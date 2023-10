Śmierć pracownika - odprawa

Przykład

NIE KAŻDY DOSTANIE ODPRAWĘ

Jak słusznie wskazuje dr hab. Krzysztof Walczak postanowienie to może prowadzić do kuriozalnych przypadków. Jeżeli bowiem pracownik uposażył w ramach polisy osobę niebędącą członkiem jego rodziny w rozumieniu ww. artykułu i kwota wypłacona z polisy jest większa, niż wynika to z KP, to wówczas osoby uposażone na podstawie tego przepisu nie dostaną świadczenia. Gdyby jednak odszkodowanie wypłacone przez instytucję ubezpieczeniową było niższe niż wynika to z KP, wówczas pracodawca musiałby wypłacić członkom rodziny, a nie osobie uposażonej różnicę. Zasadność tego postanowienia budzi daleko idące wątpliwości.