Świadczenia i należności zależne od minimalnego wynagrodzenia 2026
W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń i należności pracowniczych, których wysokość jest od niej uzależniona. Jakie to są świadczenia i w jakiej wysokości?
- Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku
- Świadczenia pracownicze zależne od minimalnego wynagrodzenia
- Kwoty wolne od potrąceń w 2026 roku
Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku
W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzyma 3605,85 zł netto lub 3611,85 zł netto przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodów.
Powyższe kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze minimalne wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do etatu.
Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Jednakże do obliczania wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się:
- nagrody jubileuszowej;
- odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;
- wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
- dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
- dodatku za staż pracy;
- dodatku za szczególne warunki pracy.
Świadczenia pracownicze zależne od minimalnego wynagrodzenia
Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku wpływa na wysokość niektórych świadczeń przewidzianych w prawie pracy oraz w systemie ubezpieczeń:
Wypadki przy pracy. Procedury i świadczenia
Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia za pracę w 2026 roku
- styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień – 30,04 zł
- marzec, wrzesień i październik – 27,31 zł
- kwiecień, czerwiec – 28,61 zł
- lipiec – 26,12 zł
Stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2026 roku
- minimalna stawka za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług - 31,40 zł
Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w 2026 roku
- styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień – 6,01 zł
- marzec, wrzesień i październik – 5,46 zł
- kwiecień, czerwiec – 5,72 zł
- lipiec – 5,22 zł
Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w 2026 roku
- minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania – 4806 zł
Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy w 2026 roku
- minimalne wynagrodzenie pracownika za przestój - 4806 zł
Wynagrodzenie pracownika, który ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie ma obowiązku wykonywania pracy w 2026 roku
- minimalne wynagrodzenie pracownika, który nie ma obowiązku wykonywania pracy – 4806 zł
Kwoty wolne od potrąceń w 2026 roku
- 100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - 3605,85 zł (zwykłe kup i PIT-2), 3305,85 zł (podwyższone kup i PIT-2), 3611,85 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 3311,85 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
- 75% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - 2704,39 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2479,39 zł (podwyższone kup i PIT-2), 2708,89 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2483,89 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
- 90% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu kar pieniężnych - 3245,27 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2975,27 zł (podwyższone kup i PIT-2), 3250,67 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2980,67 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
- 80% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrąceniach innych za zgodą pracownika - 2884,68 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2644,68 zł (podwyższone kup i PIT-2), 2889,48 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2649,48 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)
Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w 2026 roku
- maksymalna wysokość odprawy pieniężnej - 72090 zł
Miesięczne świadczenie pieniężne podczas odbywania praktyki absolwenckiej w 2026 roku
- maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego - 9612 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2026 roku
- minimalna podstawa wymiaru składek - 3604,50 zł
Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych w 2026 roku
- minimalna podstawa wymiaru składek - 1441,80 zł
Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w 2026 roku
- minimalna podstawa wymiaru zasiłku - 4147,09 zł
Podstawa prawna:
- ustawa z 4 lutego 2011 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz.U. z 2024 r., poz. 1773)
- ustawa z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (j.t. (Dz.U. z 2025 r., poz. 277 z późn. zm.)
- ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 570 z późn. zm.)
- ustawa z 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 1578)
- ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 350 z późn. zm.)
- ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (j.t. Dz.U. z 2025 r., poz. 501 z późn. zm.)
- rozporządzenie Rady Ministrów z 11 września 2025 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2026 r. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1242)
