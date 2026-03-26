Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?
ZUS wypłaca świadczenia w określonych terminach
Przepisy wyznaczają terminy wypłat świadczeń pieniężnych. Jest to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień danego miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, ZUS realizuje wypłatę ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.
Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.
Terminy wypłat trzynastki w 2026 roku
Wkrótce ruszą wyczekiwane przez seniorów wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku jeden z terminów wypłaty, a mianowicie 6 kwietnia, wypada w drugi dzień Wielkanocy. Z tego powodu ZUS wypłaci trzynastkę wcześniej, czyli 3 kwietnia.
Z kolei ostatni termin wypłaty, czyli 25 kwietnia wypada w sobotę. Oznacza to, że trzynasta emerytura zostanie wypłacona w ostatni dzień roboczy przed tym terminem, czyli 24 kwietnia.
Pozostałe terminy wypłaty pozostają bez zmian. Uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie roczne 1, 10, 15 i 20 kwietnia.
Wysokość dodatkowego świadczenia rocznego w 2026 roku
W tym roku wysokość tak zwanej trzynastki bądź trzynastej emerytury wynosi 1978,49 zł brutto - czyli tyle, co minimalna emerytura. Od tej kwoty będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z kwoty świadczenia nie są natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.
Ile emeryci i renciści otrzymają na rękę? Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Generalnie, im emerytura lub renta jest niższa, tym kwota trzynastki jest wyższa.
Wysokość dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynastki) w 2026 roku w zależności od wysokości emerytury
Emerytura brutto
Składka zdrowotna 9%
Zaliczka na podatek dochodowy
Kwota świadczenia do wypłaty
Trzynastka brutto
Składka zdrowotna 9%
Zaliczka na podatek dochodowy
Kwota trzynastki do wypłaty
1500 zł
135,00 zł
0 zł
1365,00 zł
1978,49 zł
178,06 zł
117 zł
1683,43 zł
1700 zł
153,00 zł
0 zł
1547,00 zł
1978,49 zł
178,06 zł
141 zł
1659,43 zł
1978,49 zł
178,06 zł
0 zł
1800,43 zł
1978,49 zł
178,06 zł
175 zł
1625,43 zł
2100 zł
189,00 zł
0 zł
1911,00 zł
1978,49 zł
178,06 zł
189 zł
1611,43 zł
2300 zł
207,00 zł
0 zł
2093,00 zł
1978,49 zł
178,06 zł
213 zł
1587,43 zł
2500 zł
225,00 zł
0 zł
2275,00 zł
1978,49 zł
178,06 zł
237 zł
1563,43 zł
Komu przysługuje trzynasta emerytura?
Trzynastka przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych) oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej (w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.
