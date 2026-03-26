Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości

Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości

26 marca 2026, 11:44
Tomasz Kowalski
Tomasz Kowalski
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?

ZUS wypłaca świadczenia w określonych terminach

Przepisy wyznaczają terminy wypłat świadczeń pieniężnych. Jest to 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień danego miesiąca. Jeżeli termin płatności wypada w sobotę, niedzielę lub w inny dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce, ZUS realizuje wypłatę ostatniego roboczego dnia przed tym terminem.

Pieniądze na wypłaty są przekazywane na pocztę trzy dni robocze przed terminem płatności, a do banku jeden dzień roboczy przed terminem płatności – z uwzględnieniem, czy przypada on w dzień roboczy, czy nie.

Terminy wypłat trzynastki w 2026 roku

Wkrótce ruszą wyczekiwane przez seniorów wypłaty dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. W 2026 roku jeden z terminów wypłaty, a mianowicie 6 kwietnia, wypada w drugi dzień Wielkanocy. Z tego powodu ZUS wypłaci trzynastkę wcześniej, czyli 3 kwietnia.

Z kolei ostatni termin wypłaty, czyli 25 kwietnia wypada w sobotę. Oznacza to, że trzynasta emerytura zostanie wypłacona w ostatni dzień roboczy przed tym terminem, czyli 24 kwietnia.

Pozostałe terminy wypłaty pozostają bez zmian. Uprawnieni otrzymają dodatkowe świadczenie roczne 1, 10, 15 i 20 kwietnia.

Wysokość dodatkowego świadczenia rocznego w 2026 roku

W tym roku wysokość tak zwanej trzynastki bądź trzynastej emerytury wynosi 1978,49 zł brutto - czyli tyle, co minimalna emerytura. Od tej kwoty będzie potrącona składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy. Z kwoty świadczenia nie są natomiast dokonywane potrącenia i egzekucje, nie jest też ona wliczana do dochodu.

Ile emeryci i renciści otrzymają na rękę? Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Generalnie, im emerytura lub renta jest niższa, tym kwota trzynastki jest wyższa.

Wysokość dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego (tzw. trzynastki) w 2026 roku w zależności od wysokości emerytury 

Emerytura brutto

Składka zdrowotna 9%

Zaliczka na podatek dochodowy

Kwota świadczenia do wypłaty

Trzynastka brutto

Składka zdrowotna 9%

Zaliczka na podatek dochodowy

Kwota trzynastki do wypłaty

1500 zł

135,00 zł

0 zł

1365,00 zł

1978,49 zł

178,06 zł

117 zł

1683,43 zł

1700 zł

153,00 zł

0 zł

1547,00 zł

1978,49 zł

178,06 zł

141 zł

1659,43 zł

1978,49 zł

178,06 zł

0 zł

1800,43 zł

1978,49 zł

178,06 zł

175 zł

1625,43 zł

2100 zł

189,00 zł

0 zł

1911,00 zł

1978,49 zł

178,06 zł

189 zł

1611,43 zł

2300 zł

207,00 zł

0 zł

2093,00 zł

1978,49 zł

178,06 zł

213 zł

1587,43 zł

2500 zł

225,00 zł

0 zł

2275,00 zł

1978,49 zł

178,06 zł

237 zł

1563,43 zł

 Komu przysługuje trzynasta emerytura?

Trzynastka przysługuje osobom, które 31 marca mają prawo do emerytury (w tym emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej), renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych) oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej (w tym renty rodzinnej po inwalidzie wojennym lub wojskowym oraz rent rodzinnych wypadkowych), rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia i zasiłku przedemerytalnego.

Kadry
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24. To będzie przełom dla pracowników i pracodawców: tokeny w zamian za podwyżkę
26 mar 2026

Wraz z rozwojem technologii, rozwijają się też stosunki społeczno-gospodarcze. Cyfryzacja i tokenizacja dotarła i do stosunku pracy. Już wcale nie takie oczywiste jest to, że dodatkowe świadczenia pracownicze mogą mieć formę tylko pieniężną, benefitów czy deputatów. We współczesnych realiach prym mogą wieść tokeny. I tutaj z odpowiedzią na wiele prawno-pracowniczych wątpliwości przychodzi nam wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie, III AUa 1247/24 - bardzo świeży i aktualny bo z 19 lutego 2025 r. Już da się słyszeć głosy, że to będzie przełom dla pracowników i pracodawców, tokeny w zamian za podwyżkę - to jest novum. Zaprezentowana przez sąd wykładnia daje ugruntowanie dla programów motywacyjnych dla pracowników opartych na technologii blockchain.
Fałszywe CV, deepfake na rozmowie i syntetyczne tożsamości. Polskie firmy muszą się bronić!
26 mar 2026

Fałszywe życiorysy generowane przez sztuczną inteligencję trafiają do skrzynek email działów HR polskich firm. W grę wchodzą syntetyczne tożsamości, technologia deepfake i zorganizowane grupy przestępcze. Skąd się biorą fałszywe aplikacje, czemu służą i jak się przed nimi bronić?
Dyrektywa płacowa i polska ustawa: nie rewolucja a ewolucja i to nie 7 czerwca 2026 r., a później. MRPiPS wstępnie zapowiada wydłużenie vacatio legis
26 mar 2026

W dniu 25 marca 2026 r. miała miejsce niezwykle interesująca konferencja pt.: „Jawność i przejrzystość wynagrodzeń: szanse, wyzwania i kierunki zmian.”. Konferencja była organizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie. Przedstawiciele portalu Infor.pl uczestniczyli w obradach. Efektem będzie seria artykułów poruszająca najciekawsze i najbardziej kontrowersyjne – z perspektywy prawnej i praktycznej - zagadnienia. Pierwszy z cyklu artykułów ma charakter ogólny, nakreślający tematykę.
Wkrótce ZUS rozpocznie wypłaty trzynastej emerytury. Sprawdź, w jakim terminie należy spodziewać się świadczenia i w jakiej wysokości
26 mar 2026

Zbliża się termin wypłaty przez ZUS dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego. Wypłaty netto będą się różnić i będą uzależnione od wysokości otrzymywanej emerytury lub renty. Co może być potrącone z trzynastki?

Zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Czy czeka nas powrót do reformy emerytalnej z 2012 roku?
26 mar 2026

Pomysł zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie jest niczym nowym. Jednakowy czas przejścia na emeryturę dla obu płci przewidywała reforma emerytalna z 2012 roku podjęta przez rząd ówczesnego premiera Donalda Tuska. Czy ten pomysł znowu ma zostać wcielony w życie?
Nowe przepisy o stażu pracy w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? Wyjaśnia Główny Inspektor Pracy
25 mar 2026

Czytelnik: sektor finansów publicznych ma obowiązek uznania stażu od 1 stycznia 2026 r., a jednak szpitale działające jako spółka z o.o. nie poczuwają się do tego obowiązku, mimo, że w wielu regulacjach szczególnych są uwzględniane jako sektor publiczny i sektor finansów publicznych. Czy nowe przepisy o stażu pracy obowiązują w szpitalach od 1 stycznia czy 1 maja 2026 r.? O wyjaśnienie tego zagadnienia poprosiliśmy Głównego Inspektora Pracy.
Rynek pracy na przestrzeni 20 lat. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? [WYWIAD]
25 mar 2026

Polski rynek pracy na przestrzeni 20 lat przeszedł dużą metamorfozę. Relacje pracownik-pracodawca są bardziej partnerskie, ale nie wszędzie. Przepisy prawa pracy nie nadążają za dynamiką zmian na rynku. Większe zmiany przyniosło ze sobą m.in. pokolenie Z - młodzi mają inne podejście do pracy. Jak zmieniły się oczekiwania od pracodawców? Na pytania odpowiada Łukasz Koszczoł, prezes Job Impuls.
Ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? 8 niedziel handlowych w 2026 r.
25 mar 2026

4806 zł i 31,40 zł brutto - a ile wynosi minimalne wynagrodzenie i stawka godzinowa na rękę? Nadal obowiązuje zakaz handlu w niedziele i święta. Mamy obecnie 8 niedziel handlowych w roku kalendarzowym.

Przeliczenie stażu pracy: Czy prawo do nagrody jubileuszowej ulega przedawnieniu?
25 mar 2026

Okres przedawnienia wypłaty nagrody jubileuszowej wynosi trzy lata. Po udokumentowaniu dodatkowego stażu pracy bieg przedawnienia liczony jest od 1 stycznia 2026 roku.
Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem
25 mar 2026

Zmiana pracy po 50. roku życia w zdecydowanej większości wiąże się ze strachem. Aż 60% pracowników w wieku od 50 lat wzwyż nie zamierza zmieniać pracodawcy. Co hamuje przed podjęciem takiej decyzji?
