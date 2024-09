W 2025 roku co 5 pracownik będzie z pokolenia Z. Jak Zetki wpływają na rynek pracy? Co zmienia się dzięki nim w firmach? Wypowiadają się sami pracownicy z pokolenia Z oraz ich pracodawcy.

Co 5 pracownik z pokolenia Z w 2025 roku

Rynek pracy w Polsce stoi na progu przełomowych zmian, a ich kołem zamachowym będą Zetki. Jak wynika z dostępnych analiz, w 2025 roku co piąty pracownik w Polsce będzie przedstawicielem tego pokolenia. Zmiany widoczne są już dzisiaj. Potwierdzają to wnioski z ankiety OLX Praca, przeprowadzonej wśród pracodawców oraz wyniki badania zrealizowanego przez SW Research na reprezentatywnej grupie Zetek. Efektem przeprowadzonych analiz jest raport Gen Zmiany rynku pracy, stanowiący kolejną odsłonę wieloetapowej kampanii Praca z korzyścią dla wszystkich.

Jak pokolenie Z zmienia rynek pracy?

Najważniejsze wnioski z raportu:

Pracodawcy

● Obecność Zetek w firmach przyczyniła się do opracowania konkretnych i transparentnych perspektyw awansu finansowego oraz siatki wynagrodzeń w firmach.

● Pracownicy pokolenia Zet wpłynęli na bardziej elastyczne podejście firmy do form świadczenia pracy.

● Zetki przyczyniły się do zmiany sposobu organizacji pracy oraz ustalania i komunikowania celów przez przełożonych.

Zetki

● 60% uważa, że ich wynagrodzenie jest adekwatne do ich doświadczenia.

● 60% twierdzi, że w firmie uwzględniono ich preferencje dotyczące formy świadczenia pracy.

● Prawie 60% uznało, że przełożony traktuje ich po partnersku i stara się zrozumieć ich potrzeby.

„Nic o was, bez was” – mówi w swojej najnowszej kampanii OLX Praca i oddaje głos przedstawicielom pokolenia Zet. Równocześnie pyta o to, czy praca ich satysfakcjonuje i spełnia ich oczekiwania, czy widzą, że start w zawodowym życiu, ma wpływ na zmiany na rynku. A żeby mieć pełny i unikalny obraz sytuacji, pytania dotyczące tych samych zagadnień zadaje również pracodawcom. Wyniki przeprowadzonych analiz pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość. Pokazują, że Zetki oraz pracodawcy wspólnie budują most porozumienia, opierając go na zrozumieniu wzajemnych potrzeb i celów. Ale, jak podkreśla OLX Praca w najnowszej kampanii, warunkiem tego zrozumienia jest skuteczna komunikacja.

Komunikacja z pokoleniem Z

Rola przedstawicieli pokolenia Zet na rynku pracy z każdym rokiem będzie coraz istotniejsza. Znaczenie to będzie większe dzięki rosnącej w siłę reprezentacji Zetek, ale przede wszystkim dzięki zmianom, których oczekują one od firm. Dzisiaj te oczekiwania mogą budzić skrajne emocje i prowadzić do negatywnych ocen całego pokolenia. Ale jeśli dogłębnie je przeanalizujemy, to większość z nas doceni na przykład to, że wielu z przedstawicieli pokolenia Z przyczynia się do osiągnięcia równowagi między pracą i życiem prywatnym. Nie powinniśmy zatem krytykować Zetek, tylko szukać z nimi porozumienia, a to możliwe jest dzięki skutecznej i otwartej komunikacji – mówi Jolanta Święcicka, senior marketing specialist, odpowiedzialna za kampanię OLX Praca.

W najnowszym raporcie OLX Praca prezentuje stanowiska przedstawicieli pracodawców oraz pokolenia Z w najważniejszych obszarach, związanych z wykonywaniem pracy – wynagrodzeniem, zarządzaniem, organizacją pracy, samorozwojem oraz work-life balance. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w opinii pracodawców największą zachętą, skłaniającą Zetki do podjęcia pracy jest wynagrodzenie, które w opinii 57% aktywnych zawodowo osób urodzonych po 1995 roku jest adekwatne do ich doświadczenia. Istotną zmianą, na którą zwracają uwagę pracodawcy, a do której przyczyniła się postawa Zetek, jest wypracowanie w organizacjach przejrzystych zasad awansu finansowego oraz siatki wynagrodzeń. Innym obszarem funkcjonowania organizacji, na który zdaniem badanych, wpłynęła postawa Zetek, jest zarządzanie. Jak podkreślali pracodawcy – obecność najmłodszych pracowników przyczyniła się do zmiany sposobu organizacji pracy oraz ustalania i komunikowania celów przez przełożonych. Znajduje to odzwierciedlenie w badaniu SW Research - 67% badanych Zetek przyznaje, że odkąd dołączyli do firmy, ich przełożony jasno wytycza im cele do realizacji. A co z organizacją pracy? Ponad połowa badanych przyznała, że w firmie, w której obecnie pracują, uwzględniono ich preferencje dotyczące pracy zdalnej, hybrydowej, bądź stacjonarnej. Tylko co czwarty pytany uznał, że pracodawca nie zaspokoił jego oczekiwań w tym zakresie. Wyniki te potwierdzają opinie pracodawców, spośród których blisko połowa stwierdziła, że pracownicy pokolenia Zet wpłynęli na bardziej elastyczne podejście ich firmy do form świadczenia pracy.

Rozwój i work-life balance - tego wymagają pracownicy pokolenia Z

Kwestiami istotnymi zarówno z perspektywy Zetek, jak i pracodawców, są samorozwój oraz równowaga między pracą i życiem prywatnym. Pierwsza jest sposobem na zniwelowanie powstającej na rynku pracy luki kompetencyjnej, druga – przyczynia się do budowania dobrostanu pracowników. Okazuje się jednak, że jedynie co czwarty ankietowany pracodawca zgodził się ze stwierdzeniem, że pracownicy z pokolenia Zet wpłynęli na rozbudowę oferty szkoleń, kursów i praktyk dla pracowników w obszarach, w których chcieliby rozwijać swoje umiejętności. Z drugiej jednak strony mamy opinie samych zainteresowanych. A z nich wynika, że 50% respondentów jest zdania, że firmy zapewniają im rozwój zawodowy i wspierają w poszukiwaniu optymalnych dróg rozwoju. Młodzi doceniają też starania pracodawców na rzecz tworzenia wielopokoleniowych zespołów, umożliwiając tym samym transfer wiedzy i umiejętności między ich członkami (z opinią taką zgadza się 57% badanych). Obszar, w którym widoczne jest mniejsze zadowolenie Zetek to rozwiązania wspierające zdrowie psychiczne. I chociaż z ankiety przeprowadzonej w firmach wywnioskować można, że na rozszerzenie pakietu tego typu działań znaczący wpływ mieli właśnie przedstawiciele najmłodszego pokolenia, to 33% badanych Zetek przyznało, że w firmach, w których pracują, brakuje tego typu programów. Równocześnie 43% badanych stwierdziło, że takie działania są prowadzone.

Dlaczego pracodawcy boją się pokolenia Z?

Nasz raport to z jednej strony analiza obecnej sytuacji na rynku pracy, a z drugiej cenna wskazówka dla pracodawców, którzy już teraz rekrutują najmłodszych pracowników. Wielu z ich obawia się Zetek, ponieważ wyobrażenia o ich pracy opierają o funkcjonujące w opinii społecznej stereotypy. My zaś chcemy pokazać, że to kreatywne, świadome swojej wartości pokolenie, któremu będziemy zawdzięczali wiele pozytywnych zmian na rynku pracy. Zachęcamy do tego, żeby zacząć rozmawiać z Zetkami, dać im przestrzeń do wypowiedzi, bo tylko w ten sposób możemy poznać tę generację i zbudować z nią cenne i potrzebne nam wszystkim porozumienie – komentuje Artur Kołpowski, jobs and services director w OLX.