Pokolenie Z i Y znamy. Kim są GIGersi?

O pokoleniu Z i Y było głośno, a kim są GIGersi? Rozwój GIGeconomy to jeden z największych trendów ostatnich lat. Dla GIGworkerów elastyczna praca to podstawa. To specjaliści pracujący projektowo. W 2025 roku będą stanowić 15% globalnych pracowników.

GIGeconomy

Polski rynek pracy przechodzi intensywną transformacje i stawia przed firmami nowe wyzwania. Jednym z najważniejszych trendów ostatnich lat jest dynamiczny rozwój tzw. GIGeconomy. W centrum tego zjawiska znajdują się GIGworkerzy – niezależni specjaliści, którzy realizują projekty na zasadach zleceń, krótkoterminowych umów lub pracy kontraktowej. Ich kompetencje, niezależność i zdolność do samodzielnej pracy stanowią cenne aktywa dla firm poszukujących ekspertów w swoich dziedzinach. Z drugiej strony, GIGersi potrzebują zaawansowanych narzędzi cyfrowych, które umożliwią im efektywne wykonywanie zadań.

Według badania EY Work Reimagined, 90 proc. respondentów wskazuje na potrzebę elastyczności w zakresie miejsca i czasu pracy jako kluczowych elementów swojej kariery zawodowej. Co więcej, 54 proc. pracowników deklaruje gotowość odejścia z firmy, jeśli ich oczekiwania w tej kwestii nie zostaną spełnione. Te dane pokazują, że elastyczność staje się jednym z ważniejszych czynników decydujących o wyborze pracodawcy, a brak możliwości pracy zdalnej lub ustalania dogodnych godzin pracy może powodować trudności w zatrzymaniu młodych talentów. Eksperci prognozują, że już w przyszłym roku [red. 2025 roku] GIGersi będą stanowić 15 proc. globalnej siły roboczej. To wyraźny sygnał, jak istotna jest zmiana podejścia do modelu pracy i zatrudnienia, zwłaszcza w konfrontacji z oczekiwaniami współczesnych pracowników.

Tradycyjne zatrudnienie podlega transformacji

GIGersi to nie tylko zwolennicy elastycznych form zatrudnienia, ale przede wszystkim doświadczeni specjaliści, którzy świadomie budują swoją karierę wokół realizacji konkretnych projektów. Dzięki temu firmy mogą szybko skalować swoją działalność, korzystając z ich eksperckiej wiedzy i zaangażowania. Analiza EY wykazała, że poziom satysfakcji z takiej formy współpracy wzrósł o 0,5 punktu do 7,7 w skali 10 stopniowej. Co wpływa na popularność GIGeconomy? Przede wszystkim rozwój technologii, globalizacja i zmiany demograficzne. Te trzy aspekty sprawiają, że tradycyjny model zatrudnienia podlega transformacji, tak by lepiej odpowiadać potrzebom współczesnego pracownika. Ten wynik potwierdza również, że firmy doceniają elastyczność i profesjonalizm GIGersów. To ukłon w stronę pokolenia Z oraz Y, których reprezentanci do 2030 roku stanowić będą 75 proc. światowego rynku pracy.

Ważne Pokolenie Z i Y do 2030 roku będzie stanowiło 75% światowego rynku pracy.

GIGersi podkreślają znaczenie podpisu elektronicznego

Nie byłoby jednak GIGeconomy, gdyby nie cyfrowe rozwiązania umożliwiające skuteczną pracę w takim trybie. Jednym z kluczowych narzędzi, na które wskazuje aż 44 proc. GIGworkerów, jest podpis elektroniczny. E-podpis pozwala na zawieranie umów, zatwierdzanie dokumentów i realizację formalności w dowolnym czasie i miejscu. To nie tylko wygoda, ale również gwarancja bezpieczeństwa i zgodności z przepisami prawa.

GIGeconomy, pierwotnie postrzegana jako chwilowy trend, stała się już jednym z powszechnie akceptowanych modeli funkcjonowania współczesnego rynku pracy. Firmy, które dostosowują strategie zatrudnienia do oczekiwań pracowników i wdrażają elastyczne modele współpracy, zyskują dostęp do większej puli talentów, ale przede wszystkim – mają szansę na zdobycie znaczącej przewagi konkurencyjnej.

Źródło: KIR.