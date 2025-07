Bon na zasiedlenie 2025 bez limitu wieku. Ile wynosi kwota?

Bon na zasiedlenie po zmianach 1 czerwca 2025 r.

1 czerwca 2025 r. weszła w życie ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia. Zmieniła ona m.in. zasady udzielania przez urzędy pracy różnych form wsparcia dla zarejestrowanych bezrobotnych. Jak w świetle nowych przepisów wygląda przyznanie bonu na zasiedlenie? Bon na zasiedlenie to bardzo popularna forma wsparcia oferowana bezrobotnym, którzy znaleźli pracę lub chcą otworzyć działalność gospodarczą poza miejscem dotychczasowego zamieszkania. Wraz z wejściem w życie nowych przepisów (1 czerwca 2025 r.), zmieniły się zasady przyznawania tego wsparcia. Co znowelizowano?

Bon na zasiedlenie bez limitu wieku

Najważniejszą zmianą, którą wprowadzono od czerwca, jest to, że obecnie o bon na zasiedlenie może się starać każdy bezrobotny, a nie jak było wcześniej, bezrobotny do 30. roku życia. Nadal podstawowym warunkiem udzielenia wsparcia jest posiadanie przez urząd pracy środków finansowych, czyli ogłoszenie i prowadzenie naboru.

Kwota bonu na zasiedlenie 2025

Kwota, o którą może ubiegać się bezrobotny nie uległa zmianie. Nadal jest to do 200% przeciętnego wynagrodzenia, czyli obecnie (sierpień 2025 r.) niecałe 18 tys. złotych. 200% to kwota maksymalna, więc urząd pracy przy ogłoszeniu naboru może określić niższą wysokość finansowania bonu.

Warunki do bonu na zasiedlenie - zmiany

Podstawowe warunki, które należy spełnić ubiegając się o bon na zasiedlenie, również nie uległy znaczącej zmianie. Nadal, aby starać się o to wsparcie bezrobotny powinien zmienić miejsce zamieszkania w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia (np. umowa o pracę), wykonywania innej pracy zarobkowej (np. umowa zlecenia) lub działalności gospodarczej. Nie zmienił się też warunek odległości lub czasu dotarcia od miejsca dotychczasowego zamieszkania do miejscowości, w której bezrobotny zamieszka w związku z zamiarem podjęcia zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej. W dalszym ciągu jest to co najmniej 80 km lub łączny najkrótszy czas dotarcia do tej miejscowości i powrotu do dotychczasowego miejsca zamieszkania przekracza 3 godziny dziennie.

Jako że zmieniły się zasady rejestracji w urzędzie pracy i nie ma już obowiązku rejestracji ze względu na miejsce zameldowania, a ze względu na miejsce zamieszkania (deklarowane przez bezrobotnego), wprowadzono dodatkowy przepis przy bonie na zasiedlenie. Chodzi o to, że pracownik urzędu pracy może zażądać od bezrobotnego dokumentów potwierdzających dotychczasowe miejsce zamieszkania wskazane we wniosku. Ma to na celu wyeliminowanie sytuacji, w której bezrobotny rejestruje się w urzędzie pracy (dla pozoru), żeby tylko uzyskać bon na zasiedlenie.

Warunki po przyznaniu bonu - zmiany 2025

Przepisy nowej ustawy – podobnie jak poprzedniej – określają warunki, które musi spełnić bezrobotny po przyznaniu mu bonu. Zostały one nieco zmodyfikowane. I tak, bezrobotny, który otrzymał bon na zasiedlenie po 1 czerwca 2025 r. jest obowiązany:

w okresie 240 dni liczonych od dnia zawarcia umowy z PUP, przez okres co najmniej 180 dni być zatrudniony, wykonywać inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą;

z tytułu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej osiągać wynagrodzenie lub przychód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie;

nie później niż w terminie 30 dni następujących po upływie 240 dni od dnia podpisania umowy z PUP złożyć oświadczenie o spełnieniu określonych we wsparciu warunków.

Do okresu zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej nie zalicza się:

okresu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej u pracodawcy lub zleceniodawcy, u którego osoba była zatrudniona lub wykonywała inną pracę zarobkową w okresie 180 dni przypadających bezpośrednio przed rejestracją jako bezrobotny;

okresu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej z tytułu, którego osoba będzie osiągała wynagrodzenie dofinansowane lub refundowane z Funduszu Pracy;

okresu wykonywania działalności gospodarczej, na którą osoba w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymała z Funduszu Pracy dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej.

Niewywiązanie się z warunków skutkuje zwrotem całości środków lub proporcjonalnie do okresu niepozostawania w zatrudnieniu, niewykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej – w przypadku gdy okres zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej jest krótszy niż 180 dni.