Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.

rozwiń >

Wynagrodzenie za wykonaną pracę, obowiązek wypłaty pełnej pensji

Jeśli pracownik wykonał swoją pracę zgodnie z umową, pracodawca nie może dowolnie obniżyć wynagrodzenia. Pensja należy się za wykonaną pracę i nie może być uzależniona od uznaniowej decyzji pracodawcy.

Brak zgody pracownika, nie można jednostronnie obniżyć pensji

Pracodawca nie może samodzielnie zmienić wysokości wynagrodzenia bez zgody pracownika. Obniżenie pensji wymaga wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron.

Minimalne wynagrodzenie, granica, której nie wolno przekroczyć

Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż ustawowa płaca minimalna. Nawet przy potrąceniach czy zmianach warunków zatrudnienia trzeba zachować tę granicę.

Gotowość do pracy, prawo do wynagrodzenia mimo przestoju

Jeśli pracownik jest gotowy do pracy, ale nie może jej wykonywać z winy pracodawcy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. To oznacza, że pracodawca nie może obniżyć pensji tylko dlatego, że nie zapewnił pracy.

Urlop wypoczynkowy, pełne wynagrodzenie mimo nieobecności

W czasie urlopu wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe powinno odpowiadać temu, które pracownik otrzymałby, gdyby pracował.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Ochrona przed nieuzasadnionymi potrąceniami

Pracodawca nie może dowolnie potrącać kwot z wynagrodzenia. Każde potrącenie musi mieć podstawę prawną lub zgodę pracownika.

Terminowa wypłata wynagrodzenia, brak możliwości dowolnego przesuwania

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w ustalonym terminie. Nie może samodzielnie opóźniać wypłaty ani dzielić jej na części bez podstawy prawnej.

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z przepisami

Choć przepisy dopuszczają pewne sytuacje obniżenia wynagrodzenia, granice są jasno określone. Pracodawca nie może działać dowolnie ani przerzucać ryzyka prowadzenia działalności na pracownika.

Dlatego w przypadku niższej pensji warto sprawdzić, czy istnieje konkretna podstawa prawna. W wielu sytuacjach pracownik ma pełne prawo domagać się wyrównania wynagrodzenia.