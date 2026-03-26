Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?

ZUS wypłaca świadczenia w określonych terminach

Przepisy wyznaczają terminy wypłat świadczeń pieniężnych. Jest to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień danego miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, ZUS realizuje wypłatę ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Terminy wypłat trzynastki w 2026 roku

Wkrótce ruszą wyczekiwane przez seniorów wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku jeden z terminów wypłaty, a mianowicie 6 kwietnia, wypada w drugi dzień Wielkanocy. Z tego powodu ZUS wypłaci trzynastkę wcześniej, czyli 3 kwietnia.

Z kolei ostatni termin wypłaty, czyli 25 kwietnia wypada w sobotę. Oznacza to, że trzynasta emerytura zostanie wypłacona w ostatni dzień roboczy przed tym terminem, czyli 24 kwietnia.

Pozostałe terminy wypłaty pozostają bez zmian. Uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie roczne 1, 10, 15 i 20 kwietnia.

Wysokość dodatkowego świadczenia rocznego w 2026 roku

W tym roku wysokość tak zwanej trzynastki bądź trzynastej emerytury wynosi 1978,49 zł brutto - czyli tyle, co minimalna emerytura. Od tej kwoty będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z kwoty świadczenia nie są natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Ile emeryci i renciści otrzymają na rękę? Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Generalnie, im emerytura lub renta jest niższa, tym kwota trzynastki jest wyższa.

Wysokość dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynastki) w 2026 roku w zależności od wysokości emerytury

Emerytura brutto Składka zdrowotna 9% Zaliczka na podatek dochodowy Kwota świadczenia do wypłaty Trzynastka brutto Składka zdrowotna 9% Zaliczka na podatek dochodowy Kwota trzynastki do wypłaty 1500 zł 135,00 zł 0 zł 1365,00 zł 1978,49 zł 178,06 zł 117 zł 1683,43 zł 1700 zł 153,00 zł 0 zł 1547,00 zł 1978,49 zł 178,06 zł 141 zł 1659,43 zł 1978,49 zł 178,06 zł 0 zł 1800,43 zł 1978,49 zł 178,06 zł 175 zł 1625,43 zł 2100 zł 189,00 zł 0 zł 1911,00 zł 1978,49 zł 178,06 zł 189 zł 1611,43 zł 2300 zł 207,00 zł 0 zł 2093,00 zł 1978,49 zł 178,06 zł 213 zł 1587,43 zł 2500 zł 225,00 zł 0 zł 2275,00 zł 1978,49 zł 178,06 zł 237 zł 1563,43 zł

Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Trzynastka przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych) oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej (w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.