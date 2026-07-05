REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Indywidualne prawo pracy » Czas pracy » Czy 5 lipca to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku

Czy 5 lipca to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 lipca 2026, 20:46
Emilia Panufnik
Emilia Panufnik
autorka licznych publikacji z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa budowlanego i nieruchomości
Czy 5 lipca 2026 to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku
Czy 5 lipca to niedziela handlowa? Niedziele handlowe w 2026 roku
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Czy 5 lipca to niedziela handlowa? Niedziela handlowa w 2026 roku wypada 8 razy. Często jest to ostatnia niedziela miesiąca. W zeszłym roku dodana została dodatkowa niedziela handlowa w grudniu każdego roku. Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa? Oto kalendarz niedziel handlowych na 2026 rok.

Kiedy jest niedziela handlowa?

W Polsce obowiązuje ogólna zasada, zgodnie z którą handel w niedziele jest zakazany. Wynika to z przepisów ustawy z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. Ale ta ustawa przewiduje 8 wyjątków w ciągu roku kalendarzowego, kiedy handel w niedziele jest dozwolony. Niedziele handlowe to każdego roku:

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Kodeks pracy 2026
Wynagrodzenia 2026. Rozliczanie płac w praktyce
Czas pracy 2026
  • ostatnia niedziela stycznia,
  • ostatnia niedziela kwietnia,
  • ostatnia niedziela czerwca,
  • ostatnia niedziela sierpnia,
  • niedziela bezpośrednio poprzedzająca pierwszy dzień Wielkanocy,
  • trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające Święta Bożego Narodzenia.
    Na podstawie powyższego wyliczenia i aktualnego kalendarza można w prosty sposób ustalić, kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa w 2026 roku.

Polecamy: Personel i Zarządzanie (miesięcznik) – abonament

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Cztery z ośmiu niedziel handlowych w roku zależą od tego, kiedy wypadają święta: Wielkanoc i Boże Narodzenie. Wielkanoc w tym roku przypada na dzień 5 kwietnia, a Boże Narodzenie standardowo 25-26 grudnia. Niedziela bezpośrednio poprzedzająca dzień 5 kwietnia i trzy niedziele bezpośrednio poprzedzające 25-26 grudnia w 2026 r. będą więc niedzielami handlowymi. Dodatkowo zawsze są ostatnie niedziele następujących czterech miesięcy: stycznia (25) , kwietnia (26), czerwca (29) i sierpnia (30). Kiedy dokładnie w 2026 r. wypadają niedziele handlowe?

niedziela handlowa 2026 kalendarz

Niedziela handlowa 2026 - kalendarz

Shutterstock

Polecamy: Kodeks pracy 2026

REKLAMA

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy
Autopromocja

Sygnaliści w firmie. Przewodnik dla pracodawcy

Sprawdź

Niedziele handlowe w 2026 roku

Podsumowując, w 2026 r. niedziela handlowa wypada w następujące dni:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. 25 stycznia 2026
  2. 29 marca 2026
  3. 26 kwietnia 2026
  4. 28 czerwca 2026
  5. 30 sierpnia 2026
  6. 7 grudnia 2026
  7. 13 grudnia 2026
  8. 20 grudnia 2026

Ostatnia niedziela handlowa była 28 czerwca 2026 r., a kolejna będzie w sierpniu.

Zakaz handlu a niedziela handlowa

Zakaz handlu w niedziele był wprowadzany stopniowo, począwszy od 1 marca 2018 r. Zakaz ma znaczący wpływ na czas pracy wielu pracowników z branży.

Zobacz również:
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dziennik Ustaw rok 2021 poz. 936)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz.1920)

Ustawa z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o dniach wolnych od pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024, poz. 1965)

Powiązane
Zmiana liczby niedziel handlowych oraz godzin pracy sklepów, które obowiązuje zakaz handlu w niedziele? Do Sejmu trafiła petycja obywatelska
Zmiana liczby niedziel handlowych oraz godzin pracy sklepów, które obowiązuje zakaz handlu w niedziele? Do Sejmu trafiła petycja obywatelska
Rynek centrów handlowych w Polsce rośnie. Większość nowych inwestycji powstaje w małych miastach
Rynek centrów handlowych w Polsce rośnie. Większość nowych inwestycji powstaje w małych miastach
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Zakaz handlu w niedziele: Czy będzie trzecia niedziela handlowa w grudniu? Jest zapowiedź złożenia poprawki w Senacie
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Agentyczne AI w organizacji i rola AI Orchestratora - zarządzanie zespołem cyfrowych agentów i botów [WYWIAD]
03 lip 2026

Około połowa organizacji w Europie już korzysta z agentycznego AI. Znacząco wzrasta również liczba organizacji posiadających formalne kodeksy etyczne AI. Czym jest AI Orchestrator? Jak zarządzać zespołem cyfrowych agentów i botów? Na nasze pytania odpowiada Patrik Rendel, Regional Manager DACH & CEE, Top Employers Institute.
Dlaczego RPO krytykuje projekt ustawy o równych pensjach kobiet i mężczyzn?
03 lip 2026

RPO skierował do MRPiPS krytyczną opinię do projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn. Ostrzega, że po wejściu w życie przepisów będą działały aż cztery organy w sprawach równości w zatrudnieniu, co może skomplikować ochronę przed dyskryminacją płacową zamiast ją poprawić. Dlaczego taka komplikacja systemu równości płac, zamiast jednego organu?
Czy kierowca może pracować bez klimatyzacji w aucie? Przepisy BHP a obowiązek zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę
03 lip 2026

Fala upałów w Polsce powoduje, że w samochodach bez klimatyzacji trudno jest funkcjonować. Bywa, że w środku jest 40 stopni. Czy kierowca może pracować w aucie bez klimatyzacji? Przepisy BHP nie określają obowiązku zapewnienia klimatyzacji przez pracodawcę. Co może zrobić pracownik?
Sposoby na ciągłość pracy w okresie wakacyjnym: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe?
02 lip 2026

Są różne sposoby na zachowanie ciągłości pracy w okresie wakacyjnym, np.: zatrudnianie pracowników sezonowych i na zastępstwo. Jak przygotować firmę na braki kadrowe? Oto praktyczne wskazówki.

REKLAMA

Niedzielny niepokój: dlaczego pod koniec weekendu dopada nas stres? Skąd biorą się sunday scaries? 4 rady od psychologa
04 lip 2026

Weekend jeszcze się nie skończył, a wiele osób już myślami jest w poniedziałku. W głowie pojawiają się obowiązki, lista zadań, nieprzeczytane maile i napięty grafik. Zamiast cieszyć się ostatnimi godzinami odpoczynku, odczuwamy ścisk w żołądku, rozdrażnienie lub trudności z zaśnięciem. To zjawisko określane jest mianem „Sunday Scaries” czyli niedzielnego niepokoju. Choć nie jest diagnozą medyczną, psychologowie coraz częściej zwracają uwagę, że dotyczy ono osób w różnym wieku i może być sygnałem przewlekłego przeciążenia.
Dlaczego niedziela jest gorsza od soboty? Święto wypadające w sobotę daje prawo do dodatkowego dnia wolnego, a w niedzielę nie
02 lip 2026

Pytanie "Dlaczego niedziela jest gorsza od soboty?" postawił w petycji prezes Zarządu Fundacji „Można Lepiej!”, Krzysztof Kwarciak. Dokładnie chodzi o to, dlaczego święto wypadające w sobotę daje prawo do dodatkowego dnia wolnego, a w niedzielę nie? Oto odpowiedź Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji największym wyzwaniem pracodawców. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tym sektorze? Nie chodzi o wynagrodzenie
02 lip 2026

Duża rotacja pracowników w magazynach i produkcji jest obecnie największym wyzwaniem pracodawców sektora przemysłowego i magazynowania. Dlaczego pracownicy często zmieniają pracę w tych branżach? Okazuje się, że nie chodzi o wynagrodzenie. Przykładem jest komfort pracy zapewniany np. przez dostępność klimatyzacji.
Gdy jest gorąco w pracy czyli letnie obowiązki pracodawcy względem pracowników [BHP]
02 lip 2026

Gdy jest gorąco w pracy, na pracodawcy ciążą dodatkowe obowiązki wynikające z zasad BHP. Na co mogą liczyć pracownicy pracujący w upale? Jaka kara grozi pracodawcy za nieprzestrzeganie przepisów?

REKLAMA

Od 8 lipca 2026 r. ważne zmiany w kontrolach PIP - czy to oznacza że pracodawca dowie się, kto go zgłosił?
02 lip 2026

Pracodawca co do zasady nie dowie się, kto złożył skargę do Państwowej Inspekcji Pracy. Może się dowiedzieć, ale tylko wtedy, zgłaszający wyraził na to zgodę. Przypominamy też, że 8 lipca 2026 r. PIP zyska dodatkowo nowe, znacznie silniejsze uprawnienia wobec firm, które nadużywają umów cywilnoprawnych. Inspektor będzie mógł doprowadzić do wydania decyzji stwierdzającej istnienie stosunku pracy.
Nowe korzyści dla osób z niepełnosprawnościami. Znamy stanowisko POPON co do zmian w programie PFRON: koniec wypożyczania, początek posiadania
02 lip 2026

Osoby korzystające ze sprzętu wypożyczonego z centralnej wypożyczalni Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie będą musiały go oddawać. Do Sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy, który umożliwi przekazanie takich urządzeń na własność. Jednocześnie PFRON uruchomił nową odsłonę programu wypożyczalni – działać ma ona do końca 2028 roku, otwierając się także na nowych beneficjentów. Znamy opinię Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON), która przekazała do Sejmu stanowisko do komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2701).

Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA