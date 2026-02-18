Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS

Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.

Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.

Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dodatkowo, aby zachowanie było uznane za mobbing, kilka elementów musi wystąpić równolegle. Jakie?

występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;

oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;

oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;

efekt: u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie/wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Po ponad 20 latach przyszła pora na zmiany! Nowa wersja przepisów o MOBBINGU

Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS w sprawie nowych regulacji dot. mobbingu. W komunikacie z MRPiPS czytamy:

"W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej do porządku prawnego szereg wniosków wynikających m.in. z wielu lat orzecznictwa Sądu Najwyższego, wniosków płynących z nauk o zarządzaniu, psychologii i socjologii pracy. Przede wszystkim dostosowujemy definicję mobbingu do obecnych czasów – ma być praktyczna i precyzyjna. Każdy pracownik i każda pracownica muszą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS, wkrótce zajmie się nim Sejm.".

MOBBING: co konkretnie się zmieni?

Projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy zakłada: uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:

uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,

wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,

uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,

pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,

uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku

uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,

uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.

Ustawa ma chronić także przed fałszywymi oskarżeniami. M.in. za mobbing nie będą mogły być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.

Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu – minimum sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom zasady równego traktowania w dokumencie wewnątrzzakładowym. Obowiązek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 9 osób.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 9 osób pozostają zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz zakomunikować pracownikom przyjęte w tym zakresie reguły i procedury tak, aby mieli oni w tym temacie odpowiednią wiedzę i informację.

Źródło: MRPiPS