Strona główna » Kadry » Wiadomości » Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS

Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS

18 lutego 2026, 09:44
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS
Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS
Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.

Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.

Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców

Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dodatkowo, aby zachowanie było uznane za mobbing, kilka elementów musi wystąpić równolegle. Jakie?

  • występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;
  • oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;
  • oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;
  • efekt: u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie/wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Po ponad 20 latach przyszła pora na zmiany! Nowa wersja przepisów o MOBBINGU

Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS w sprawie nowych regulacji dot. mobbingu. W komunikacie z MRPiPS czytamy:

"W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej do porządku prawnego szereg wniosków wynikających m.in. z wielu lat orzecznictwa Sądu Najwyższego, wniosków płynących z nauk o zarządzaniu, psychologii i socjologii pracy. Przede wszystkim dostosowujemy definicję mobbingu do obecnych czasów – ma być praktyczna i precyzyjna. Każdy pracownik i każda pracownica muszą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS, wkrótce zajmie się nim Sejm.".

MOBBING: co konkretnie się zmieni?

Projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy zakłada: uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:

  • uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,
  • wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,
  • uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,
  • pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,
  • uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku
  • uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,
  • uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.

Ustawa ma chronić także przed fałszywymi oskarżeniami. M.in. za mobbing nie będą mogły być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.

Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu – minimum sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom zasady równego traktowania w dokumencie wewnątrzzakładowym. Obowiązek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 9 osób.

Pracodawcy zatrudniający mniej niż 9 osób pozostają zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz zakomunikować pracownikom przyjęte w tym zakresie reguły i procedury tak, aby mieli oni w tym temacie odpowiednią wiedzę i informację.

Źródło: MRPiPS

SZKOLENIE: Akademia Prawa Pracy 2026 – edycja 9

Kadry
Rząd przyjął reformę ustawy o PIP [Komentarz BCC]
18 lut 2026

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wzmacniającej Państwową Inspekcję Pracy. Proponowane rozwiązania mają m.in. wzmocnić skuteczność PIP w walce z tzw. śmieciowym zatrudnieniem. Jednocześnie stanowią one realizację zobowiązań Polski wynikających z Krajowego Planu Odbudowy. Teraz projektem zajmie się Parlament. Przedstawiamy najnowszy komentarz BCC do proponowanych regulacji.
Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS
18 lut 2026

Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.
Od 2026 r. zmiana zasad opłacania składek ZUS przez marynarzy. Nowy kod ubezpieczenia 24 00
18 lut 2026

Od 2026 r. weszła w życie zmiana zasad opłacania składek ZUS przez marynarzy. Powstał nowy tytuł do ubezpieczeń – marynarz i nowy kod tytułu ubezpieczenia - 24 00. Kto może zostać ubezpieczony jako marynarz?
Nowość: interpretacja indywidualna Głównego Inspektora Pracy za 40 zł. Przewiduje ją projekt ustawy o PIP
18 lut 2026

Przedsiębiorcy będą mieli nową broń - interpretację indywidualną Głównego Inspektora Pracy. Takie interpretacje mają podlegać kontroli sądu. Nową instytucję przewiduje projekt ustawy nowelizującej przepisy o PIP. Wniosek o wydanie interpretacji będzie podlegał opłacie w wysokości 40 zł.

Wartościowanie stanowisk pracy do 7 czerwca 2026 r. Zadanie dla kadr i płac wynika z dyrektywy płacowej
17 lut 2026

Wartościowanie stanowisk pracy musi odbyć się do 7 czerwca 2026 r. To zadanie dla kadr i płac wynikające z dyrektywy płacowej. Architektura stanowisk a dyrektywa płacowa: dlaczego słownik stanowisk trzeba połączyć z czasem pracy, dodatkami i składnikami wynagrodzenia?
Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. - kontrowersje
17 lut 2026

Nowe przepisy o PIP powinny wejść w życie najwcześniej 1 stycznia 2027 r. Które zmiany w projekcie są pozytywne, a które budzą kontrowersje, szczególnie wśród przedsiębiorców?
Dorabianie zmorą czy chlubą Polaków? Co drugi pracownik dorabia poza etatem, a co czwarty robi to z konieczności [BADANIE]
18 lut 2026

Ponad połowa polskich pracowników umysłowych (51,9 proc.) podejmuje dodatkowe aktywności zawodowe poza głównym miejscem zatrudnienia. Niemal co trzeci (28,6 proc.) przyznaje, że nie jest w stanie utrzymać się z jednego źródła dochodu. 80 proc. dorabiających pracuje także w weekendy, a 1/3 nawet na urlopie – wynika z nowego badania portali pracy rocketjobs.pl i justjoin.it.
Kiedy dodatek za zastępstwo należy wliczyć do podstawy obliczania trzynastki
17 lut 2026

Dodatek z tytułu zastępstwa należy wliczyć do podstawy naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Warunkiem jest jednak spełnianie wymogów określonych w przepisach o obliczaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy.

Jawność wynagrodzeń kluczem do skutecznej rekrutacji
17 lut 2026

Jawność wynagrodzeń to od miesięcy jeden z gorętszych tematów na rynku pracy. Z najnowszego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” Personnel Service wynika, że co piąty kandydat rezygnuje z aplikowania, jeśli ogłoszenie nie zawiera widełek płacowych. Dodatkowo niemal co siódmy zniechęca się zbyt ogólnym opisem obowiązków. Wyzwania dotyczą także pracy zmianowej, bo tylko 21 proc. pracowników deklaruje gotowość do jej podjęcia i to wyłącznie przy wyższym wynagrodzeniu.
Kod niepełnosprawności 08-T. Do czego uprawnia takie orzeczenie w 2026 roku?
17 lut 2026

Co oznacza kod 08-T? Czy w 2026 roku daje osobom z niepełnosprawnościami szczególne uprawnienia? Od czego zależy rozmiar dostępnych ulg i świadczeń? Rozwiewamy wątpliwości!
