Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS
REKLAMA
REKLAMA
Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.
- Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
- Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców
- Po ponad 20 latach przyszła pora na zmiany! Nowa wersja przepisów o MOBBINGU
- MOBBING: co konkretnie się zmieni?
- Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu – minimum sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Nowe przepisy antymobbingowe. Rada Ministrów przyjęła projekt Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Uproszczenie definicji mobbingu, większa ochrona przed działaniami niepożądanymi w miejscu pracy, ale też przed fałszywymi oskarżeniami, a do tego wyższe rekompensaty dla osób, które doświadczyły mobbingu – to główne założenia projektu ustawy, który powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt.
REKLAMA
REKLAMA
Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców
Obecna definicja mobbingu jest nieczytelna i mało zrozumiała zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Dodatkowo, aby zachowanie było uznane za mobbing, kilka elementów musi wystąpić równolegle. Jakie?
- występują działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu;
- oddziaływania te polegają na nękaniu lub zastraszaniu; są one uporczywe i długotrwałe;
- oddziaływania te powodują lub mają na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika;
- efekt: u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia, ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie/wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Po ponad 20 latach przyszła pora na zmiany! Nowa wersja przepisów o MOBBINGU
Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS w sprawie nowych regulacji dot. mobbingu. W komunikacie z MRPiPS czytamy:
"W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowaliśmy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy wprowadzającej do porządku prawnego szereg wniosków wynikających m.in. z wielu lat orzecznictwa Sądu Najwyższego, wniosków płynących z nauk o zarządzaniu, psychologii i socjologii pracy. Przede wszystkim dostosowujemy definicję mobbingu do obecnych czasów – ma być praktyczna i precyzyjna. Każdy pracownik i każda pracownica muszą czuć się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. 17 lutego 2026 roku Rada Ministrów przyjęła projekt MRPiPS, wkrótce zajmie się nim Sejm.".
REKLAMAAutopromocja
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
MOBBING: co konkretnie się zmieni?
Projekt ustawy zmieniającej Kodeks Pracy zakłada: uproszczenie definicji mobbingu – wskazanie na szereg cech mobbingu, w szczególności:
- uznanie, że podstawową jego cechą jest uporczywe nękanie pracownika,
- wykluczenie z definicji tego zjawiska zachowań incydentalnych,
- uznanie, że zjawiska te mają charakter nawracający, powtarzający się lub stały,
- pochodzą m.in. od przełożonego, współpracownika, podwładnego, pojedynczej osoby bądź grupy,
- uniezależnienie od intencjonalności działania sprawcy lub od wystąpienia określonego skutku
- uznanie, że działania te mogą mieć charakter fizyczny, werbalny i pozawerbalny,
- uznanie za mobbing nakazywania lub zachęcania do zachowań stanowiących mobbing.
Ustawa ma chronić także przed fałszywymi oskarżeniami. M.in. za mobbing nie będą mogły być uznane uzasadnione i wyrażone we właściwej formie zachowania wobec pracownika, w szczególności rozliczanie z powierzonej pracy lub jej krytyka.
Podwyższenie wysokości zadośćuczynienia za stosowanie mobbingu – minimum sześciokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę.
Projekt zakłada także wprowadzenie obowiązku określenia zasad przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji i innym naruszeniom zasady równego traktowania w dokumencie wewnątrzzakładowym. Obowiązek ten dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 9 osób.
Pracodawcy zatrudniający mniej niż 9 osób pozostają zobowiązani przeciwdziałać mobbingowi i innym zjawiskom niepożądanym w miejscu pracy oraz zakomunikować pracownikom przyjęte w tym zakresie reguły i procedury tak, aby mieli oni w tym temacie odpowiednią wiedzę i informację.
Źródło: MRPiPS
REKLAMA
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.
- Czytaj artykuły
- Rozwiązuj testy
- Zdobądź certyfikat
REKLAMA