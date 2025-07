Najczęstsze przyczyny odmowy renty wdowiej. To średnio 356,79 zł dodatku z ZUS

Renta wdowia to średnio 356,79 zł dodatku z ZUS do głównego świadczenia. Nie każdy jednak otrzyma dodatkowe pieniądze, o które wnioskował. Jakie są najczęstsze przyczyny odmowy renty wdowiej?

rozwiń >

Najczęstsze przyczyny odmowy renty wdowiej

ZUS wypłacił już renty wdowie dla blisko 420 tys. osób w kwocie ponad 1,4 mld zł brutto, z czego prawie 150 mln zł to kwota, o którą wzrosły wypłaty w związku z zastosowaniem zbiegu świadczeń. Zbyt wysoka własna emerytura, zbyt niski wiek w momencie nabycia prawa do renty po zmarłym współmałżonku i brak prawa do renty rodzinnej to najczęstsze przyczyny odmowy wypłaty renty wdowiej.

REKLAMA

Autopromocja

Kiedy należy się renta wdowia?

Żeby ZUS mógł wypłacić rentę wdowią, osoba składająca wniosek powinna spełnić łącznie wszystkie warunki. Kobieta powinna mieć, co najmniej 60 lat, a mężczyzna, co najmniej 65 lat, do dnia śmierci małżonka pozostawać z nim we wspólności małżeńskiej. - Istotny jest także moment, w którym wdowa lub wdowiec nabywają prawo do reny rodzinnej – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa na Dolnym Śląsku. – To oznacza, że abyśmy rentę wdowią przyznali nie można prawa do niej nabyć wcześniej niż w dniu ukończenia 55 lat przez kobietę, 60 lat przez mężczyznę – wyjaśnia. Rzeczniczka podkreśla jednocześnie, że osoba wnioskująca o rentę, nie może być w związku małżeńskim. - ZUS wyda decyzję o odmowie ustalenia zbiegu świadczeń, jeżeli wdowa lub wdowiec nie spełnią, chociaż jednego z wymienionych przeze mnie warunków lub jeśli wysokość, co najmniej jednego z przyznanych świadczeń osiągnie lub przekroczy limit, którym jest trzykrotność kwoty najniższej emerytury – przestrzega Kowalska-Matis.

Trzykrotność najniższej emerytury 2025

Trzykrotność kwoty najniższej emerytury to w 2025 r. kwota 5 636,73 zł brutto. Ograniczenie wysokości sumy świadczeń do trzykrotności kwoty najniższej emerytury zastosowano w przypadku dotychczas wypłaconych świadczeń w zbiegu w 5 proc. przypadków.

Odmowa renty wdowiej - przyczyny

Rzeczniczka dodaje, że równolegle do wypłat renty wdowiej ZUS wydaje także decyzje odmowne, których łączna liczba aktualnie wynosi 51,3 tys. Do najczęstszych przyczyn decyzji odmownych należą:

Zbyt wysoka kwota świadczenia aktualnie wypłacanego (powyżej trzykrotności kwoty najniższej emerytury) – 21,0 tys. przypadków, Nabycie prawa do renty rodzinnej po zmarłym małżonku wcześniej niż 5 lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – 12,8 tys. przypadków, Brak prawa do renty rodzinnej – 8,5 tys. przypadków, Brak prawa do własnego świadczenia – 8,0 tys. przypadków, Niepozostawanie we wspólności małżeńskiej do dnia śmierci małżonka – 405 przypadkowi. Zawarcie nowego związku małżeńskiego – 339 przypadki. Nieosiągnięcie powszechnego wieku emerytalnego – 242 przypadki.

Wypłata renty wdowiej - lipiec 2025

Do tej pory wnioski o rentę wdowią złożyło w całym kraju ponad milion osób. Na Dolnym Śląsku: 81,5 tys., w tym: Oddział ZUS w Legnicy 17,9 tys., Oddział ZUS w Wałbrzychu 31,7 tys., Oddział ZUS we Wrocławiu 31,8 tys. 76 proc. wszystkich wniosków złożonych zostało osobiści podczas wizyty w ZUS, tylko 3 proc. poprzez portal PUE ZUS, 89 proc. wnioskodawców to kobiety. ZUS wypłacił już renty wdowie dla blisko 420 tys. osób w kwocie ponad 1,4 mld zł brutto, z czego prawie 150 mln zł to kwota, o którą wzrosły wypłaty w związku z zastosowaniem zbiegu świadczeń. Renta wdowia trafiła już do 34,6 tys. Dolnoślązaków, którym zostało wypłacone 121,4 mln zł.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowe 356,79 zł dzięki rencie wdowiej

Dzięki rencie wdowiej seniorzy zyskają średnio 356,79 zł. Równolegle do wypłat świadczeń przetwarzane są także decyzje odmowne, których łączna liczba wynosi obecnie 51,3 tys. Kolejny termin płatności przypada na 20 lipca.