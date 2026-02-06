W 2026 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł. Podwyżka płacy minimalnej spowodowała wzrost innych składników wynagrodzenia oraz świadczeń i należności pracowniczych, których wysokość jest od niej uzależniona. Jakie to są świadczenia i w jakiej wysokości?

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2026 roku

W 2026 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 4806 zł brutto. Oznacza to, że pracownik otrzyma 3605,85 zł netto lub 3611,85 zł netto przy podwyższonych kosztach uzyskania przychodów.

Powyższe kwoty dotyczą pracowników zatrudnionych w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy. Dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze minimalne wynagrodzenie ustala się proporcjonalnie do etatu.

Do obliczenia wysokości wynagrodzenia pracownika przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez GUS do wynagrodzeń osobowych. Jednakże do obliczania wysokości wynagrodzenia nie uwzględnia się:

nagrody jubileuszowej;

odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy;

wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;

dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;

dodatku za staż pracy;

dodatku za szczególne warunki pracy.

Świadczenia pracownicze zależne od minimalnego wynagrodzenia

Wysokość minimalnego wynagrodzenia w 2026 roku wpływa na wysokość niektórych świadczeń przewidzianych w prawie pracy oraz w systemie ubezpieczeń:

Minimalna stawka godzinowa wynagrodzenia za pracę w 2026 roku

styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień – 30,04 zł

marzec, wrzesień i październik – 27,31 zł

kwiecień, czerwiec – 28,61 zł

lipiec – 26,12 zł

Stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych w 2026 roku

minimalna stawka za każdą godzinę wykonania zlecenia lub świadczenia usług - 31,40 zł

Dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w 2026 roku

styczeń, luty, maj, sierpień, listopad, grudzień – 6,01 zł

marzec, wrzesień i październik – 5,46 zł

kwiecień, czerwiec – 5,72 zł

lipiec – 5,22 zł

Odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w 2026 roku

minimalne odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania – 4806 zł

Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy w 2026 roku

minimalne wynagrodzenie pracownika za przestój - 4806 zł

Wynagrodzenie pracownika, który ze względu na rozkład czasu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie ma obowiązku wykonywania pracy w 2026 roku

minimalne wynagrodzenie pracownika, który nie ma obowiązku wykonywania pracy – 4806 zł

Kwoty wolne od potrąceń w 2026 roku

100% minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - 3605,85 zł (zwykłe kup i PIT-2), 3305,85 zł (podwyższone kup i PIT-2), 3611,85 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 3311,85 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)

minimalnego wynagrodzenia za pracę, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne - (zwykłe kup i PIT-2), (podwyższone kup i PIT-2), (zwykłe kup, bez PIT-2), (podwyższone kup, bez PIT-2) 75% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - 2704,39 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2479,39 zł (podwyższone kup i PIT-2), 2708,89 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2483,89 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)

wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi - (zwykłe kup i PIT-2), (podwyższone kup i PIT-2), (zwykłe kup, bez PIT-2), (podwyższone kup, bez PIT-2) 90% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu kar pieniężnych - 3245,27 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2975,27 zł (podwyższone kup i PIT-2), 3250,67 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2980,67 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)

wynagrodzenia minimalnego netto przy potrącaniu kar pieniężnych - (zwykłe kup i PIT-2), (podwyższone kup i PIT-2), (zwykłe kup, bez PIT-2), (podwyższone kup, bez PIT-2) 80% wynagrodzenia minimalnego netto przy potrąceniach innych za zgodą pracownika - 2884,68 zł (zwykłe kup i PIT-2), 2644,68 zł (podwyższone kup i PIT-2), 2889,48 zł (zwykłe kup, bez PIT-2), 2649,48 zł (podwyższone kup, bez PIT-2)

Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika w 2026 roku

maksymalna wysokość odprawy pieniężnej - 72090 zł

Miesięczne świadczenie pieniężne podczas odbywania praktyki absolwenckiej w 2026 roku

maksymalna wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego - 9612 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym w 2026 roku

minimalna podstawa wymiaru składek - 3604,50 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób prowadzących działalność gospodarczą rozliczających składki na zasadach preferencyjnych w 2026 roku

minimalna podstawa wymiaru składek - 1441,80 zł

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego z tytułu pracy w pełnym wymiarze czasu pracy w 2026 roku

minimalna podstawa wymiaru zasiłku - 4147,09 zł

