynagrodzenia, nie myślą o tym, że pociągnie to za sobą również inne konsekwencje, w tym właśnie wpłynie na wysokość trzynastki, a w skrajnych przypadkach również na prawo do niej. Aby dodatkowe wynagrodzenie roczne przysługiwało pracownikowi musi on bowiem aktywnie przepracować określoną liczbę dni w roku kalendarzowym. W przypadku pracownika, który nie świadczył pracy przez cały rok, nawet pojedyncza nieobecność może mieć istotne znaczenie w kontekście nabycia prawa do tego świadczenia.

Podstawa prawna

ustawa z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 560)

art. 1481 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 277)

rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. z 1997 r. poz. 14)

Zobacz również:
Źródło: INFOR




Kadry
Pracownicy są zaskoczeni kosztami tego wolnego. Tracą więcej niż połowę wynagrodzenia, bo skutki widać również przy wypłacie trzynastki
26 sty 2026

Zwolnienie z powodu siły wyższej to uprawienie, z którego pracownicy chętnie korzystają w kryzysowych sytuacjach. Często przy tym zapominają, że może to mieć również długofalowe skutki, które odczują dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.




