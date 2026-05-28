Strona główna » Kadry » Wiadomości » Od 1 czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wyniesie wsparcie z powiatowego urzędu pracy?

Od 1 czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wyniesie wsparcie z powiatowego urzędu pracy?

28 maja 2026, 08:09
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
powiatowy urząd pracy bezrobocie bezrobotni praca doradztwo poradnictwo zasiłek dla bezrobotnych zasiłki socjal
Od 1 czerwca wyższy zasiłek dla bezrobotnych. Ile wyniesie wsparcie z powiatowego urzędu pracy?
Emilia Panufnik
Infor.pl

Od 1 czerwca 2026 r. zmieni się wysokość zasiłku dla bezrobotnych. Świadczenie jest co roku waloryzowane i nowa kwota będzie obowiązywać do końca maja przyszłego roku. Jakie warunki powinny być spełnione, żeby uzyskać zasiłek?

Kto uzyska prawo do zasiłku dla bezrobotnych

Bezrobotni mogą uzyskać zasiłek po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako osoba bezrobotna. Prawo do zasiłku dla bezrobotnych uwarunkowane jest spełnieniem wielu przesłanek, w tym udokumentowanie co najmniej 365 dni pracy w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w PUP, przy jednoczesnym zachowaniu wymogu minimalnego wynagrodzenia i odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy.

Prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu, który w podanym wyżej okresie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę, świadczył usługi na podstawie umów cywilnoprawnych, o ile podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę. Zasiłek otrzyma także osoba, która opłacała składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Ponadto zasiłek może uzyskać bezrobotny, dla którego urząd pracy nie ma propozycji odpowiedniej pracy, stażu, szkolenia czy innych form aktywizacji.

Na jak długo przysługuje zasiłek dla bezrobotnych

Standardowo okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosi 180 dni. Możliwe jest także pobieranie świadczenia przez 365 dni. Przez tak długi okres zasiłek może pobierać:

  • osoba niepełnosprawna,
  • członek rodziny wielodzietnej posiadającej Kartę Dużej Rodziny,
  • osoba powyżej 50. roku życia posiadająca jednocześnie co najmniej 20-letni okres stażu,
  • osoba mająca na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a jej małżonek jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania,
  • osoba samotnie wychowująca co najmniej jedno dziecko w wieku do 18. roku życia, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego do 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub uczelni i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku dla bezrobotnych

W wyniku corocznej waloryzacji od 1 czerwca 2026 r. kwota zasiłku dla bezrobotnych wzrośnie o około 70 zł. Wysokość zasiłku dla bezrobotnych wyniesie:

  • 1783,90 zł - w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku;
  • 1400,90 zł - w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku.

Od 1 czerwca także osoby, które ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20-letni staż pracy mogą liczyć na wyższy zasiłek z powiatowego urzędu pracy. Przez pierwsze trzy miesiące jego wysokość wyniesie 2140,68 zł, a następnie zostanie obniżona do 1681,08 zł. Taką wysokość świadczenia wynika z przepisów, które gwarantują bezrobotnym w starszym wieku zasiłek w wysokości 120 proc. podstawowej stawki.

  • ustawa z z dnia 20 marca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 620 z późn. zm.)
  • obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2026 r. w sprawie wysokości zasiłku dla bezrobotnych (M.P. z 2026 r. poz. 268)
Przerwa w wykonywaniu pracy. Kiedy pracownik nie otrzyma wynagrodzenia przestojowego?
Pracujesz na świadczeniu przedemerytalnym? W tym roku termin na rozliczenie się z ZUS jest dłuższy
Odprawa pośmiertna czy odszkodowanie? Obowiązki pracodawcy w razie śmierci pracownika
Kadry
Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jak pracownik drugiej kategorii
27 maja 2026

Po urlopie macierzyńskim kobieta traktowana jest jak pracownik drugiej kategorii. Kiedy nie widzi dla siebie szans na awans i lepsze traktowanie, często woli zrezygnować z pracy. Tymczasem poziom dzietności w Polsce drastycznie spada, a rąk do pracy brakuje. Co trzeba zmienić?
732 395,26 zł plus odsetki - tyle PFRON nakazał zwrócić pracodawcy. Chodzi o dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. Interwencja Rzecznika MŚP
27 maja 2026

PFRON nakazał zwrot dofinansowania wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z 2019 r. w kwocie 732 395,26 zł wraz z odsetkami z powodu opłacania przed przedsiębiorcę składek FUS, FUZ, FP i FGŚP po terminie. Rzecznik MŚP, Agnieszka Majewska, interweniuje.
Kara pieniężna – kiedy pracodawca może ukarać pracownika?
27 maja 2026

Kodeks pracy przewiduje odpowiedzialność porządkową pracowników. Jedną z kar porządkowych, które pracodawca może nałożyć na pracownika, jest kara pieniężna. W jakich okolicznościach możliwe jest ukaranie pracownika karą pieniężną?
Wczasy pod gruszą. Kiedy i komu przysługują?
28 maja 2026

Określeniem wczasy pod gruszą potocznie nazywa się dofinansowanie do wypoczynku wypłacane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Kwota wczasów pod gruszą nie jest odgórnie ustalona, a świadczenie to nie jest obowiązkowe w każdej firmie.

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Frekwencja pracowników w biurach rośnie
26 maja 2026

Tylko jeden na dziesięciu pracodawców oferuje pracę stacjonarną w 100%. Wciąż dominuje praca hybrydowa, ale można zauważyć, że frekwencja pracowników w biurach rośnie.
RM przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – dopłaty do składek dla 62 tys. twórców o dochodach poniżej 125% płacy minimalnej
26 maja 2026

Rada Ministrów 26 maja 2026 przyjęła projekt ustawy o zabezpieczeniu socjalnym artystów – jak się chwali w komunikacie, pierwszej takiej regulacji w historii Polski. Jeśli jesteś muzykiem, aktorem, plastykiem, tancerzem lub twórcą i Twoje średnie dochody z ostatnich 3 lat nie przekraczają 125% płacy minimalnej – państwo będzie dopłacać do składek ZUS i NFZ, uzupełniając je do poziomu minimalnego wynagrodzenia. Dotyczy to około 62 tys. zawodowych artystów.
Jak ustalić podstawę naliczania wpłat do PPK? Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
26 maja 2026

Wpłaty do PPK stanowią określony procent wynagrodzenia uczestnika PPK. Ustalenie podstawy wpłat do PPK powinno nastąpić na analogicznych zasadach jak określenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Czy bierze się pod uwagę premie, nagrody i inne składniki wynagrodzenia?
10 obowiązków kadrowych przed sezonem urlopowym [Miniporadnik]
26 maja 2026

Sezon urlopowy 2026 r. już za chwilę. Przygotowaliśmy miniporadnik dla działów kadr i płac, szczególnie początkujących pracowników kadrowych, dotyczący dziesięciu podstawowych obowiązków związanych z urlopami. Co należy zrobić przed sezonem urlopowym?

Do 7500 zł brutto można zarobić w wakacje. Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej
26 maja 2026

Rekordowa liczba maturzystów wchodzi na rynek pracy sezonowej. Dodatkowo jest mniej ofert pracy. W tym roku trudniej będzie więc o pracę sezonową. Gdzie najchętniej dorabia się w wakacje? Ile można zarobić latem? Nawet do 7500 zł brutto miesięcznie.
Rynek pracy I kwartał 2026 – mniej pracujących, więcej biernych zawodowo. Najnowsze dane GUS
27 maja 2026

W I kwartale 2026 r. liczba pracujących spadła o 109 tys. osób w porównaniu z końcem 2025 r. Jednocześnie wzrosła liczba osób biernych zawodowo. Najwyższe bezrobocie wciąż dotyka młodych – stopa bezrobocia w grupie 15-24 lata wyniosła aż 12,5%. Sprawdź najważniejsze dane z najnowszego badania GUS.
