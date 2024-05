Służba cywilna: Chcesz zostać urzędnikiem mianowanym? Zaproszenie na spotkanie informacyjne online

Do 31 maja 2024 r. można zgłaszać się do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej. Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej KPRM oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zapraszają na spotkanie informacyjne online.

rozwiń >

Spotkanie informacyjne online

Każdego roku Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne w służbie cywilnej. W tym roku zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego można składać do 31 maja.

Przedstawiciele Departamentu Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym online. Zostaną na nim przedstawione najważniejsze informacje oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Dla uczestników będzie również otwarty czat, na którym możliwe będzie zadawanie pytań.

Zaplanowano dwa terminy webinarów:

16 maja o godzinie 10:00 - link do rejestracji

20 maja o godzinie 13:30 - link do rejestracji

Termin sprawdzianu

W tym roku kandydaci przystąpią do sprawdzianu 6 lipca w EXPO XXI Warszawa, przy ul. Ignacego Prądzyńskiego 12/14 w Warszawie.

Dla kandydatów na urzędnika mianowanego przygotowany został kurs z pytań egzaminacyjnych z poprzednich lat. Jest on dostępny w Systemie e-learningowym służby cywilnej.

Niższa opłata za postępowanie kwalifikacyjne

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej obniżyło opłatę dla tych, którzy przystąpią do postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej w 2024 r. Zgodnie z nowymi przepisami wysokość opłaty wynosi 17% minimalnego wynagrodzenia za pracę przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Oznacza to, że opłata wynosi obecnie 721 zł i jest o ok. 127 zł mniejsza niż przed zmianą.

Szefowa Służby Cywilnej wystosowała list

Anita Noskowska-Piątkowska, Szef Służby Cywilnej, zachęca członków korpusu służby cywilnej do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. Uzyskanie statusu urzędnika służby cywilnej umożliwi im uzyskanie m.in. lepszego wynagrodzenia i ochronę zatrudnienia.

Szefowa Służby Cywilnej skierowała do członków korpusu służby cywilnej list, w którym zachęca ich do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym. W liście zachęca pracowników służby cywilnej: „ Niezależnie od tego, który urząd administracji rządowej Państwo reprezentujecie – mam nadzieję, że podejmiecie to ambitne wyzwanie i spróbujecie swoich sił w lipcu!”.

Kto może zostać urzędnikiem służby cywilnej

O mianowanie na urzędnika służby cywilnej może ubiegać się każda osoba, która:

jest pracownikiem służby cywilnej;

pracuje w służbie cywilnej co najmniej trzy lata lub uzyskała zgodę dyrektora generalnego urzędu, aby przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego przed ich upływem, jednak nie wcześniej niż po dwóch latach odkąd podjęła pracę w służbie cywilnej;

jest magistrem lub posiada równorzędny tytuł zawodowy;

zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii Europejskiej lub jeden z następujących języków: arabski, białoruski, chiński, islandzki, japoński, norweski, rosyjski, ukraiński;

jest żołnierzem rezerwy lub nie podlega obowiązkowi obrony Ojczyzny.

W bieżącym roku limit uprawnionych do mianowania wynosi 400 osób.

Co zyskuje urzędnik mianowany

Osoba mianowana na urzędnika służby cywilnej zyskuje:

dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze maksymalnie 12 dni;

dodatek służby cywilnej otrzymywany z tytułu posiadanego stopnia służbowego, możliwość uzyskania kolejnego stopnia służbowego;

większą ochronę zatrudnienia;

większą ochronę wynagrodzenia.

Urzędnik mianowany nie może:

podejmować zajęć zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urzędu;

zakładać partii politycznych i uczestniczyć w nich.

Ponadto, mianowanie oznacza:

mniej korzystny sposób rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych;

możliwość przeniesienia przez dyrektora generalnego urzędu na inne stanowisko w tym samym urzędzie;

możliwość przeniesienia przez Szefa Służby Cywilnej do innego urzędu w innej miejscowości;

składanie oświadczeń majątkowych bez względu na zajmowane stanowisko.

Źródło: Serwis Służby Cywilnej