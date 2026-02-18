Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienia. Rząd przyjął projekt zmian w Kodeksie pracy
REKLAMA
REKLAMA
Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany w Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, który upraszcza definicję mobbingu, wzmacnia ochronę pracowników przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy i jednocześnie zabezpiecza przed fałszywymi oskarżeniami. Projekt przewiduje także znacząco wyższe rekompensaty dla ofiar mobbingu i trafi teraz do Sejmu.
Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dodatkowo, aby zachowanie było uznane za mobbing, kilka elementów musi wystąpić równolegle. Jakie?
REKLAMA
REKLAMA
- występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;
- oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;
- oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;
- efekt: u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie/wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Po ponad 20 latach przyszła pora na zmiany.
Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS
W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej do porządku prawnego szereg wniosków wynikających m.in. z wielu lat orzecznictwa Sądu Najwyższego, wniosków płynących z nauk o zarządzaniu, psychologii i socjologii pracy.
Przede wszystkim dostosowujemy definicję mobbingu do obecnych czasów – ma być praktyczna i precyzyjna. Każdy pracownik i każda pracownica muszą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy.
REKLAMA
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS, wkrótce zajmie się nim Sejm.
Co konkretnie się zmieni?
Projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy zakłada:
1. Uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:
- uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,
- wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,
- uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,
- pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,
- uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku
- uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,
- uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.
2. Ustawa ma chronić także przed fałszywymi oskarżeniami. M.in. za mobbing nie będą mogły być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.
3. Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu – minimum sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom zasady równego traktowania w dokumencie wewnątrzzakładowym. Obowiązek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 9 osób.
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 9 osób pozostają zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz zakomunikować pracownikom przyjęte w tym zakresie reguły i procedury tak, aby mieli oni w tym temacie odpowiednią wiedzę i informację.
Jak optymalizować koszty zatrudnienia
REKLAMA
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA