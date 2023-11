Od jakiego wieku jest się starym? Dla emerytów starość zaczyna się później

Osoby aktywne zawodowo uważają, że starość zaczyna się w wieku 76 lat, a dla będących na emeryturze granica ta przesuwa się do 83 lat - wynika z raportu „Długie jutro”. Przyszli emeryci liczą na dożycie do 88 lat.

Jak wskazują autorzy raportu "Długie jutro", przejście na emeryturę to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu.

Jak dodano, przyszli emeryci liczą na dożycie do 88 lat, choć realnie zakładają, że przeżyją 80 lat. Natomiast ci, którzy już korzystają z emerytury, aspirują do 90 lat, przewidując, że doczekają 85 lat.

Gotowość na długie życie wśród Polaków i innych nacji

Z raportu wynika, że w kontekście gotowości na długie życie Polska plasuje się na 8. miejscu wśród państw biorących udział w badaniu – 39 proc. respondentów wskazało, że są całkowicie lub bardzo na nią przygotowani. Najbardziej gotowi na długowieczność okazali się mieszkańcy Rumunii (73 proc.), Hiszpanii (60 proc.) oraz Grecji (50 proc.), najmniej z kolei – Turcji (33 proc.) i Japonii (20 proc.).

Według raportu, Polacy mają głęboką świadomość tego, że o relacje należy dbać i je pielęgnować, "ponieważ są jedną z najpewniejszych i najlepszych inwestycji na przeżycie długiego i wartościowego życia". Jak dodano, ponad trzy czwarte respondentów z Polski czuje się częścią jakiejś społeczności, a blisko trzy czwarte poświęca dużo czasu przyjaciołom. Z kolei niemal 60 proc. deklaruje, że ma wielu znajomych, zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym.

Raport "Długie jutro"

Raport "Długie jutro" został opracowany na podstawie badania na zlecenie Grupy Nationale-Nederlanden. Bazuje on na analizie odpowiedzi 11 585 osób w tym 1 102 mieszkanek i mieszkańców Polski. Badanie ilościowe przeprowadzono za pomocą metody CAWI między styczniem a lutym 2023 r.

autorka: Aneta Oksiuta