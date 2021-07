Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

Reforma rynku pracy

Dostosowanie usług publicznych służb zatrudnienia do potrzeb osób szukających pracy i pracodawców oraz bardziej efektywne i dostosowane do najaktualniejszych potrzeb zarządzanie migracjami zarobkowymi - to główne cele projektu ustawy o wspieraniu zatrudnienia oraz ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców. Dzisiaj [red. 16 lipca 2021 r.] wiceminister Iwona Michałek spotkała się z przedstawicielami powiatowych urzędów pracy z woj. kujawsko-pomorskiego.

Rozwój i unowocześnienie polskiego rynku pracy to jeden z kluczowych elementów w programach rozwojowych uruchamianych obecnie w ramach odbudowy społeczno-gospodarczej po pandemii. W kontekście polityk europejskich i środków unijnych jest to Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), w kontekście krajowym zaś – ogłoszony niedawno przez Rząd Polski Ład.

Nowy model polityki zatrudnienia

Reforma rynku pracy, ze względu na swój kompleksowy charakter, odpowiada na wiele wyzwań rozwojowy wynikających zarówno ze skutków pandemii, jak i z wcześniejszych trendów globalnych, częściowo przyśpieszonych przez pandemię (np. o obszarze cyfryzacji procesów gospodarczych i życia społecznego, która jeszcze bardziej przyspieszyła w ostatnim roku). Zwiększenie efektywności służb zatrudnienia, skierowanie aktywnych polityk rynku pracy do grup dotychczas nieaktywnych zawodowo i położenie nacisku na rozwój umiejętności kadr w obszarach niezbędnych dla cyfrowej i niskoemisyjnej gospodarki pozwoli na jak najlepsze wykorzystanie potencjału zawodowego polskich obywateli oraz - co szczególnie ważne – wzmocni jakość oferowanego zatrudnienia, zarówno w kategoriach płacowych, satysfakcji z ciekawej pracy, jak i stabilności.

Na wsparcie reformy rynku pracy – przede wszystkim na cyfryzację procesów i wdrożenie nowych cyfrowych narzędzi oraz na przygotowanie kadr do stosowania tych nowych metod pracy – została zaplanowana kwota 52 mln euro w KPO. Komplementarne działania, np. z zakresu podnoszenia umiejętności, aktywizacji rodziców powracających do pracy i wsparcie zatrudnienia osób młodych – będą realizowane w ramach Polskiego Ładu.

Indywidualne potrzeby pracowników i pracodawców

Dzisiaj [red. 16 lipca 2021 r.] Pani wiceminister Iwona Michałek spotkała się z przedstawicielami urzędów pracy we Włocławku, kontynuując prekonsultacje pakietu ustaw dotyczących rynku pracy.

"Reforma rynku pracy, ujęta od strony regulacyjnej w pakiecie czterech omawianych dziś ustaw i wpierana środkami KPO, oznacza tak naprawdę wdrożenie w Polsce nowego, prorozwojowego modelu polityki zatrudnienia – nastawionego na proaktywne działania, uwzględniającego dynamiczny rozwój polskiej gospodarki i stawiającego w centrum uwagi indywidualne potrzeby pracowników i potrzeby pracodawców." – powiedziała wiceminister rozwoju, pracy i technologii Iwona Michałek podczas spotkania z przedstawicielami urzędów pracy. I dodała:

"Jako ministerstwo do spraw rozwoju, pracy i technologii nakreśliliśmy wizję rynku pracy, który łączy te trzy elementy: pracę rozumianą jako samorealizacja, godne warunki płacowe i pozapłacowe, łączenie życia osobistego z rodzinnymi i poczucie stabilności zatrudnienia; rozwój gospodarczy w tempie najlepszych gospodarek światowych - korzystający w pełni z potencjału swoich przedsiębiorstw i wykształconych kadr; i wreszcie technologie – gdyż one są siła napędową rozwoju przedsiębiorstw i usług publicznych wysokiej jakości, a jednocześnie przyczyniają się do ochrony środowiska naturalnego. Ważnym źródłem wsparci reformy rynku pracy będą środki w ramach Krajowego Programu Odbudowy i Polskiego Ładu."

W spotkaniu udział wzięła Ewa Flaszyńska – dyrektor departamentu Rynku Pracy w MRPiT, Domicela Kopaczewska – zastępca prezydenta Włocławka, Roman Gołębiewski – starosta Włocławski, Joanna Borowiak – poseł na Sejm RP, a także przedstawiciele powiatowych urzędów pracy z woj. kujawsko-pomorskiego.

Krajowy Plan Odbudowy

Głównymi celami finansowanego z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF) Krajowego Planu Odbudowy (KPO) są zwiększanie odporności i zdolności dostosowawczych, łagodzenie społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, wspieranie transformacji ekologicznej i cyfrowej. W ramach polskiego Krajowego Planu Odbudowy (KPO) zaplanowano m. in. dofinansowanie szeroko zakrojonej reformy rynku pracy, której celem jest poprawa efektywności wsparcia, rozwój kompetencji pracowników pod kątem aktualnych potrzeb gospodarki i przedsiębiorstw, a także skuteczniejsze dotarcie do grup, które potrzebują aktywizacji zawodowej i przekwalifikowania. W ramach reformy rynku pracy usprawnione zostanie również zarządzanie migracjami zarobkowymi.

Dzięki środkom z KPO:

przeprowadzona zostanie modernizacja i dalsza cyfryzacja procesów i narzędzi stosowanych przez publiczne służb zatrudnienia. Planowana jest też rozbudowa infrastruktury teleinformatycznej PSZ i wdrożenie nowych narzędzi komunikacji (w tym IT) z klientem urzędu pracy; wypracowane zostaną także nowe metody pracy i standardy funkcjonowania i koordynacji systemu publicznych służb zatrudnienia na bazie przyjętych regulacji, w celu podniesienia jakości świadczonych usług i zapewnienia ich podobnego poziomu w skali kraju; wdrożone zostaną bardziej efektywne procedury dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy i pełna elektroniczna ścieżka kontaktu pracodawca – urząd; wdrożone zostaną narzędzia do zawierania i rozliczania umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. W ramach tej regulacji planowana jest rozbudowa istniejącego już systemu teleinformatycznego na portalu praca.gov.pl o nowe funkcjonalności.