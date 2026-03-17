Kadry » Wiadomości » Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji

Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji

17 marca 2026, 21:10
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
pracownik, wynagrodzenie, pensja
Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.

Wynagrodzenie za wykonaną pracę, obowiązek wypłaty pełnej pensji

Jeśli pracownik wykonał swoją pracę zgodnie z umową, pracodawca nie może dowolnie obniżyć wynagrodzenia. Pensja należy się za wykonaną pracę i nie może być uzależniona od uznaniowej decyzji pracodawcy.

Brak zgody pracownika, nie można jednostronnie obniżyć pensji

Pracodawca nie może samodzielnie zmienić wysokości wynagrodzenia bez zgody pracownika. Obniżenie pensji wymaga wypowiedzenia zmieniającego lub porozumienia stron.

Minimalne wynagrodzenie, granica, której nie wolno przekroczyć

Wynagrodzenie pracownika nie może być niższe niż ustawowa płaca minimalna. Nawet przy potrąceniach czy zmianach warunków zatrudnienia trzeba zachować tę granicę.

Gotowość do pracy, prawo do wynagrodzenia mimo przestoju

Jeśli pracownik jest gotowy do pracy, ale nie może jej wykonywać z winy pracodawcy, zachowuje prawo do wynagrodzenia. To oznacza, że pracodawca nie może obniżyć pensji tylko dlatego, że nie zapewnił pracy.

Urlop wypoczynkowy, pełne wynagrodzenie mimo nieobecności

W czasie urlopu wypoczynkowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenie urlopowe powinno odpowiadać temu, które pracownik otrzymałby, gdyby pracował.

Ochrona przed nieuzasadnionymi potrąceniami

Pracodawca nie może dowolnie potrącać kwot z wynagrodzenia. Każde potrącenie musi mieć podstawę prawną lub zgodę pracownika.

Terminowa wypłata wynagrodzenia, brak możliwości dowolnego przesuwania

Pracodawca ma obowiązek wypłacać wynagrodzenie w ustalonym terminie. Nie może samodzielnie opóźniać wypłaty ani dzielić jej na części bez podstawy prawnej.

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z przepisami

Choć przepisy dopuszczają pewne sytuacje obniżenia wynagrodzenia, granice są jasno określone. Pracodawca nie może działać dowolnie ani przerzucać ryzyka prowadzenia działalności na pracownika.

Dlatego w przypadku niższej pensji warto sprawdzić, czy istnieje konkretna podstawa prawna. W wielu sytuacjach pracownik ma pełne prawo domagać się wyrównania wynagrodzenia.

Kadry
Kiedy pracodawca nie może obniżyć wynagrodzenia. W tych sytuacjach masz pełne prawo do pensji
17 mar 2026

Nie każda niższa wypłata jest zgodna z prawem. Choć przepisy przewidują sytuacje, w których wynagrodzenie może zostać obniżone, istnieje też wiele przypadków, gdy pracodawca nie ma takiego prawa. W praktyce to właśnie brak wiedzy powoduje, że pracownicy godzą się na niższą pensję, mimo że przepisy jasno ich chronią.
ZUS informuje: pisma przez ePUAP od 12 marca bez skutku prawnego
17 mar 2026

Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez platformę ePUAP. Oznacza to, że wnioski i pisma wpływające przez platformę nie będą rozpatrywane. W użyciu pozostają dwie drogi elektroniczne: portal eZUS oraz e-Doręczenia - poinformował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Od 1 kwietnia 2026 r. odszkodowania w górę. Nawet 1781 zł za 1 proc. uszczerbku
17 mar 2026

Od 1 kwietnia 2026 r. wzrosną kwoty jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Nowe stawki będą wyższe o blisko 9 proc., a maksymalne świadczenia sięgną ponad 160 tys. zł – wynika z obwieszczenia opublikowanego w Monitorze Polskim.
Czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka? Kodeks pracy 2026
17 mar 2026

Kodeks pracy 2026: czy pracodawca może odmówić pracy zdalnej rodzicowi małego dziecka? Są dwie podstawy do wnioskowania o pracę z domu - którą wybrać? Kiedy osoba zatrudniająca musi to zaakceptować, a kiedy nie?

Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne?
16 mar 2026

Kobiety karmiące dziecko piersią wciąż mierzą się z wieloma wątpliwościami w zakresie przysługujących praw. Nie ma się co dziwić, w obliczu ciągłych zmian w prawie, można pogubić się w gąszczu przepisów. Najczęściej matki, będące pracownicami pytają: Ile krócej pracuje matka karmiąca? Czy pracodawca może odmówić połączenia przerw na karmienie?Czy pracodawca może zwolnić matkę karmiąca? Czy pracodawca wymaga zaświadczenia o karmieniu piersią? Przerwy na karmienie dziecka – ile przysługuje i czy są płatne? Czy przy pracy zdalnej przysługują przerwy na karmienie piersią? Jak długo można korzystać z przerw na karmienie piersią?
Ponad 1,5 mln Polaków pracuje na zleceniu. Nowe dane pokazują wyraźny trend [DANE GUS]
16 mar 2026

Na koniec III kw. 2025 r. pracę wyłącznie na podstawie umów zlecenia i pokrewnych wykonywało nieco ponad 1,5 mln osób – poinformował Główny Urząd Statystyczny. To o 5,4 proc. więcej niż na koniec września 2024 r.
Od 12 marca klienci indywidualni nie mogą już kontaktować się z ZUS przez ePUAP
17 mar 2026

Rok 2026 przyniósł istotną zmianę w sposobie komunikacji z instytucjami publicznymi, w tym z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 stycznia korespondencja kierowana do ZUS za pośrednictwem platformy ePUAP nie jest uznawana za skutecznie doręczoną. Do 11 marca ZUS honorował korespondencję przysłaną w ten sposób, więc tak złożone wnioski zostaną jeszcze rozpatrzone. Od 12 marca obowiązują inne zasady. Sprawdź jakie.
18 dni roboczych mniej w 2026 roku, jeśli korzystasz z tego prawa - pracodawca nie może ci tego zabronić
17 mar 2026

Po każdej godzinie pracy przy monitorze przysługuje co najmniej 5 minut przerwy wliczanej do czasu pracy - albo praca ma być organizowana przemiennie. W skali roku robi się z tego ukryta pokaźna pula godzin. A jeśli lekarz medycyny pracy zaleci korekcję wzroku do monitora, pracodawca ma obowiązek zapewnić okulary lub soczewki.

"Czekaliśmy na to ponad 20 lat, ale warto było" - podkreśla Główny Inspektor Pracy. Jak będzie wyglądać przekształcenie zlecenia w etat?
16 mar 2026

Można powiedzieć, że nadchodzi rewolucja w Państwowej Inspekcji Pracy – po 20 latach oczekiwań czas na zmiany. Czy to jednak będą zmiany na dobre? Poniżej przedstawiamy stanowisko Głównego Inspektora Pracy Pana Marcina Staneckiego, który wypowiada się w sprawie nowej ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy oraz niektórych innych ustaw.
PIP dostanie realną władzę nad „śmieciówkami” i B2B. Reforma przeszła przez Senat – co się zmieni dla firm i pracowników?
13 mar 2026

Senat właśnie przepuścił bez żadnych poprawek ustawę, która może na nowo ułożyć relacje między pracodawcami a wykonawcami pracującymi na „śmieciówkach” i B2B. Państwowa Inspekcja Pracy ma dostać narzędzia, by zamieniać fikcyjne kontrakty cywilnoprawne w etaty – a od ich użycia zależą również pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Dokument zmierza teraz na biurko prezydenta Karola Nawrockiego.
