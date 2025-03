Komunikat ZUS: Uwaga na oszustów podszywających się pod pracowników ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ostrzega przed fałszywymi telefonami. Osoby dzwoniące podszywają się pod pracowników ZUS i próbują wyłudzić informacje od klientów. W razie wątpliwości należy skontaktować się z ZUS.

Fałszywi pracownicy ZUS wyłudzają informacje od klientów

ZUS ostrzega przed fałszywymi telefonami. W ostatnich dniach do Zakładu napływają zgłoszenia od klientów, którzy odebrali połączenia od osób podszywających się pod pracowników ZUS. Zadawały one pytania, które dotyczyły potwierdzenia zmiany numeru telefonu w ZUS czy na PUE/eZUS.

REKLAMA

Autopromocja

To nie jest pierwsza w tym roku próba oszustwa „na pracownika ZUS”. Dlatego ZUS apeluje do wszystkich klientów, a w szczególności do osób starszych, o zachowanie szczególnej ostrożności podczas rozmów telefonicznych. Informacje przekazywane w ten sposób mogą zostać wykorzystane przez przestępców do różnych celów.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z ZUS

Konsultanci Centrum Kontaktu Klientów (CKK) ZUS nie kontaktują się z klientami w sprawie zmiany numeru telefonu ani nie pytają ich o instytucje finansowe, z których korzystają. Warto o tym pamiętać, aby nie dać się oszukać.

Zgodnie ze standardami ZUS, gdy pracownik Zakładu musi skontaktować się z klientem, przedstawia się, podając swoje imię i nazwisko, a następnie przekazuje istotne informacje, zazwyczaj związane z pytaniem klienta. Połączenia od naszych konsultantów mogą dotyczyć zarówno wezwania na kontrolę zwolnienia lekarskiego, jak i konkretnej sprawy prowadzonej w ZUS. Tą drogą nie da się zmienić numeru telefonu służącego do uwierzytelnienia klienta w systemie.

Jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, czy osoba, która podaje się za pracownika ZUS, na pewno nim jest, powinien skontaktować się z najbliższą placówką ZUS lub zadzwonić do Centrum Kontaktu Klientów ZUS pod numer telefonu 22 560 16 00.

Dalszy ciąg materiału pod wideo