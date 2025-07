rozwiń >

Dla tysięcy pracowników z ZUSu pieniądze wstecz: zasiłki, renty, odszkodowania. Resort zdrowia już ma przepisy

Ministerstwo Zdrowia pracuje nad istotnymi zmianami w przepisach dotyczących chorób zawodowych, które znacząco zwiększą ochronę pracowników narażonych na działanie azbestu. Od 21 grudnia 2025 roku katalog chorób zawodowych zostanie rozszerzony o raka jajnika oraz raka żołądkowo-jelitowego. Ta nowelizacja otwiera drogę byłym i obecnym pracownikom do ubiegania się o nowe świadczenia, takie jak odszkodowania i renty, w przypadku zdiagnozowania tych nowotworów w związku z wykonywaną w przeszłości pracą.

REKLAMA

Autopromocja

Przyczyna zmian: implementacja Dyrektywy Unijnej

Główną przyczyną dla nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych jest konieczność wdrożenia do polskiego porządku prawnego zaktualizowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/2668 z dnia 22 listopada 2023 r.

Ważne Dyrektywa ta, zmieniająca wcześniejsze przepisy z 2009 roku (2009/148/WE), opiera się na najnowszych badaniach naukowych. Wskazują one jednoznacznie, że długotrwałe narażenie na wdychanie włókien azbestowych jest czynnikiem ryzyka nie tylko dla raka płuc czy międzybłoniaka opłucnej, ale również dla rozwoju raka jajnika oraz raka żołądkowo-jelitowego.

Unia Europejska zobowiązała państwa członkowskie do zaktualizowania swoich krajowych wykazów chorób zawodowych, aby odzwierciedlały one aktualny stan wiedzy medycznej. Polska, wdrażając te przepisy, dołącza do grona państw, które w sposób kompleksowy chronią zdrowie osób, które w swojej pracy miały kontakt z tym niebezpiecznym minerałem.

Ważne Termin na implementację dyrektywy upływa 21 grudnia 2025 roku, co będzie spójne z wejściem w życie projektowanych zmian.

Rak jajnika i rak żołądkowo-jelitowy: w wykazie chorób zawodowych

Projektowane zmiany zakładają dodanie dwóch nowych pozycji do listy nowotworów złośliwych, które mogą być uznane za chorobę zawodową, jeśli powstały w następstwie ekspozycji na czynniki rakotwórcze w miejscu pracy. Te pozycje to:

Rak jajnika

Rak żołądkowo-jelitowy

Kluczowym elementem rozporządzenia jest tzw. okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej, nawet po ustaniu pracy w narażeniu. Jest to niezwykle istotne w przypadku chorób azbestozależnych, które charakteryzują się bardzo długim okresem latencji. Oznacza to, że nowotwór może rozwinąć się i dać objawy nawet kilkadziesiąt lat po zakończeniu aktywności zawodowej i ostatnim kontakcie z azbestem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Przykład Jak podają projektodawcy, w Polsce najczęściej rozpoznawanymi nowotworami związanymi z azbestem były dotychczas rak płuca i międzybłoniak opłucnej. Nowe przepisy uwzględniają fakt, że rak jajnika jest obecnie jednym z pięciu najczęściej diagnozowanych nowotworów w kraju. Co alarmujące, dane wskazują, że aż 37,8% kobiet, u których zdiagnozowano tę chorobę, było w przeszłości narażonych na działanie pyłu azbestu. To pokazuje skalę problemu i uzasadnia konieczność wprowadzenia zmian.

Rozszerzenie katalogu chorób zawodowych to przede wszystkim realna pomoc dla chorych i ich rodzin

Rozszerzenie katalogu chorób zawodowych to przede wszystkim realna pomoc dla poszkodowanych pacjentów i ich rodzin. Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, stwierdzenie choroby zawodowej uprawnia do szerokiego wachlarza świadczeń, w tym:

zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego,

jednorazowego odszkodowania dla pracownika, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu,

renty z tytułu niezdolności do pracy,

dodatku pielęgnacyjnego,

w przypadku śmierci pracownika – renty rodzinnej dla uprawnionych członków rodziny.

Dzięki nowym przepisom, osoby, u których zdiagnozowano raka jajnika lub raka żołądkowo-jelitowego i które w przeszłości pracowały w narażeniu na azbest, zyskają podstawę prawną do walki o te świadczenia. Dotyczy to szerokiej grupy byłych pracowników m.in. z przemysłu budowlanego, energetycznego, chemicznego, stoczniowego, a także z zakładów produkujących materiały izolacyjne i budowlane zawierające azbest.

Azbest; pieniądze Azbest; pieniądze Shutterstock

Konsekwencje dla pracodawców i ZUSu

Nowelizacja wpłynie również na obowiązki pracodawców. Dotyczy to nie tylko firm, które wciąż mają do czynienia z azbestem (np. przy jego usuwaniu), ale także 28 byłych zakładów produkcyjnych i 93 innych firm, które go stosowały. Podmioty te będą zobowiązane do zgłaszania podejrzenia choroby zawodowej również w przypadku diagnozy raka jajnika lub żołądkowo-jelitowego u swoich byłych pracowników.

Spodziewany jest także wzrost liczby postępowań prowadzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Lekarze orzecznicy i komisje lekarskie ZUS będą częściej oceniać związek przyczynowo-skutkowy między tymi nowotworami a historią zatrudnienia pacjenta, co przełoży się na większą liczbę wydawanych orzeczeń i przyznawanych świadczeń.

Przykład Przykład z życia: historia Pani Anny Aby lepiej zilustrować, jak nowe przepisy (które prawdopodobnie wejdą w takim kształcie jak się zapowiada) zadziałają w praktyce, przeanalizujmy hipotetyczną sytuację. Pani Anna, 65-letnia emerytka. Historia zawodowa: W latach 1980-2005 Pani Anna pracowała w zakładach włókienniczych, gdzie produkowano m.in. niepalne tkaniny techniczne. W procesie produkcyjnym wykorzystywano przędzę z dodatkiem azbestu chryzotylowego. W tamtych latach świadomość szkodliwości azbestu była niska, a środki ochrony indywidualnej często niewystarczające. Sytuacja obecna: W 2025 roku u Pani Anny zostaje zdiagnozowany zaawansowany rak jajnika. Lekarz onkolog, przeprowadzając szczegółowy wywiad, dowiaduje się o jej przeszłości zawodowej. Jeśli zmienione przepisy wejdą w życie w grudniu 2025 roku, warto rozpocząć procedurę orzekania o chorobie zawodowej w przypadku Pani Anny. Jak będzie wyglądać procedura po zmianach? Zgłoszenie podejrzenia: Lekarz prowadzący Panią Annę mając podstawy sądzić, że choroba może mieć związek z pracą, zgłasza podejrzenie choroby zawodowej do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy. Pani Anna może również sama dokonać takiego zgłoszenia.

Lekarz prowadzący Panią Annę mając podstawy sądzić, że choroba może mieć związek z pracą, zgłasza podejrzenie choroby zawodowej do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz okręgowego inspektora pracy. Pani Anna może również sama dokonać takiego zgłoszenia. Postępowanie dowodowe : Inspektor sanitarny wszczyna postępowanie. Gromadzi dokumentację medyczną Pani Anny (wyniki badań histopatologicznych, historię leczenia) oraz dokumentację dotyczącą jej zatrudnienia (świadectwa pracy, archiwalne dane z zakładu pracy potwierdzające narażenie na pył azbestu).

: Inspektor sanitarny wszczyna postępowanie. Gromadzi dokumentację medyczną Pani Anny (wyniki badań histopatologicznych, historię leczenia) oraz dokumentację dotyczącą jej zatrudnienia (świadectwa pracy, archiwalne dane z zakładu pracy potwierdzające narażenie na pył azbestu). Orzeczenie lekarskie: Pani Anna zostaje skierowana do jednostki orzeczniczej (np. wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy), gdzie lekarze specjaliści, po analizie dokumentacji i ewentualnych dodatkowych badaniach, wydają orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej – raka jajnika spowodowanego wieloletnim narażeniem na azbest.

Pani Anna zostaje skierowana do jednostki orzeczniczej (np. wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy), gdzie lekarze specjaliści, po analizie dokumentacji i ewentualnych dodatkowych badaniach, wydają orzeczenie o rozpoznaniu choroby zawodowej – raka jajnika spowodowanego wieloletnim narażeniem na azbest. Decyzja administracyjna : Na podstawie orzeczenia lekarskiego, inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej u Pani Anny.

: Na podstawie orzeczenia lekarskiego, inspektor sanitarny wydaje decyzję o stwierdzeniu choroby zawodowej u Pani Anny. Wniosek o świadczenia do ZUS: Z ostateczną decyzją w ręku, Pani Anna składa wniosek do ZUS o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu. Ze względu na ciężki stan i konieczność stałej opieki, wnioskuje również o przyznanie dodatku pielęgnacyjnego do swojej emerytury oraz renty z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy, jeśli jej stan uniemożliwia jakąkolwiek aktywność. Dzięki nowym przepisom Pani Anna zyskuje realną szansę na uzyskanie wsparcia finansowego, które pomoże jej w walce z chorobą i pokryciu kosztów leczenia oraz opieki.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Projekt rozporządzenia znajduje się obecnie na etapie konsultacji publicznych (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: RC9). Prawdopodobnie nowe przepisy wejdą w życie w grudniu 2025 r.

Jednorazowe odszkodowanie z ZUSu

REKLAMA

Warto wiedzieć, że jeżeli jesteś niezdolny do pracy, bo z powodu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznałeś stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu możesz uzyskać jednorazowe odszkodowanie. Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie? Możesz złożyć wniosek o jednorazowe odszkodowanie, jeśli: jesteś objęty ubezpieczeniem wypadkowym; na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stałeś się długotrwale lub stale niezdolny do pracy.

Długotrwały uszczerbek na zdrowiu to takie naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu przez ponad 6 miesięcy, ale jest możliwa poprawa stanu zdrowia.

Jednorazowe odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową

Kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową podaje Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 lutego 2025 r. w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej w okresie od dnia 1 kwietnia 2025 r. do dnia 31 marca 2026 r. (M.P. 2025 poz. 222).

W okresie od 1 kwietnia 2025 r. do 31 marca 2026 r. kwoty jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, o których mowa w art. 12 i art. 14 ust. 1–4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej „ustawą”, wynoszą:

1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu (art. 12 ust. 1 ustawy);

1636 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, z tytułu zwiększenia tego uszczerbku co najmniej o 10 punktów procentowych (art. 12 ust. 2 ustawy);

28 636 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego (art. 12 ust. 3 ustawy);

28 636 zł z tytułu orzeczenia całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji wskutek pogorszenia się stanu zdrowia rencisty (art. 12 ust. 4 ustawy);

147 271 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty (art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy);

73 635 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony członek rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty inny niż małżonek lub dziecko (art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy);

147 271 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie małżonek i jedno lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na każde z tych dzieci (art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy);

147 271 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawnionych równocześnie dwoje lub więcej dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugie i każde następne dziecko (art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy);

28 636 zł, jeżeli obok małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, każdemu z nich niezależnie od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom (art. 14 ust. 3 ustawy);

73 635 zł, jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie rodziny inni niż małżonek lub dzieci zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, oraz 28 636 zł z tytułu zwiększenia tego odszkodowania przysługującego na drugiego i każdego następnego uprawnionego (art. 14 ust. 4 ustawy).