Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty

Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.

Nagroda jubileuszowa budzi ostatnio większe zainteresowanie

Nagrody jubileuszowe to domena pracodawców sfery budżetowej. Prawo do nich przewidują powszechnie obowiązujące przepisy, a pracownicy traktują je jako stały element katalogu uprawnień pracowniczych. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2026 r. zmian w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy, o nagrodach jubileuszowych mówi się w ostatnich tygodniach więcej niż zwykle. Uzupełnienie nowozaliczanych okresów aktywności zawodowej przyspieszyło w wielu przypadkach nabycie prawa do nagrody wyższego stopnia, a towarzyszące temu zazwyczaj problemy i wątpliwości przybrały na sile. Do MRPiPS trafiła też w ostatnim czasie petycja dotycząca prawa emerytów do nagrody jubileuszowej. Chodzi o złożoną 3 października 2025 r. petycję 133-2025 dotycząca zmiany przepisów wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie nagród jubileuszowych. Jej autor wskazał, że w oparciu o zgłaszane sygnały przedstawia postulaty zmian legislacyjnych, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ochrony praw obywateli oraz spójności systemu prawnego. Opisując pierwszą z nich wskazał, że:

REKLAMA

REKLAMA

Pracownicy samorządowi, którzy po przejściu na emeryturę podejmują ponownie zatrudnienie, są pozbawieni prawa do nagrody jubileuszowej, nawet jeśli w trakcie tego zatrudnienia osiągają wymagany staż pracy. Wynika to z § 8 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1638). Rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z art. 112 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), a także z art. 32 i 45 Konstytucji RP, gdyż wprowadza nierówne traktowanie emerytów-powracających do pracy. Wnoszę o zmianę wskazanego przepisu poprzez rozszerzenie prawa do nagrody także na tę grupę pracowników.

Wniosek ten może wydawać się zaskakujący, bo obowiązujące przepisy nie ograniczają w żaden sposób prawa pracujących emerytów do nagrody jubileuszowej, a interpretacja obowiązujących w tym zakresie regulacji nie budzi kontrowersji, co zresztą zostało potwierdzone w odpowiedzi udzielonej przez resort pracy (nr DPP-Y.055.6.2025.MD).

Polecamy: Kalendarz 2026

Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci

W udzielone odpowiedzi wskazano, że pracownik samorządowy, który jest emerytem, ma prawo do nagrody jubileuszowej na tych samych zasadach, co pracownicy niemający statusu pracownika-emeryta. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie różnicują pracowników w tym zakresie. Tak jak wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, pracownik-emeryt musi spełnić przesłanki do wypłaty takiej nagrody określone w obowiązujących u tego pracodawcy przepisach płacowych. Jeśli dany pracownik (a zatem również pracownik-emeryt) spełni ustawowe przesłanki, nagroda jubileuszowa powinna zostać mu wypłacona. Skąd zatem wzięły się wątpliwości i treść petycji? Być może chodzi o brzmienie § 8 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który przewiduje, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. W sytuacjach, gdy regulacja ta znajduje zastosowanie, dochodzi do wypłaty nagrody jubileuszowej z wyprzedzeniem, zanim pracownik osiągnie wymagany w przepisach staż pracy. Założenie jest bowiem takie, że przejście na emeryturę zakończy aktywność tej osoby. Jeśli jednak tak nie będzie, a emeryt zdecyduje się na ponowne podjęcie pracy, to oczywiście w dniu osiągnięcia stażu wymaganego do wypłaty nagrody, którą już wcześniej otrzymał, pracodawca nie wypłaci jej po raz drugi. Prawo do każdej kolejnej będzie jednak mógł nabyć na ogólnych zasadach obowiązujących w odniesieniu do wszystkich pracowników. Stosowanie tej regulacji nie budziło dotychczas wątpliwości, a pracujący emeryci nie sygnalizowali, że dochodzi w tym zakresie do jakichkolwiek nieprawidłowości.

REKLAMA