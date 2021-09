Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy to oznacza, ze będzie kolejny dzień wolny od pracy?

Nowe święto państwowe w Polsce

Dnia 13 września 2021 r. Prezydent RP Andrzej Duda wystąpił z inicjatywą ustawodawczą w celu ustanowienia nowego święta państwowego w Polsce. Prezydent ma takie uprawnienie na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji RP.

Inicjatywa ustawodawcza jest efektem wystąpienia przedstawicieli społeczności i władz samorządowych historycznego regionu Wielkopolski o upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego poprzez właśnie ustanowienie święta państwowego.

Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego

Prezydent RP przedstawił Sejmowi projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego. Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego ma na celu upamiętnienie zrywu z lat 1918-1919 i złożenie hołdu jego bohaterskim uczestnikom, którzy wyzwolili Wielkopolskę spod panowania niemieckiego i przyłączyli ją do odrodzonej Rzeczypospolitej.

Zdaniem Prezydenta RP Powstanie Wielkopolskie miało ogromny wpływ na losy państwowości i kształtowanie się granic Rzeczypospolitej. Pamięć historyczna o tym zdarzeniu podtrzymywana jest w zasięgu lokalnym. Należy jednak pobudzić świadomość ogólnopolską. W uzasadnieniu do projektu napisano:

"Znaczenie Powstania Wielkopolskiego dla przywrócenia naszej Ojczyzny na mapę polityczną Europy było trudne do przecenienia. Można stwierdzić, że nie byłoby II Rzeczypospolitej w znanym nam kształcie, a być może w ogóle nie zdołałaby ona przetrwać, gdyby nie zryw Wielkopolan. nie sposób przecież wyobrazić sobie wolną Polskę bez kolebki naszej państwowości - i to zarówno ze względu na jej dziedzictwo historyczne i kulturowe, jak również z przyczyn strategicznych, militarnych i gospodarczych."

Nowe święto - 27 grudnia

Przedstawiciele społeczności i władz samorządowych Wielkopolski w dniu 6 września 2021 r. występując o ustanowienie narodowego święta podali datę nowego święta będącą rocznicą rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego - 27 grudnia. Zgodnie z projektem ustawy po raz pierwszy Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego obchodzony byłby 27 grudnia 2021 r. Ustawa ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Nowe święto - czy 27 grudnia będzie dniem wolnym od pracy?

Czy 27 grudnia jako Narodowy Dzień Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego czyli nowe święto państwowe będzie dniem wolnym od pracy? Nie. Projekt nie zakłada kolejnego dnia wolnego od pracy, których wykaz znajduje się w ustawie o dniach wolnych od pracy. Ponadto w uzasadnieniu do projektu wspomniano, że ustanowienie nowego święta państwowego nie przyniesie skutków gospodarczych, a gdyby miał być to dzień wolny na pewno takie skutki by nastąpiły.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Zwycięstwa Powstania Wielkopolskiego

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2020 poz. 1920)