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Niedzielny niepokój: dlaczego pod koniec weekendu dopada nas stres? Skąd biorą się sunday scaries? 4 rady od psychologa

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04 lipca 2026, 06:13
Aleksandra Kolińska
Aleksandra Kolińska
psycholog, mediator, negocjator
niedzielny stres sunday scaries odpoczynek niedziela
Niedzielny niepokój: dlaczego pod koniec weekendu dopada nas stres? Skąd biorą się sunday scaries?
Shutterstock

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Weekend jeszcze się nie skończył, a wiele osób już myślami jest w poniedziałku. W głowie pojawiają się obowiązki, lista zadań, nieprzeczytane maile i napięty grafik. Zamiast cieszyć się ostatnimi godzinami odpoczynku, odczuwamy ścisk w żołądku, rozdrażnienie lub trudności z zaśnięciem. To zjawisko określane jest mianem „Sunday Scaries” czyli niedzielnego niepokoju. Choć nie jest diagnozą medyczną, psychologowie coraz częściej zwracają uwagę, że dotyczy ono osób w różnym wieku i może być sygnałem przewlekłego przeciążenia.

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Czym właściwie jest niedzielny niepokój?

Niedzielny niepokój to stan napięcia psychicznego pojawiający się najczęściej w drugiej połowie niedzieli, kiedy zaczynamy myśleć o nadchodzącym tygodniu. Organizm reaguje tak, jakby wyzwania zawodowe czy szkolne już się rozpoczęły – mimo że wciąż trwa czas wolny. Nasz mózg nie reaguje wyłącznie na wydarzenia, które dzieją się tu i teraz. Lubi przewidywać przyszłość i odpowiednio wcześnie przygotowywać organizm na potencjalny stres. Właśnie dlatego już sama myśl o poniedziałkowych obowiązkach może uruchomić reakcję napięcia.

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Dlaczego stres pojawia się jeszcze przed rozpoczęciem tygodnia?

Psychologowie zwracają uwagę, że mózg nie odróżnia rzeczywistego zagrożenia od intensywnego wyobrażania sobie trudnych sytuacji. Jeśli zaczynamy analizować nadchodzące spotkania, terminy czy zaległości, organizm może reagować wzrostem napięcia, przyspieszonym biciem serca czy trudnościami z wyciszeniem. Paradoksalnie osoby najbardziej zaangażowane w swoją pracę często doświadczają tego zjawiska częściej. Wynika to z wysokiego poczucia odpowiedzialności oraz trudności z mentalnym „wylogowaniem się” z obowiązków.

Kto jest najbardziej narażony?

Niedzielny niepokój częściej pojawia się u osób, które:

  • wykonują pracę pod presją czasu,
  • mają trudność z oddzieleniem życia zawodowego od prywatnego,
  • są perfekcjonistami,
  • odczuwają przewlekły stres,
  • mają niewiele okazji do prawdziwej regeneracji w ciągu tygodnia.

Może dotyczyć również uczniów i studentów, szczególnie w okresach zwiększonego obciążenia nauką.

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Jak rozpoznać niedzielny niepokój?

Najczęstsze objawy to:

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  • natłok myśli o nadchodzącym tygodniu,
  • uczucie ścisku w żołądku,
  • napięcie mięśni karku i barków,
  • rozdrażnienie,
  • problemy z zasypianiem,
  • poczucie, że weekend skończył się „zbyt szybko”.

Jednorazowe występowanie takich objawów nie powinno niepokoić. Jeśli jednak pojawiają się regularnie i zaczynają odbierać radość z odpoczynku, warto przyjrzeć się ich przyczynom.

Jak ograniczyć niedzielny stres?

  1. Zamknij tydzień już w piątek - przed zakończeniem pracy zapisz najważniejsze zadania na kolejny tydzień. Dzięki temu nie będziesz próbować przypominać sobie wszystkiego w niedzielny wieczór.
  2. Nie sprawdzaj służbowej poczty - jedna wiadomość potrafi uruchomić lawinę myśli i sprawić, że organizm ponownie przejdzie w tryb działania.
  3. Zaplanuj coś, na co będziesz czekać - poniedziałek nie powinien kojarzyć się wyłącznie z obowiązkami. Spotkanie z przyjacielem, trening czy ulubiona kawa przed pracą mogą zmienić sposób, w jaki myślimy o początku tygodnia.
  4. Zastanów się, czego naprawdę się obawiasz - jeżeli niedzielny niepokój pojawia się co tydzień, warto zadać sobie pytanie: „Czy stresuje mnie sam poniedziałek, czy raczej środowisko, do którego wracam?”. Czasami to nie początek tygodnia jest problemem, ale przewlekłe przeciążenie, nadmiar obowiązków lub wypalenie zawodowe.

Kiedy warto zgłosić się po pomoc?

Jeżeli napięcie pojawia się regularnie, utrzymuje przez wiele tygodni, prowadzi do bezsenności lub sprawia, że trudno cieszyć się nawet wolnym czasem, warto skonsultować się z psychologiem. Przewlekły stres nie tylko pogarsza samopoczucie, ale może wpływać również na zdrowie fizyczne, koncentrację oraz relacje z bliskimi.

Niedzielny niepokój nie jest oznaką słabości. To często sygnał wysyłany przez organizm, że potrzebuje większej równowagi między obowiązkami a regeneracją. Warto potraktować go nie jako wroga, lecz jako informację, że czas przyjrzeć się własnym nawykom i zadbać o dobrostan psychiczny.

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oprac. Emilia Panufnik
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Źródło: INFOR
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