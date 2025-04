Skrócony tydzień pracy? Tak, ale z tym samym wynagrodzeniem

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała o zakończeniu pierwszego etapu analiz skrócenia tygodnia pracy. Według szefowej MRPiPS krótszy tydzień pracy jest oczekiwany, ale przy zachowaniu wysokości wynagrodzenia.

Prace nad skróceniem tygodnia pracy

Podstawową dobową i tygodniową normę czasu pracy ustala Kodeks pracy. Obecnie czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.

Według zapowiedzi rządu, do 2027 r. miałyby wejść w życie przepisy skracające tydzień pracy. Rząd uwzględniał dwie opcje skróconego tygodnia pracy: 7 godzin pracy przez 5 dni w tygodniu (czyli 35 godzin tygodniowo) lub 8 godzin dziennie przez 4 dni w tygodniu (w sumie 32 godziny tygodniowo). Wydaje się, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przychyla się do opcji skrócenia tygodnia pracy do 4 dni przy zachowaniu wynagrodzeń odpowiadających 5 dniom pracy.

Analizy - wprowadzenie krótszego tygodnia pracy

Już od ubiegłego roku trwają prace badawczo-koncepcyjne nad skróceniem tygodnia pracy. Analizy prowadzono w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk poinformowała w Polsat News, że zakończył się pierwszy etap analiz skrócenia tygodnia pracy.

Według szefowej MRPiPS jest to rozwiązanie oczekiwane i że musi ono i będzie się ono opierało na zachowaniu poziomu tego samego wynagrodzenia. - To znaczy krótszy tydzień pracy - tak, ale przy tym samym wynagrodzeniu – stwierdziła minister. Rozwiązania muszą być "szyte na miarę". - Inne prawdopodobnie dla sektora przemysłowego, inne dla pracowników kreatywnych czy biurowych, bo nie zawsze jedno rozwiązanie pasuje do wszystkich - zaznaczyła. Zapowiedziała, że analizy będą kontynuowane. Dziemianowicz-Bąk poinformowała też, że w ostatnim tygodniu kwietnia przedstawi najważniejsze wnioski w sprawie krótszego tygodnia pracy.

Czy krótszy tydzień pracy jest uzasadniony

Czy czterodniowy tydzień pracy w Polsce jest uzasadniony? Instytut Badań Strukturalnych prowadził badania, które miały odpowiedzieć na to pytanie. IBS zwrócił uwagę, że w większości branż i zawodów nierealny jest wzrost wydajności kompensujący skrócenie czasu pracy do czterech dni w tygodniu. Choć lepsza organizacja pracy po skróceniu tygodnia pracy może pozwolić podnieść wydajność w niektórych pracach biurowych, pracownicy większości typów usług i przemysłu nie są w stanie wykonywać swojej pracy o 25 proc. szybciej. Powyższe oznacza, że dla utrzymania PKB na takim samym poziomie niezbędne byłoby zatrudnienie dodatkowych pracowników. Bez tego skrócony tydzień pracy musiałoby przełożyć się na niższą produkcję i niższe łączne dochody, a co za tym idzie, na niższe płace.

W konkluzji IBS stwierdził, że wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy byłoby decyzją zdecydowanie przedwczesną. Znacząco pogłębiłoby to niedobory pracowników. Prowadziłoby do spadku dochodów Polaków i poważnych problemów państwa z dostarczaniem usług publicznych.

Czas pracy w krajach europejskich

W większości państw Unii Europejskiej, tak jak w Polsce, tygodniowy czas pracy w pełnym wymiarze wynosi co najmniej 40 godzin. We Francji jest to 35 godzin, a w Danii 37 godzin. Natomiast Belgia wprowadziła przepisy dopuszczające skrócenie tygodnia pracy do 4 dni, ale bez zmniejszenia liczby godzin – pracownicy pracują ok. 9,5 godziny dziennie.

W kilku krajach europejskich przeprowadzono programy pilotażowe – były to Islandia, Wielka Brytania, Niemcy, Hiszpania. Odnotowano m.in. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców.