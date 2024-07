Główny Inspektor Pracy: Praca zdalna może wpływać na wydajność pracowników

Do Państwowej Inspekcji Pracy nie wpływa wiele skarg w związku z pracą zdalną. Zdaniem Głównego Inspektora Pracy, w praktyce najlepiej sprawdza się praca zdalna okazjonalna. Praca zdalna może wpływać na wzrost wydajności pracowników.

Zdaniem Marcina Staneckiego, Głównego Inspektora Pracy, na wzrost wydajności pracowników może wpływać praca zdalna. W rozmowie z PAP Stanecki powiedział, że w polskiej rzeczywistości przepisy o pracy zdalnej bardzo dobrze się sprawdziły.

- Nad ustawą o pracy zdalnej pracowałem jeszcze w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Te prace trwały bardzo długo, ponad dwa lata. W praktyce okazało się, że najlepiej sprawdza się praca zdalna okazjonalna i jest na to olbrzymie zapotrzebowanie. Pracownicy chętnie ją wykorzystują, a rekompensata finansowa odgrywa w tym przypadku rolę drugorzędną – powiedział Stanecki.

Mało skarg w związku z pracą zdalną

Stanecki zaznaczył, że do PIP nie wpływa wiele skarg w związku z pracą zdalną. - W przypadku pracy zdalnej mamy dobre rozwiązanie: pracownik podpisuje oświadczenie, że został zapoznany z oceną ryzyka i zobowiązuje się do jej przestrzegania. To zobowiązanie pracownika do tego, żeby wykonywał pracę w sposób bezpieczny – zauważył Główny Inspektor Pracy.

Przypomniał, że w zeszłym roku jedno z najczęściej zadawanych pytań, które wpływało do ministerstwa rodziny, dotyczyło możliwości pracy zdalnej. - Ludzie zastanawiali się, czy mogą na przykład w trakcie 15-minutowej przerwy podlać kwiaty lub skosić trawnik. Wielu osobom praca zdalna kojarzyła się z dodatkowym wolnym. To przekonanie na szczęście bardzo się zmieniło – powiedział Stanecki.

Wyższy limit okazjonalnej pracy zdalnej?

Główny Inspektor Pracy zwrócił uwagę, że obecnie praca zdalna najczęściej przyjmuje charakter hybrydowy.

- To się super sprawdza, wielu pracodawców jest z tego zadowolonych. Jeśli miałbym wskazywać jakąś zmianę, to zwiększyłbym limit okazjonalnej pracy zdalnej z 24 dni w ciągu roku do 36 dni – stwierdził szef PIP.