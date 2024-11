Jakie zawody wybiera pokolenie Z?

Pokolenie Z to urodzeni w latach 1995-2012. Wychowali się w cyfrowym świecie i mają zawodowe preferencje typowe dla swojej generacji. O jakich zawodach myśli młodsza część Zetek? Jakie zawody najczęściej wykonują osoby z pokolenia Z w wieku od 24 do 29 lat?

Kim chce być z zawodu pokolenie Z?

Kim chcą być Zetki? Czy pójdą w ślady rodziców? Youtuber, zawodowy muzyk, reżyser, influencer - czy te zawody są najczęściej wybierane przez Zetki? Sprawdziliśmy. Badania platformy Freelancehunt, Waldorfskiego Liceum Ogólnokształcącego oraz firmy Jabra.

REKLAMA

Autopromocja

Młoda część generacji Z 15-19 lat myśli najczęściej o karierze lekarza lub psychoterapeuty wynika z badania przeprowadzonego w listopadzie 2024 roku przez prywatne liceum Waldorfskie w Bielsku-Białej. Freelancehunt, w międzynarodowym badaniu wśród freelancerów sprawdził, co faktycznie robią zawodowo Zetki, gdy już pracują. Wzięto pod lupę freelancerów w wieku 24-29 lat - 41,8% z nich pracuje jako graficy, 19,5% jako programiści, a 11,2% jako copywriterzy.

Gen Z, Generacja Z – lub inaczej pokolenie Z - osoby urodzone pomiędzy 1995, a 2012 rokiem. Te osoby albo myślą dopiero o pracy zawodowej, albo pracują od niedawna. Czy zrobią rewolucję na rynku pracy? Czy raczej wybiorą zawody, które wybierane były przez ich rodziców 20, 30 lat wcześniej? Sprawdzamy.

Jakie zawody wykonuje pokolenie Z?

Współczesny rynek pracy jest świadkiem dynamicznych zmian, które w dużej mierze kształtuje młode pokolenie, znane jako generacja Z. Zetki to pokolenie, które dorastało i dorasta w świecie cyfrowym, ma nowe podejście do kariery zawodowej, często różniące się od tradycyjnych wyborów ich rodziców. Przyjrzyjmy się wynikom kilku badań, które rzucają światło na preferencje zawodowe tej grupy.

Badanie “Portret Freelancera 2024” przeprowadzone przez Freelancehunt wśród freelancerów w wieku 24-29 lat pokazuje, że późna generacja Z ceni sobie przede wszystkim elastyczność i możliwość wyboru projektów, które są zgodne z ich zainteresowaniami. Popularne zawody w tej grupie to projektanci (41,8%), programiści (19,5%) i copywriterzy (11,2%). Freelancing umożliwia im osiągnięcie zdrowego balansu między życiem osobistym a zawodowym, co jest dla nich priorytetem. Ponadto, 50,87% z nich posiada wiedzę w wąskich specjalizacjach, co czyni ich bardziej konkurencyjnymi na rynku pracy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Badanie przeprowadzono w połowie 2024 roku wśród freelancerów z terenu Europy Środkowej i Wschodniej.

Źródło: freelancehunt