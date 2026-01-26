Prawo do nagrody jubileuszowej mają również emeryci. MRPiPS potwierdza, że nie można odmówić im wypłaty
Czy emeryt ma prawo do nagrody jubileuszowej? Oczywiście mowa o emerycie, który decyduje się kontynuować swoją pracę zawodową. Choć obowiązujące w tym zakresie przepisy nie budzą większych wątpliwości, do MRPiPS trafiła petycja, która dotyczyła tego zagadnienia.
Nagrody jubileuszowe to domena pracodawców sfery budżetowej. Prawo do nich przewidują powszechnie obowiązujące przepisy, a pracownicy traktują je jako stały element katalogu uprawnień pracowniczych. W związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2026 r. zmian w zakresie obliczania pracowniczego stażu pracy, o nagrodach jubileuszowych mówi się w ostatnich tygodniach więcej niż zwykle. Uzupełnienie nowozaliczanych okresów aktywności zawodowej przyspieszyło w wielu przypadkach nabycie prawa do nagrody wyższego stopnia, a towarzyszące temu zazwyczaj problemy i wątpliwości przybrały na sile. Do MRPiPS trafiła też w ostatnim czasie petycja dotycząca prawa emerytów do nagrody jubileuszowej. Chodzi o złożoną 3 października 2025 r. petycję 133-2025 dotycząca zmiany przepisów wynagradzania pracowników samorządowych w zakresie nagród jubileuszowych. Jej autor wskazał, że w oparciu o zgłaszane sygnały przedstawia postulaty zmian legislacyjnych, których wdrożenie przyczyni się do zwiększenia ochrony praw obywateli oraz spójności systemu prawnego. Opisując pierwszą z nich wskazał, że:
Pracownicy samorządowi, którzy po przejściu na emeryturę podejmują ponownie zatrudnienie, są pozbawieni prawa do nagrody jubileuszowej, nawet jeśli w trakcie tego zatrudnienia osiągają wymagany staż pracy. Wynika to z § 8 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1638). Rozwiązanie to pozostaje w sprzeczności z art. 112 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.), a także z art. 32 i 45 Konstytucji RP, gdyż wprowadza nierówne traktowanie emerytów-powracających do pracy. Wnoszę o zmianę wskazanego przepisu poprzez rozszerzenie prawa do nagrody także na tę grupę pracowników.
Wniosek ten może wydawać się zaskakujący, bo obowiązujące przepisy nie ograniczają w żaden sposób prawa pracujących emerytów do nagrody jubileuszowej, a interpretacja obowiązujących w tym zakresie regulacji nie budzi kontrowersji, co zresztą zostało potwierdzone w odpowiedzi udzielonej przez resort pracy (nr DPP-Y.055.6.2025.MD).
W udzielone odpowiedzi wskazano, że pracownik samorządowy, który jest emerytem, ma prawo do nagrody jubileuszowej na tych samych zasadach, co pracownicy niemający statusu pracownika-emeryta. Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych nie różnicują pracowników w tym zakresie. Tak jak wszyscy pracownicy zatrudnieni u danego pracodawcy, pracownik-emeryt musi spełnić przesłanki do wypłaty takiej nagrody określone w obowiązujących u tego pracodawcy przepisach płacowych. Jeśli dany pracownik (a zatem również pracownik-emeryt) spełni ustawowe przesłanki, nagroda jubileuszowa powinna zostać mu wypłacona. Skąd zatem wzięły się wątpliwości i treść petycji? Być może chodzi o brzmienie § 8 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, który przewiduje, że w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia ustania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu ustania stosunku pracy. W sytuacjach, gdy regulacja ta znajduje zastosowanie, dochodzi do wypłaty nagrody jubileuszowej z wyprzedzeniem, zanim pracownik osiągnie wymagany w przepisach staż pracy. Założenie jest bowiem takie, że przejście na emeryturę zakończy aktywność tej osoby. Jeśli jednak tak nie będzie, a emeryt zdecyduje się na ponowne podjęcie pracy, to oczywiście w dniu osiągnięcia stażu wymaganego do wypłaty nagrody, którą już wcześniej otrzymał, pracodawca nie wypłaci jej po raz drugi. Prawo do każdej kolejnej będzie jednak mógł nabyć na ogólnych zasadach obowiązujących w odniesieniu do wszystkich pracowników. Stosowanie tej regulacji nie budziło dotychczas wątpliwości, a pracujący emeryci nie sygnalizowali, że dochodzi w tym zakresie do jakichkolwiek nieprawidłowości.
§ 8 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (j.t. Dz.U. z 2024 r. poz. 1638)
