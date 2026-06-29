Strefa relaksu i gier w ofercie pracy. Od tego się zaczęło, a co dziś rośnie na popularności? Duże zmiany w ciągu ostatnich 5 lat

Strefa relaksu i gier w ofercie pracy. Od tego się zaczęło, a co dziś rośnie na popularności? Okazuje się, że przez ostatnie 5 lat wiele się zmieniło. Pracownicy oczekują więcej czasu, regeneracji oraz wsparcia bezpieczeństwa finansowego. W jakich benefitach się to przejawia?

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Najpopularniejsze benefity w IT - 5 lat temu strefa relaksu i gier

Przez ostatnie pięć lat branża IT przeszła drogę od pandemicznego boomu rekrutacyjnego, przez okres korekty, aż po etap normalizacji. Barometrem transformacji sektora są benefity, które pokazują zmiany układu sił i są dowodem na wyższy poziom dojrzałości biznesowej w branży. Potwierdza to analiza ogłoszeń w serwisie theprotocol.it, z której wynika, że rola świadczeń pozapłacowych przesunęła się z funkcji wizerunkowej w stronę praktycznej wartości dodanej.

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Z okazji 5-lecia działalności specjalistyczny jobboard theprotocol.it przeanalizował zmiany w zakresie świadczeń pozapłacowych w ogłoszeniach publikowanych od 2021 do 2026 roku. Jeszcze kilka lat temu benefity były rekrutacyjnym wabikiem – branża przeżywała swój złoty wiek, a firmy prześcigały się w sposobach przyciągania talentów. Organizacje chętnie eksponowały takie udogodnienia jak dostęp do strefy relaksu (37% ogłoszeń w 2021 r.) czy gier wideo (18% ogłoszeń w 2021 r.).

Spotkania integracyjne w ofercie pracy w IT

W kolejnych latach, czyli już po rekrutacyjnym boomie, ale przy utrzymującym się niedoborze talentów oraz luce kompetencyjnej, benefity coraz silniej wspierały działania retencyjne firm. Równolegle zmniejszała się widoczność w ogłoszeniach świadczeń o wysokim potencjale wizerunkowym. Jeden z największych spadków w tej grupie odnotowały strefy relaksu: z 37% w 2021 roku do 19% w 2026 roku. I choć wiele benefitów związanych z życiem biurowym traciło na znaczeniu, spotkania integracyjne pozostały jednym z najbardziej stabilnych elementów ogłoszeń w IT (65% w 2021 r.; zaledwie 0,84 p.p. mniej w 2026 r.).

3 standardowe benefity w IT

Jednak niezależnie od koniunktury rdzeń pakietu stanowiły świadczenia podstawowe: prywatna opieka medyczna, karta sportowa i ubezpieczenie na życie. Z czasem tylko utrwaliły się jako rynkowy standard, a ich brak w ogłoszeniu bywa sygnałem ostrzegawczym i jednym z powodów do rezygnacji z udziału w procesie rekrutacyjnym.

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- W pozycji najpopularniejszych benefitów widać pewien paradoks. To zwykle oczywisty, niemal przezroczysty, element oferty. Dopiero gdy ich nie ma, najbardziej dostrzegamy ich wartość, ponieważ kandydat jako konsument indywidualny nie jest w stanie otrzymać warunków porównywalnych z ofertą grupową wynegocjowaną przez firmę. Nie obowiązują go też ulgi podatkowe, z których mogą korzystać pracodawcy. Organizacje powinny podkreślać te wartości w swojej komunikacji benefitów do kandydatów i pracowników – zauważa Alicja Wierzbowska, Starsza Specjalistka ds. Rekrutacji i Marki Pracodawcy w theprotocol.it w Grupie Pracuj.

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4 benefity najbardziej zyskujące na znaczeniu w ostatnich latach

Obecnie, w warunkach stabilizacji rynku, świadczenia pozapłacowe mają wnosić konkretną wartość – zarówno z perspektywy kandydata i pracownika, jak i pracodawcy. Dane pokazują, że benefity odpowiadające na faktyczne potrzeby pracowników oraz aktualną sytuację ekonomiczną (wysokie koszty życia i spowalniające budżety podwyżkowe) utrzymują swój wysoki status. Jednocześnie rośnie świadomość pracowników: aż 83% z nich oczekuje otwartej komunikacji i transparentnych zasad wynagradzania.

W ciągu ostatnich 5 lat najmocniej wzrosły benefity takie jak:

fundusz oszczędnościowy (+6,23 p.p.), dodatkowy urlop (+5,79 p.p.), świadczenia socjalne (+5,08 p.p.), dofinansowanie wypoczynku (+3,62 p.p.).

Widać więc pragmatyzację podejścia na rynku IT. Pracodawcy coraz częściej odpowiadają na potrzebę czasu i regeneracji oraz wsparcia bezpieczeństwa finansowego, a mniej skupiają się na atrakcyjnym wizerunku biura. Coraz rzadziej też budują przewagę samą liczbą benefitów – ważniejsza jest ich jakość oraz efektywność, zwłaszcza wobec mniejszych budżetów na świadczenia.

- Pięcioletnia perspektywa obserwacji rynku pracy w sektorze tech przez theprotocol.it od środka uwidacznia zgodność ewolucji pakietów świadczeń z dynamiką zmian rynkowych. Firmy bardziej świadomie inwestują w benefity, a pracownicy coraz częściej oceniają ich rzeczywistą wartość. Dla pracowników sektora IT ważniejsza jest uczciwa komunikacja i konkretne rozwiązania ułatwiające życie poza pracą. Ten kierunek wzmacniają również zmiany regulacyjne, które zobowiązują pracodawców do większej transparentności płacowej – podkreśla Joanna Dylicka, Menedżer Zespołu ds. Procesów Obsługi Klienta w theprotocol.it.

- Co więcej, dojrzewanie rynku sprawia, że benefity takie jak pakiet medyczny, karta sportowa, czy ubezpieczenie na życie powoli wychodzą z roli przezroczystego dla kandydatów standardu. Dziś, przy stabilizacji wynagrodzeń w branży i dyrektywie dotyczącej równości płac, ciężar rozmowy o benefitach przesuwa się w stronę Total Rewards Statement, czyli komunikacji pełnej wartości oferty. To istotna zmiana, bo pracownicy często nadal nie mają świadomości, z jakimi korzyściami wiąże się pakiet świadczeń – dodaje Alicja Wierzbowska.

Praca zdalna jako element organizacji pracy - już nie benefit

Niektóre świadczenia nie tyle straciły na znaczeniu, ile zmieniły swój status. Najlepszym przykładem jest praca zdalna, która jeszcze kilka lat temu była jednym z najważniejszych benefitów w branży IT. Dziś często funkcjonuje jako element organizacji pracy. Potwierdzają to dane: udział pracy zdalnej w ogłoszeniach jako benefitu spadł z 61% w 2021 roku do 40% w 2026 roku. Jednocześnie liczba ofert z pracą zdalną w pierwszym kwartale 2026 roku była o 16% wyższa niż rok wcześniej, a ofert z modelem hybrydowym wzrosła aż o 35%. To pokazuje, że odchodzimy od postrzegania elastyczności jako benefitu – zmienia się jej miejsce w ofercie: z listy świadczeń przesuwa się do podstawowych informacji o trybie pracy.

Ten proces przyspieszyło dodatkowo uregulowanie pracy zdalnej w Kodeksie pracy. Podobnie dzieje się w przypadku elastycznego czasu pracy czy workation – szczególnie w przypadku współpracy B2B. Dla wielu, zwłaszcza doświadczonych, specjalistów IT są to elementy definiujące jakość warunków współpracy.

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Podsumowanie

Profil benefitów dominujących w ogłoszeniach to kolejny, obok widełek w ofertach o pracę, wskaźnik coraz większej dojrzałości branży IT. To nie przypadek, że świadczenia takie jak ubezpieczenie na życie przetrwały próbę czasu i benefitowego hype’u. Jak podkreśla Piotr Trzmiel, Dyrektor ds. rozwoju biznesu w theprotocol.it - W theprotocol.it widzimy, jak równolegle w ogłoszeniach zmniejszała się widoczność świadczeń o wysokim potencjale wizerunkowym. Większy udział benefitów, które wspierają pracownika, sprawia, że łatwiej ocenić zwrot z inwestycji, uwzględnić je w Total Rewards Statement i odpowiednio zakomunikować ich wartość zespołowi – nawet jeśli dane świadczenie ma mniejszy potencjał PR-owy. To pokazuje też większą świadomość branży i traktowanie benefitów jako integralnego składnika oferty, która ostatecznie powinna się przełożyć na większą efektywność biznesu.