Odszkodowanie za skrócony okres wypowiedzenia umowy o pracę

W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy możliwe jest skrócenie trzymiesięcznego wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem. Z tego tytułu pracownikowi przysługuje prawo do odszkodowania za pozostałą część skróconego okresu wypowiedzenia.

Skrócenie okresu wypowiedzenia w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy

Przepisy prawa pracy dopuszczają jednostronne wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę przez pracodawcę. Jest to możliwe, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników. W takiej sytuacji pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do jednego miesiąca (art. 361 Kodeksu pracy).

Pracodawca składa pracownikowi oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia wraz z wypowiedzeniem umowy o pracę. Oświadczenie o skróceniu okresu wypowiedzenia nie może być przekazane pracownikowi w innym terminie. Informację o skróceniu okresu wypowiedzenia należy umieścić w świadectwie pracy.

Odszkodowanie za skrócenie okresu wypowiedzenia

W razie wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Odszkodowanie z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia z powodu upadłości lub likwidacji pracodawcy należy obliczyć na zasadach obowiązujących przy obliczaniu pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.

W odszkodowaniu należy uwzględnić stałe miesięczne składniki wynagrodzenia w wysokości należnej w miesiącu nabycia prawa do odszkodowania. Ponadto uwzględnia się składniki zmienne za okresy nie dłuższe niż 1 miesiąc – w przeciętnej wysokości wypłaconej pracownikowi w okresie 3 miesięcy poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania. Uwzględnieniu podlegają także składniki wynagrodzenia za okresy dłuższe niż 1 miesiąc - w przeciętnej wysokości wypłaconej w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc nabycia prawa do odszkodowania.

Dniem wypłaty odszkodowania jest dzień zakończenia stosunku pracy.

Inne obowiązki pracodawcy

W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracownikowi przysługuje zwolnienie od pracy w wymiarze 3 dni na poszukiwanie pracy.

Okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia.

W razie zastosowania skróconego okresu wypowiedzenia umowa o pracę rozwiązuje się z upływem skróconego okresu.