Odprawa dla terytorialsa to świadczenie wypłacane przez pracodawcę przed rozpoczęciem służby pracownika w WOT. Ile wynosi? Jaka jest podstawa prawna obowiązku wypłaty odprawy? Czy trzeba pisać wniosek o odprawę?

rozwiń >

WOT - odprawa od pracodawcy

WOT czyli Wojska Obrony Terytorialnej to jeden z pięciu rodzajów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. To najmłodsza formacja w Polsce. Zaliczamy do nich jeszcze: Wojska Lądowe, Siły Powietrzne, Marynarkę Wojenną i Wojska Specjalne. Służba w WOT trwa od 1 do 6 lat. Można ją łączyć z pracą. Jak zostać terytorialsem? Warunkami koniecznymi są:

Obywatelstwo polskie

Pełnoletność

Zdrowie fizyczne i psychiczne pozwala na pełnienie służby wojskowej

Niekaralność

Nie pełnienie innego rodzaju służby wojskowej oraz nie posiadanie przydziału kryzysowego.

Pracownikowi powołanemu do terytorialnej służby wojskowej należy się jednorazowa odprawa od pracodawcy.

Odprawa dla terytorialsa – jaka podstawa prawna?

Podstawą prawną dla przyznania żołnierzom WOT (Wojska Obrony Terytorialnej czyli tzw. terytorialsom) odprawy od pracodawcy jest art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny:

„Pracownik powołany do terytorialnej służby wojskowej otrzymuje od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego wynagrodzenia obliczonego według zasad określonych dla ustalania ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy. Odprawa nie przysługuje w razie ponownego powołania do tej samej służby.”

Wysokość odprawy terytorialsa

Ile wynosi odprawa wypłacana przez pracodawcę dla pracownika powołanego do WOT? Odprawa równa się dwutygodniowemu wynagrodzeniu pracownika obliczanemu jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy. Przy stałym wynagrodzeniu odprawa wynosi połowę miesięcznego wynagrodzenia pracownika. Jeśli na wynagrodzenie pracownika składają się również zmienne składniki, wówczas oblicza się średnią z 3 ostatnich miesięcy poprzedzający miesiąc powołania do WOT. W przypadku dużych wahań kwot, pod uwagę bierze się 12 ostatnich miesięcy.

Kiedy odprawa dla terytorialsa powinna być wypłacona?

Pracodawca wypłaca pracownikowi odprawę jeszcze przed rozpoczęciem służby wojskowej. Uznaje się więc, że wypłata odprawy powinna nastąpić najpóźniej ostatniego dnia pracy pracownika powołanego do WOT.

Ważne Pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów odprawy (art. 134a ust. 5 i 6 ustawy o obronie Ojczyzny).

Czy odprawa terytorialsa wypłacana przez pracodawcę jest oskładkowana i opodatkowana? Tak, od przychodu z tytułu odprawy należy odprowadzić składki ZUS oraz pobrać zaliczkę na podatek.

Czy konieczny jest wniosek o wypłatę odprawy WOT?

Pracodawca powinien przyznać odprawę dla terytorialsa z automatu. Aby ją uzyskać, należy przedstawić kartę powołania do WOT. Nie zawsze jednak pracodawcy mają świadomość ciążącego na nich obowiązku. Warto więc napisać wniosek o wypłatę odprawy. Oto przykład wniosku:



Wniosek o wypłatę odprawy

Na podstawie art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny t.j. z dnia 14 listopada 2022 r. (Dz.U. z 2022 r., poz. 2305) wnoszę o wypłatę odprawy przysługującej mi z tytułu powołania do terytorialnej służby wojskowej.



Załącznik:

Kopia karty powołania

