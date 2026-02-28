Marzec 2026: kalendarz do druku
Marzec 2026 – darmowy kalendarz do druku w formacie PDF. Pobierz i wydrukuj. Kalendarz posiada miejsce na notatki. Jakie ważne dni wypadają w marcu tego roku? Sprawdź przysłowia ludowe związane z trzecim miesiącem w kalendarzu rocznym.
- Marzec 2026 - kalendarz do pobrania
- Marzec 2026 - ważne daty
- Niedziele handlowe w marcu 2026
- Kalendarz marzec 2026 do druku
- Marzec - przysłowia ludowe
Marzec 2026 - kalendarz do pobrania
Marzec to trzeci miesiąc roku i liczy 31 dni. W 2026 roku w marcu nie przypada żaden dzień ustawowo wolny od pracy (poza niedzielami). Zgodnie z ustawą o dniach wolnych od pracy wszystkie niedziele są dniami wolnymi. Dodatkowe dni wolne wynikają z zasady przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. W praktyce najczęściej są to soboty. Łącznie, uwzględniając weekendy, w marcu 2026 roku przypada 9 dni wolnych od pracy.
Marzec 2026 - ważne daty
Choć w marcu nie ma tzw. „czerwonych kartek”, czyli świąt ustawowo wolnych od pracy, w kalendarzu znajduje się kilka istotnych dat:
- 8 marca 2026 r. (niedziela) – Dzień Kobiet
- 10 marca 2026 r. (wtorek) – Dzień Mężczyzn
- 20 marca 2026 r. (piątek) – początek astronomicznej wiosny
- 29 marca 2026 r. (niedziela) – Niedziela Palmowa, zmiana czasu z zimowego na letni, niedziela handlowa
Niedziele handlowe w marcu 2026
W marcu 2026 roku przypada jedna niedziela handlowa – 29 marca. Ostatnia niedziela handlowa miała miejsce w styczniu, natomiast kolejna po marcowej wypadnie 26 kwietnia 2026 r. (ostatnia niedziela miesiąca). Marcowa niedziela handlowa wynika z przepisów ustawy o zakazie handlu w niedziele i święta. Zgodnie z nimi niedziela bezpośrednio poprzedzająca Wielkanoc jest niedzielą handlową. W 2026 roku Wielkanoc przypada 5 kwietnia (niedziela), dlatego poprzedzająca ją niedziela 29 marca jest handlowa.
Kalendarz marzec 2026 do druku
Dostępny jest darmowy kalendarz na marzec 2026 w formacie PDF, gotowy do pobrania i wydruku. Kalendarz miesięczny zawiera zaznaczone najważniejsze daty, wyróżnione weekendy oraz miejsce na własne notatki.
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Marzec - przysłowia ludowe
Oto najczęstsze przysłowia ludowe przekazywane z pokolenia na pokolenie odnośnie marca:
- W marcu jak w garncu.
- Kiedy w marcu deszczu wiele, nieurodzaj zboża ściele.
- Marzec zielony - niedobre plony.
- Gdy w marcu deszcz pada, wtedy rolnik biada. Gdy słońca jaśnieje, rolnik się śmieje.
- Marzec, co z deszczem chadza, mokry czerwiec sprowadza. Ile w marcu dni mglistych, tyle w żniwa dni dżdżystych.
- Suchy marzec, kwiecień mokry, maj przechłodny - nie będzie rok głodny.
- W marcu gdy są grzmoty, urośnie zboże ponad płoty.
