Niższe składki ZUS dla nowych przedsiębiorstw. Czy warto korzystać?

Niższe składki ZUS dla nowych przedsiębiorstw to preferencyjny ZUS, ulga na start, mały ZUS plus i wakacje składkowe. Czy warto korzystać z przysługujących uprawnień obniżenia składek ubezpieczeniowych? Na czym polegają wskazane udogodnienia i z czym się wiążą?

Niższe składki ZUS dla nowych firm - czy warto?

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej wiąże się na starcie, zarówno z kosztami, jak i ryzykiem czy biznes będzie przynosił dochody. Pomocne dla początkujących przedsiębiorców jest to, że mogą skorzystać z ulg, dzięki którym płacą niższe składki na ubezpieczenia społeczne albo nie płacą ich wcale. Do najważniejszych ulg należą: ulga na start, preferencyjne składki, „Mały ZUS Plus” czy wakacje składkowe. Jednak ulgi to nie tylko zalety. Brak składek oznacza brak ubezpieczenia a niskie składki oznaczają w przyszłości niższe emerytury.

- Warto, więc dobrze się zastanowić, zanim podejmie się decyzję o skorzystaniu z ulgi – mówi Iwona Kowalska-Matis regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku. - Korzystanie z ulg nie jest obowiązkowe i to przedsiębiorca decyduje, czy woli dziś płacić mniej czy też chce zadbać o wyższą emeryturę w przyszłości – dodaje.

Ulga na start dla nowych przedsiębiorstw

Osoby, które po raz pierwszy rejestrują działalność gospodarczą albo wznawiają ją po przerwie wynoszącej, co najmniej 60 miesięcy od zawieszenia lub zakończenia poprzedniej działalności, mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Ważnym warunkiem jest to, iż w ramach nowej działalności przedsiębiorca nie może świadczyć usług na rzecz byłego pracodawcy w takim samym zakresie, w jakim wykonywał je wcześniej, jako pracownik (w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym).

Ulga na start to zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 pełnych miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia działalności gospodarczej. - Trzeba jednak pamiętać, że w tym czasie przedsiębiorca nie podlega ubezpieczeniu chorobowemu ani wypadkowemu, co oznacza, iż w razie choroby lub wypadku w pracy nie ma prawa do świadczeń. Okres korzystania z ulgi nie jest również wliczany do stażu potrzebnego do nabycia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy ani do ustalenia jej wysokości – przestrzega Iwona Kowalska-Matis.

Rzeczniczka wskazuje, że w tym czasie nie są także odprowadzane składki na ubezpieczenie emerytalne. Co ważne, mimo zwolnienia ze składek społecznych, przedsiębiorca ma obowiązek zgłosić się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacać składkę zdrowotną.

Preferencyjny ZUS - niższe składki przez 2 lata

Po zakończeniu 6-miesięcznej „ulgi na start” lub po wcześniejszej rezygnacji z niej, przedsiębiorca może przez kolejne 24 miesiące korzystać z preferencyjnych składek ZUS-u. Ich wysokość ustalana jest od zadeklarowanej podstawy, która nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia. Od tej kwoty wyliczane będą w przyszłości m.in. zasiłek chorobowy, macierzyński czy opiekuńczy.

Warto zwrócić uwagę, iż okres opłacania preferencyjnych składek tylko w ograniczonym zakresie wlicza się do stażu emerytalnego. Dwa lata opłacania preferencyjnych składek (od 30 proc. minimalnego wynagrodzenia) to w praktyce tylko trochę ponad 7 miesięcy okresów składkowych zaliczanych do emerytury, zamiast 24 miesięcy.

Niższe składki dla przedsiębiorcy - Mały ZUS Plus nawet przez 3 lata

Mały ZUS Plus to ulga, która pozwala przedsiębiorcy obniżyć składki na ubezpieczenia społeczne, obliczając je od dochodu z działalności za poprzedni rok. Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia ani wyższa niż 60 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Z ulgi można korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia działalności.

Aby skorzystać z Małego ZUS-u, przedsiębiorca musi m.in: być wpisany do CEIDG lub być wspólnikiem spółki cywilnej, osiągnąć w poprzednim roku kalendarzowym przychód nie wyższy niż 120 tys. zł, (jeśli działalność była prowadzona krócej, limit liczy się proporcjonalnie do liczby dni), prowadzić działalność, przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku.

- Zgłoszenie do Małego ZUS Plus odbywa się w określonych terminach – spóźnienie oznacza, iż w danym roku nie będzie już możliwości skorzystania z ulgi – precyzuje Kowalska-Matis. – Z tych ulg korzysta się „po kolei” czyli najpierw z ulgi na start, potem preferencyjnych składek i dopiero na końcu z „małego ZUS” - wyjaśnia.

Choć niższe składki wyraźnie zmniejszają koszty prowadzenia firmy, warto pamiętać, iż wpływają one na wysokość przyszłych świadczeń, takich jak zasiłki, renta czy emerytura. Przed podjęciem decyzji o skorzystaniu z ulgi warto to dobrze przemyśleć. Z „Małego ZUS” w 2024 korzystało w Polsce 194,4 tys. przedsiębiorców, w tym na terenie oddziału ZUS w Legnicy 3 tys., Wałbrzychu 4,5 tys., a we Wrocławiu 7,9 tys.

Dla kogo wakacje składkowe?

Wakacje składkowe to nowa forma wsparcia dla mikroprzedsiębiorców wpisanych do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej oraz komorników sądowych. Umożliwia zwolnienie z opłacania składek przez jeden wybrany miesiąc w roku, pod warunkiem spełniania określonych kryteriów. Przedsiębiorca nie musi wówczas opłacać składek na: ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, dobrowolne chorobowe oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.

Co ważne, składki za ten miesiąc pokrywa budżet państwa – naliczane są one od minimalnej obowiązującej podstawy wymiaru. Ulga ta jest udzielana w ramach pomocy de minimis. Mogą z niej skorzystać także przedsiębiorcy opłacający preferencyjne składki lub korzystający z Małego ZUS Plus. Warto jednak pamiętać, iż wakacje składkowe nie obejmują składki zdrowotnej ani składek należnych za pracowników. Należy je opłacić również za ten miesiąc, w którym przedsiębiorca jest zwolniony z własnych składek na ubezpieczenia społeczne.

Od uruchomienia programu w listopadzie 2024 roku ZUS przyjął już niemal 2 miliony wniosków o wakacje składkowe. W samym województwie dolnośląskim złożono blisko 157 tys. wniosków – w tym w oddziale ZUS w Legnicy 26 tys., a w oddziale ZUS w Wałbrzychu 40,7 tys. i oddziale ZUS we Wrocławiu 90,5 tys. wniosków.