Nawet 6,4 tys. zł miesięcznie może wynosić pensja absolwenta. Czy wszyscy niedawni studenci mają tak świetlane perspektywy? Wysokość ich wynagrodzenia zależy od kilku czynników. Jakich?

Najwięcej zarabiają absolwenci z doświadczeniem zawodowym

Z analizy Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu (PRB) wynika, że absolwenci, którzy jeszcze przed studiami zdobyli doświadczenie zawodowe, zarabiają średnio 6,4 tys. zł brutto miesięcznie. Ich średnie zarobki były o ok. 700 zł brutto wyższe niż absolwentów, którzy zaczęli zdobywać doświadczenie w trakcie nauki (ok. 5,7 tys. zł), i aż o ok. 2 tys. zł wyższe niż u tych bez żadnego doświadczenia (ok. 4,37 tys. zł).

REKLAMA

REKLAMA

Analiza została przygotowana na podstawie danych z ogólnopolskiego systemu monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów (ELA) i dotyczyła osób, które ukończyły studia w 2023 r. W przeciwieństwie do wcześniejszych zestawień, koncentrujących się na różnicach między miastami, tym razem autorzy skupili się na wpływie momentu zdobycia doświadczenia zawodowego na wysokość przyszłej pensji.

Mniejsze wynagrodzenia dla absolwentów studiów licencjackich

Różnice w zarobkach młodych ludzi zależały także od poziomu wykształcenia. Wśród absolwentów studiów licencjackich osoby bez doświadczenia zarabiały średnio 3967,20 zł miesięcznie. Ci, którzy pracowali w trakcie nauki, osiągali wynagrodzenie na poziomie 5224,51 zł, natomiast osoby z doświadczeniem sprzed studiów - 5958,15 zł.

W przypadku studiów magisterskich uzupełniających absolwenci bez doświadczenia zarabiali średnio 4598,41 zł brutto miesięcznie. Osoby, które zdobywały doświadczenie w trakcie nauki, osiągały 6296,33 zł, a ci, którzy pracowali wcześniej - 7189,74 zł.

REKLAMA

Nieco mniejsze dysproporcje dotyczyły jednolitych studiów magisterskich. Ich absolwenci bez doświadczenia zarabiali średnio 4757,11 zł, absolwenci pracujący w trakcie studiów - 5491,24 zł, a ci, którzy szli na studia, przepracowawszy wcześniej jakiś czas - 5854,79 zł.

Zróżnicowanie wynagrodzenia w zależności od regionu

Analiza ujawniła także zróżnicowanie regionalne. Np. w Łodzi absolwenci studiów magisterskich bez doświadczenia zarabiali średnio 4049,42 zł, podczas gdy osoby łączące naukę z pracą - ponad 1,5 tys. zł więcej. Z kolei w Lublinie wcześniejsze doświadczenie przekładało się na wzrost wynagrodzenia jedynie o ok. 61 zł.

Nietypowym przypadkiem był Rzeszów, gdzie badacze zaobserwowali odstępstwo od trendu - osoby bez doświadczenia zarabiały tam średnio o 47 zł więcej niż pracujące w trakcie studiów.

Staż pozwoli poznać branżę, z którą chce się związać przyszłość

Autorzy analizy podkreślili, że kluczowe znaczenie ma nie tylko samo doświadczenie, ale także jego jakość i dopasowanie do przyszłej ścieżki zawodowej. Ich zdaniem istotne jest, by pracować w branży, z którą chce się związać swoją przyszłość, a najlepiej także blisko stanowisk, do których się aspiruje.

- Dlatego polecam staże. Dają one możliwość poznania przyszłej branży, nawet tej wymagającej. Są one furtką dla początkujących. Poza tym dobry staż pozwoli zrozumieć funkcjonowanie całej firmy i nawiązać kontakt z osobami na stanowiskach, które nas interesują. I pokazać się z jak najlepszej strony, a tym samym zapunktować na przyszłość u potencjalnego pracodawcy - podsumował Marian Owerko, twórca i szef Programu Kariera, wiceprezes Polskiej Rady Biznesu.