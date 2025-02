Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej to jeden z najczęściej popełnianych błędów przez samorządy. Zdarzają się też przypadki nieterminowych wypłat tych nagród – wynika z wystąpień pokontrolnych opublikowanych przez Regionalne Izby Obrachunkowe.

Nieprawidłowe ustalenie podstawy naliczenia nagrody jubileuszowej

Regionalne Izby Obrachunkowe w Białymstoku, Gdańsku i Lublinie podczas kontroli kompleksowych przeprowadzanych w gminach przyjrzały się m.in. wynagrodzeniom pracowników samorządowych, w tym zasadom wypłacania nagród jubileuszowych. Izby zwróciły przede wszystkim uwagę na wypłatę nagród w niewłaściwej wysokości.

RIO w Białymstoku w wystąpieniu pokontrolnym skierowanym do burmistrza Hajnówki wskazała na nieprawidłowe wyliczenia wysokości nagrody z powodu pominięcia w podstawie naliczenia odpowiedniej wysokości dodatku specjalnego wypłacanego pracownikowi. Błędne naliczenie wysokości nagrody wynikało ze zwiększenia dodatku specjalnego w dniu wypłaty nagrody. „Zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1638) podstawę obliczenia nagrody jubileuszowej stanowi wynagrodzenie przysługujące pracownikowi samorządowemu w dniu nabycia prawa do nagrody, a jeżeli dla pracownika samorządowego jest to korzystniejsze – wynagrodzenie przysługujące mu w dniu jej wypłaty” – wyjaśniła RIO w Białymstoku.

Przypadek nieprawidłowego ustalenia wynagrodzenia będącego podstawą obliczenia nagrody jubileuszowej, co skutkowało zaniżeniem jej wysokości wskazała też RIO w Lublinie w wystąpieniu pokontrolnym dotyczącym gminy Opole Lubelskie. „Do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wliczać wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, stosownie do przepisów art. 38 ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1135)” – wyjaśniła RIO w Lublinie.

Nieterminowe wypłaty nagród jubileuszowych

Po przeprowadzeniu kontroli kompleksowej gminy Szemud Wydział Kontroli Gospodarki Finansowej RIO w Gdańsku wskazał, że w jednym przypadku nagroda jubileuszowa została wypłacona cztery miesiące przed terminem uzyskania przez pracownika do niej prawa. Przyczyną było błędne ustalenie okresu uprawniającego do jej otrzymania. Według RIO naruszono w ten sposób art. 38 ust. 2 i ust. 5 ustawy o pracownikach samorządowych w związku z § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. „Pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe, a do okresów pracy uprawniających do takiej nagrody wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze” – wskazała RIO w Gdańsku.

Natomiast według RIO w Białymstoku, która kontrolowała w tym zakresie gminę Bakałarzewo, również opóźnienia w wypłacie nagrody pozostają w sprzeczności z § 8 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, zgodnie z którym nagrodę jubileuszową wypłaca się niezwłocznie po nabyciu przez pracownika prawa do tej nagrody.

