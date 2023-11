Świadczenie pieniężne dla pracodawcy żołnierza

Jeśli pracodawca zatrudnia żołnierzy rezerwy albo terytorialsów pełniących służbę rotacyjnie (WOT), przysługuje mu świadczenie pieniężne za dni pełnienia służby wojskowej przez tych pracowników (art. 309 ust. 1 ustawy o obronie Ojczyzny). Jak napisać wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy żołnierza?

Świadczenie pieniężne z art. 309 ust 1 ustawy o obronie Ojczyzny

Świadczenie to ma na celu rekompensatę kosztów zastępstwa pracownika podczas pełnienia służby wojskowej (żołnierz pasywnej rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe, żołnierz aktywnej rezerwy pełniący czynną służbę wojskową lub żołnierz WOT pełniący terytorialną służbę wojskową rotacyjnie). Mogą to być następujące koszty:

zatrudnienie innego pracownika na podstawie umowy o pracę na czas określony w celu zastępstwa żołnierza albo

powierzenie tego zastępstwa innemu pracownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego pracodawcy

wypłata odprawy żołnierzowi OT (art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny)

Okres, za który przysługuje świadczenie ustala dowódca jednostki wojskowej. Stwierdza to w rozkazie dziennym i wydaje stosowne zaświadczenie nie później niż w terminie:

7 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych w ramach pasywnej rezerwy, służby wojskowej w aktywnej rezerwie lub

do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym była pełniona terytorialna służba wojskowa rotacyjnie.

Tak wydane zaświadczenie niezwłocznie przekazuje szefowi wojskowego centrum rekrutacji.

Wniosek o wypłatę świadczenia dla pracodawcy żołnierza WOT i rezerwy

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy. Aby otrzymać świadczenie, pracodawca składka wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi poniesione koszty do szefa wojskowego centrum rekrutacji właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Ma na to 90 dni od dnia zwolnienia ze służby żołnierza rezerwy albo żołnierza OT. Jak napisać wniosek o świadczenie pieniężne? Pismo powinno wymieniać następujące dane:

nazwę pracodawcy i adres siedziby firmy, miejsce prowadzenia działalności, adres poczty elektronicznej pracodawcy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer rachunku bankowego pracodawcy lub numer jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, dane dotyczące żołnierza, w tym imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania, numer karty powołania i organ powołujący, informacje o liczbie dni uwzględnianej do obliczenia kosztów, rodzaj kosztów ujętych do wyliczenia.

Wniosek składa się w formie pisemnej. Musi zawierać własnoręczny, czytelny podpis z podaniem imienia i nazwiska pracodawcy, kierownika właściwej jednostki organizacyjnej pracodawcy lub innej osoby przez nich upoważnionej. Drugą możliwością jest forma dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.

Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające poniesione koszty (szczególnie uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych). Do wniosku złożonego w formie elektronicznej załącza się elektroniczną kopię dokumentów.

Ile wniosków składa pracodawca? Jeden obejmujący każdy okres pełnienia służby czy jeden na miesiąc? Zgodnie z § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym pracowników będących żołnierzami rezerwy albo będących żołnierzami obrony terytorialnej pełniącymi terytorialną służbę wojskową rotacyjnie wyróżniamy trzy przypadki:

w przypadku ćwiczeń wojskowych składa się jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, w przypadku służby wojskowej w aktywnej rezerwie składa się osobny wniosek za każdy okres, w którym ta służba była pełniona, w przypadku terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie składa się osobny wniosek za każdy miesiąc trwania tej służby.

Wzór wniosku o wypłatę świadczenia

Wzór wniosku o wypłatę świadczenia znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 27 maja 2022 r. (poz. 1193)

Wniosek o wypłatę świadczenia pracodawcy - wzór Rozporządzenie

Jak obliczyć koszty zastępstwa żołnierza w pracy?

Koszty zastępstwa pracownika będącego żołnierzem mają znaczenie przy ustalaniu wysokości świadczenia, o które ubiega się pracodawca. Jak je obliczyć? Należy zsumować wydatki z tytułu:

przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy lub żołnierza OT stanowisku pracy; odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy; przydzielenia pracownikowi odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z przepisów prawa i warunków zatrudnienia; opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psychologicznych pracownika przed objęciem przydzielonego mu lub powierzonego stanowiska pracy (jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu go z tego stanowiska pracy); ubezpieczenia pracownika związanego ze specyfiką wykonywanego zawodu; przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosztów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Wszystkie koszty muszą mieć potwierdzenie w dokumentach źródłowych znajdujących się w ewidencji finansowo-księgowej prowadzonej przez pracodawcę. Koszty te liczone są od dnia powołania żołnierza do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej lub od dnia rozpoczęcia służby w aktywnej rezerwie do dnia zakończenia jej pełnienia, lub od dnia rozpoczęcia pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie do dnia zakończenia jej pełnienia.

W przypadku ćwiczeń wojskowych rotacyjnych okres liczenia kosztów stanowi suma poszczególnych dni tych ćwiczeń w ujęciu rocznym (rok kalendarzowy). W sytuacji innych ćwiczeń wojskowych okresem tym będzie suma dni nieprzerwanego ćwiczenia wojskowego (niezależnie od jego rodzaju). Natomiast dla służby w aktywnej rezerwie lub terytorialnej służbie wojskowej rotacyjnej okres ustalania kosztów stanowi suma dni pełnienia służby w danym miesiącu.

Odprawę terytorialsa z art. 306 ust. 2 ustawy o obronie Ojczyzny, uwzględnia się w kosztach liczonych za miesiąc pierwszego stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.

Ile wynosi świadczenie dla pracodawcy żołnierza?

Zgodnie z art. 309 ust. 5 ustawy o obronie Ojczyzny kwotę świadczenia dla pracodawcy żołnierza ustala właściwy szef wojskowego centrum rekrutacji. Kwota za każdy dzień pełnienia służby przez żołnierza nie może być wyższa od 1/22 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w kwartale bezpośrednio poprzedzającym termin powołania do tej służby (art. 309 ust. 7 ustawy). Wysokość tego wynagrodzenia ogłasza Prezes GUS w „Monitorze Polski”.

Ważne Gdy żołnierza zatrudnia dwóch lub więcej pracodawców, wszyscy mogą wnioskować o świadczenie. Przysługuje im ono proporcjonalnie do poniesionych kosztów. Zawsze jednak wysokość świadczenia dla danego pracodawcy za każdy dzień pełnienia służby nie może przekraczać kwoty obliczonej zgodnie z art. 309 ust. 7 ustawy o obronie Ojczyzny).

Wysokość świadczenia ustala się i wypłaca każdorazowo odpowiednio za czas odbywania terytorialnej służby wojskowej pełnionej rotacyjnie albo za dni pełnienia służby w rezerwie – za dany miesiąc jej pełnienia. Omawiane świadczenie wypłacane jest z budżetu państwa z części, którą dysponuje Minister Obrony Narodowej. Natomiast o odmowie wypłaty świadczenia lub ustaleniu kwoty niższej niż wskazana we wniosku pracodawca dowiaduje się z decyzji administracyjnej.

Szef wojskowego centrum rekrutacji na podstawie wniosku pracodawcy oraz zaświadczenia dowódcy jednostki wojskowej ustala wysokość świadczenia. Obliczenie wysokości świadczenia odbywa się w następujący sposób:

koszty wskazane we wniosku i uznane przez szefa wojskowego centrum rekrutacji dzieli się przez liczbę dni służby; jeżeli wyliczona kwota dziennych kosztów wychodzi wyższa niż kwota wynikająca z art. 309 ust. 7 ustawy, do dalszych wyliczeń przyjmuje się kwotę wynikającą z art. 309 ust. 7 ustawy; kwotę obliczoną na podstawie pkt 1 lub 2 mnoży się odpowiednio przez liczbę dni uznanych za dni odbywania ćwiczeń wojskowych lub dni pełnienia służby w aktywnej rezerwie, lub terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie - wskazanych w zaświadczeniu dowódcy jednostki wojskowej.

Wynik mnożenia stanowi wysokość świadczenia przysługującego pracodawcy.

Wypłata świadczenia pracodawcy

Świadczenie wypłaca dowódca wojskowej jednostki budżetowej, na której zaopatrzeniu pozostaje wojskowe centrum rekrutacji. Wypłata świadczenia dokonywana jest na rachunek bankowy, który pracodawca wskazał we wniosku. Na wniosek pracodawcy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach oraz za zgodą szefa wojskowego centrum rekrutacji do wypłaty może dojść w formie przekazu pieniężnego na adres wskazany przez pracodawcę. Wówczas koszty opłaty za przekaz pokrywa pracodawca.