Skrócony tydzień pracy. Rząd analizuje, a samorządy wprowadzają

Kolejne miasto zdecydowało się wprowadzić skrócony tydzień pracy dla swoich pracowników. W Urzędzie Miasta w Świebodzicach od 1 marca 2025 r. zostanie uruchomiony program pilotażowy. Urzędnicy będą pracować 35 godzin tygodniowo za dotychczasową pensję.

Rząd zapowiada skrócenie tygodniowego czasu pracy

Według rządowych zapowiedzi do 2027 r. tygodniowy czas pracy, który obecnie wynosi 40 godzin, zostanie skrócony. Szefowa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk deklarowała bowiem, że zmiana miałaby wejść w życie jeszcze w obecnej kadencji Sejmu.

Resort pracy bierze pod uwagę dwie opcje:

7 godzin pracy przez 5 dni w tygodniu (czyli 35 godzin tygodniowo) lub

8 godzin dziennie przez 4 dni w tygodniu (w sumie 32 godziny tygodniowo).

Zdaniem minister pracy, gdyby miałaby być wybrana jedna z tych dwóch propozycji, to organizacyjnie łatwiejszy byłby czterodniowy tydzień pracy niż skrócenie tygodnia pracy do 35 godzin.

Trwa analiza skutków wprowadzenia skróconego tygodnia pracy

MRPiPS prowadzi analizę efektywności wykorzystywania czasu pracy pracownika. Badana jest kwestia, jaki system czasu pracy jest najkorzystniejszy oraz najbardziej optymalny dla pracodawcy i pracownika. Poddawane analizie jest także to, czy skrócenie czasu pracy, a tym samym wydłużenie okresów nieprzerwanego odpoczynku pracownika, wpłynęłoby na efektywność świadczonej przez niego pracy. Na podstawie wyników tych badań będą przygotowane optymalne rozwiązania.

Według resortu pracy rozpoczęcie prac dotyczących zmian przepisów w zakresie czterodniowego tygodnia pracy musi zostać poprzedzone dokonaniem oceny skutków wprowadzenia zmiany obecnych rozwiązań m.in. na sektor finansów publicznych, na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rynek pracy. Powinno być także poddane szerokiej dyskusji, m.in. z partnerami społecznymi, tj. przedstawicielami reprezentatywnych organizacji pracodawców i związków zawodowych w Radzie Dialogu Społecznego.

MRPiPS zleciło przeprowadzenie analiz w tym zakresie Instytutowi Medycyny Pracy im. prof. dra med. J. Nofera oraz Centralnemu Instytutowi Ochrony Pracy – Państwowemu Instytutowi Badawczemu. Trwają również konsultacje w zakresie czterodniowego tygodnia pracy z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych.

Programy pilotażowe w samorządach

Tymczasem w Urzędzie Miasta w Świebodzicach od 1 marca 2025 r. urzędnicy będą pracować przez siedem godzin dziennie. Burmistrz Świebodzic Paweł Ozga zapowiada, że skrócony czas pracy w urzędzie będzie miał charakter pilotażowy i to rozwiązanie będzie testowane przez pół roku, od marca do sierpnia. Burmistrz liczy na to, że pracownicy mając 7-godzinny dzień pracy będą pracować efektywniej.

Ozga podkreśla, że wynagrodzenia pozostaną takie same, a mieszkańcy będą mieli otwarty urząd tak, jak do tej pory. Po wprowadzeniu pilotażu urząd będzie funkcjonował tak jak dotychczas - część urzędników będzie zaczynała pracę o 7.30 i kończyła o 14.30, a część będzie pracowała w godzinach od 8.30 do 15.30.

Świebodzice nie są pierwszym samorządem, w którym podjęto decyzję o skróceniu dnia pracy dla urzędników. O wdrożeniu takiego rozwiązania zadecydowały wcześniej miasta Leszno i Włocławek.