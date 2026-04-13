REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Wiadomości » Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?

Średnio 6,4 tys. zł miesięcznie otrzymują absolwenci studiów. Jakie warunki muszą spełniać, żeby tyle zarabiać?

Subskrybuj nas na Youtube
13 kwietnia 2026, 11:53

REKLAMA

Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?

Najwięcej zarabiają absolwenci z doświadczeniem zawodowym

Z analizy Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu (PRB) wynika, że absolwenci, którzy jeszcze przed studiami zdobyli doświadczenie zawodowe, zarabiają średnio 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Ich średnie zarobki były o ok. 700 zł brutto wyższe niż absolwentów, którzy zaczęli zdobywać doświadczenie w trakcie nauki (ok. 5,7 tys. zł), i aż o ok. 2 tys. zł wyższe niż u tych bez żadnego doświadczenia (ok. 4,37 tys. zł).

REKLAMA

REKLAMA

Analiza została przygotowana na podstawie danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) i dotyczyła osób, które ukończyły studia w 2023 r. W przeciwieństwie do wcześniejszych zestawień, koncentrujących się na różnicach między miastami, tym razem autorzy skupili się na wpływie momentu zdobycia doświadczenia zawodowego na wysokość przyszłej pensji.

Mniejsze wynagrodzenia dla absolwentów studiów licencjackich

Różnice w zarobkach młodych ludzi zależały także od poziomu wykształcenia. Wśród absolwentów studiów licencjackich osoby bez doświadczenia zarabiały średnio 3967,20 zł miesięcznie. Ci, którzy pracowali w trakcie nauki, osiągali wynagrodzenie na poziomie 5224,51 zł, natomiast osoby z doświadczeniem sprzed studiów - 5958,15 zł.

W przypadku studiów magisterskich uzupełniających absolwenci bez doświadczenia zarabiali średnio 4598,41 zł brutto miesięcznie. Osoby, które zdobywały doświadczenie w trakcie nauki, osiągały 6296,33 zł, a ci, którzy pracowali wcześniej - 7189,74 zł.

REKLAMA

Nieco mniejsze dysproporcje dotyczyły jednolitych studiów magisterskich. Ich absolwenci bez doświadczenia zarabiali średnio 4757,11 zł, absolwenci pracujący w trakcie studiów - 5491,24 zł, a ci, którzy szli na studia, przepracowawszy wcześniej jakiś czas - 5854,79 zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od regionu

Analiza ujawniła także zróżnicowanie regionalne. Np. w Łodzi absolwenci studiów magisterskich bez doświadczenia zarabiali średnio 4049,42 zł, podczas gdy osoby łączące naukę z pracą - ponad 1,5 tys. zł więcej. Z kolei w Lublinie wcześniejsze doświadczenie przekładało się na wzrost wynagrodzenia jedynie o ok. 61 zł.

Nietypowym przypadkiem był Rzeszów, gdzie badacze zaobserwowali odstępstwo od trendu - osoby bez doświadczenia zarabiały tam średnio o 47 zł więcej niż pracujące w trakcie studiów.

Staż pozwoli poznać branżę, z którą chce się związać przyszłość

Autorzy analizy podkreślili, że kluczowe znaczenie ma nie tylko samo doświadczenie, ale także jego jakość i dopasowanie do przyszłej ścieżki zawodowej. Ich zdaniem istotne jest, by pracować w branży, z którą chce się związać swoją przyszłość, a najlepiej także blisko stanowisk, do których się aspiruje.

- Dlatego polecam staże. Dają one możliwość poznania przyszłej branży, nawet tej wymagającej. Są one furtką dla początkujących. Poza tym dobry staż pozwoli zrozumieć funkcjonowanie całej firmy i nawiązać kontakt z osobami na stanowiskach, które nas interesują. I pokazać się z jak najlepszej strony, a tym samym zapunktować na przyszłość u potencjalnego pracodawcy - podsumował Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA