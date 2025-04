W maju ZUS wypłaci rentę socjalną wraz z dodatkiem dopełniającym i wyrównaniem

Osoby uprawnione do renty socjalnej otrzymają wraz z rentą dodatek dopełniający oraz wyrównanie od stycznia 2025 r. Większość osób pobierających rentę socjalną uzyska dodatek dopełniający automatycznie, ale niektóre z nich muszą złożyć wniosek.

Warunki do uzyskania renty socjalnej

Renta socjalna to świadczenie pieniężne wypłacane przez ZUS osobom, które są niezdolne do pracy. Świadczenie przyznawane jest na wniosek, po spełnieniu określonych warunków. Prawo do renty socjalnej przysługuje osobie pełnoletniej, u której lekarz orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziła całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało:

przed ukończeniem 18 roku życia;

w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej (przed ukończeniem 25. roku życia);

w trakcie kształcenia w szkole doktorskiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Osoba spełniające warunki do uzyskania renty socjalnej przysługuje stała renta socjalna - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest trwała lub okresowa renta socjalna - jeżeli całkowita niezdolność do pracy jest okresowa.

Jak uzyskać rentę socjalną

Rentę socjalną ZUS przyznaje na wniosek. W celu uzyskania tej renty, oprócz wniosku należy złożyć:

zaświadczenie ze szkoły lub uczelni potwierdzające okres nauki osoby ubiegającej się o rentę;

zaświadczenie o stanie zdrowia (zaświadczenie OL-9) oraz inną dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia;

zaświadczenie o terminie zawartej umowy i kwocie osiąganego przychodu oraz wywiad zawodowy (na druku OL-10);

oświadczenie czy jest się właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości rolnej, która przekracza 5 hektarów.

Kto nie otrzyma renty socjalnej

Renty socjalnej nie otrzyma osoba uprawniona do: emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej lub pobierającej świadczenie o charakterze rentowym z instytucji zagranicznych, renty strukturalnej.

Świadczenia nie otrzyma także osobie uprawniona do zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Renta socjalna nie przysługuje również właścicielowi lub posiadaczowi nieruchomości rolnej o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 5 ha przeliczeniowych. Osobie będącej współwłaścicielem nieruchomości rolnej nie przysługuje renta socjalna, jeśli udział tej osoby przekracza 5 ha przeliczeniowych.

Od 1 stycznia 2025 r. obowiązują przepisy wprowadzające dodatek dopełniający. Osoby, które na ten dzień:

miały przyznaną rentę socjalną,

były całkowicie niezdolne do pracy i niezdolne do samodzielnej egzystencji

otrzymają dodatek dopełniający automatycznie – bez konieczności składania wniosku.

Inaczej jest z osobami, które na 1 stycznia 2025 r. miały prawo do renty socjalnej i były całkowicie niezdolne do pracy, ale nie posiadały orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Muszą one złożyć wniosek o dodatek do renty socjalnej (EDD-SOC). Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia (formularz OL-9) oraz – jeśli to możliwe - dokumentację medyczną z przebiegu leczenia.

Wysokość renty socjalnej i dodatku dopełniającego

Renta socjalna wynosi 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy ustalonej i podwyższonej zgodnie z ustawą o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie to podlega waloryzacji, która odbywa się 1 marca każdego roku. Po podwyżce, od 1 marca 2025 r., renta socjalna wynosi 1878,91 zł brutto.

Pierwszą wypłatę dodatku dopełniającego ZUS przekaże w maju 2025 r. wraz z rentą socjalną. Obecnie miesięczna wysokość tego dodatku wynosi 2610,72 zł. Osoby uprawnione do świadczenia otrzymają w maju także jednorazowe wyrównanie od stycznia 2025 r. W sumie będzie to kwota 12870 zł.