Minimalne wynagrodzenie lekarzy od lipca 2021 r. wyniesie 13000 zł? Ile zarobi lekarz specjalista, lekarz bez specjalizacji i lekarz stażysta?

13000 zł minimalnej pensji lekarza w 2021 r.?

Poseł PiS Tadeusz Chrzan w czasie posiedzenia Sejmu w piątek wprowadził w błąd posłów, twierdząc, że zgodnie z projektem nowelizacji ustawy o płacach minimalnych lekarz specjalista w 2021 roku będzie zarabiał minimalnie 13 tys. zł - przekazał w poniedziałek Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Poseł Tadeusz Chrzan (PiS) na posiedzeniu Sejmu w piątek, 21 maja, przestawiając stanowisko swojego ugrupowania w sprawie projektu nowelizacji zaznaczył, że "jeżeli przyjmiemy wskaźniki pracy określone w przedmiotowym projekcie, wysokość łącznych wynagrodzeń brutto, a więc wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków liczonych od pochodnych od wynagrodzenia zasadniczego i ewentualnie, jeżeli są, dyżurów, przy zachowaniu proporcji zaproponowanym w tym projekcie, będzie się przedstawiać następująco".

"Dla przykładu podam: lekarz lub lekarz dentysta z II stopniem specjalizacji, patrząc na te wskaźniki i przyjmując dane ankietowe, będzie miał minimalną pensję wynoszącą 13 006 zł. Lekarz z I stopniem specjalizacji - 9 916 zł. Jeżeli chodzi np. o panie pielęgniarki z tytułem zawodowym i panie położne z tytułem zawodowym +magister+, to będzie to ponad 8 340 zł. Przypomnę, że dzisiaj ta średnia płaca wynosi 6,5 tys. zł. Nie ma grupy zawodowej, której wzrost tej minimalnej płacy by nie dotyczył. Są grupy, w których ten wzrost szacujemy na 97 do 100 proc." - kontynuował Chrzan.

Zarząd Krajowy OZZL odniósł się do tego wystąpienia wskazując, że poseł Chrzan "wprowadził w błąd posłów, twierdząc, że zgodnie z projektem lekarz specjalista w roku 2021 będzie zarabiał minimalnie 13 tys. złotych". OZZL zaznaczył, że "to nie jest prawda".

13000 zł brutto - konieczne dyżury i dodatkowa praca

Zarząd wytłumaczył, że kwotę 13 tys. brutto lekarz specjalista z proponowanym współczynnikiem 1,31 może zarobić, jeśli przepracuje w miesiącu 40 dni roboczych. Ponadto wskazał, że oznacza to konieczność podjęcia dodatkowej pracy lub pełnienie licznych dyżurów w swoim szpitalu. Przypomniał, że wynagrodzenie za dodatkową pracę, powyżej norm czasu pracy to nie są dodatki do pensji zasadniczej.

90 zł za operację dla chirurga

"Takie przedstawianie sprawy służy ukryciu rzeczywistego poziomu płac lekarzy specjalistów proponowanemu przez ministra zdrowia. A jest ono takie, że +dniówka+ doświadczonego lekarza wyniesie ok. 270 złotych netto, co oznacza np., że za jedną poradę w poradni specjalistycznej lekarz otrzyma 9 złotych +na rękę+, a za wykonanie jednej operacji specjalista chirurg otrzyma 90 złotych" - wyjaśnił zarząd.

Podkreślił dalej, że "gdyby płaca minimalna lekarza specjalisty miała wynosić faktycznie 13 tys. zł brutto za etat, to współczynnik pracy musiałby wynosić 2,5". Równocześnie zarząd zaznaczył, że faktycznie w jego ocenie lekarze specjaliści na takie wynagrodzenie zasługują. Zwrócił się do parlamentarzystów - lekarzy, by odpowiednio zagłosowali w czasie procedowania projektu. "Nie pozostawiajcie swoich kolegów lekarzy w dotychczasowej beznadziejnej sytuacji" - zaapelowali.

Minimalne wynagrodzenia lekarzy - współczynnik pracy

Sejm w piątek zajął się na plenarnym posiedzeniu projektem ustawy zmieniającej ustawę o minimalnych wynagrodzeniach w podmiotach. Jak przypomniał OZZL ustala on współczynniki pracy, które określają relację między minimalną pensją zasadniczą danego zawodu a przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce za rok ubiegły. Dla lekarzy specjalistów (z drugim stopniem lub tytułem specjalisty w określonej dziedzinie medycyny - PAP) współczynnik ten ma wynosić 1,31.

Minimalna płaca lekarzy brutto od lipca 2021 r.

"Oznacza to, że minimalna pensja zasadnicza lekarza specjalisty w roku 2021 wyniosłaby 6 769 zł brutto. Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce za rok 2020 wyniosło bowiem 5 167 złotych. Do pensji zasadniczej większość lekarzy ma dodatek stażowy. Wynosi on 1 proc. za każdy rok pracy w podmiocie leczniczym – maksymalnie 20 proc. Nie wszystkim jednak lekarzom ten dodatek przysługuje. Szpitale - spółki prawa handlowego z reguły takich dodatków nie wypłacają" - czytamy w oświadczeniu Zarządu OZZL.

W świetle zaproponowanych zmian w nowelizacji lekarz z pierwszym stopniem specjalizacji zarabiałby od 1 lipca w podstawie wynagrodzenia nie mniej niż 6 201 zł przy wskaźniku 1,20. W myśl obecnych regulacji jest to wskaźnik 1,17 i kwota 6 046 zł.

Minimalne wynagrodzenie lekarza bez specjalizacji od lipca 2021 r.

Ponadto lekarz lub lekarz dentysta bez specjalizacji otrzymałby od lipca tego roku minimalne wynagrodzenie na poziomie 5 478 zł (wskaźnik 1,06).

Minimalna płaca lekarza stażysty od lipca 2021 r.

Z kolei lekarz stażysta od połowy tego roku otrzymałby 4186 zł zamiast 3772 zł (wskaźnik podniesiony do 0,81 z 0,73).