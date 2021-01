Dodatkowy zasiłek opiekuńczy po 31 stycznia

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy także w lutym

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostanie przedłużony. Minister Marlena Maląg odpowiadając na pytanie zadane podczas dzisiejszej [red. 28 stycznia 2021 r.] konferencji prasowej, poinformowała, że na posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbędzie się w piątek 29 stycznia rząd pójdzie w kierunku przedłużenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Zgodnie z zapowiedzią będzie on przysługiwał na dotychczasowych zasadach.

Do tej poty zasiłek ten był już wielokrotnie przedłużany mocą rozporządzeń Rady Ministrów. Zgodnie z ostatnim obowiązującym rozporządzeniem dodatkowy zasiłek opiekuńczy funkcjonuje do 31 stycznia 2021 r.





Kiedy przysługuje?

Przedmiotowy zasiłek przysługuje rodzicom bądź opiekunom dzieci w wieku do 8 lat, a dzieci z niepełnosprawnością nawet do 24 lat w zależności od orzeczonego stopnia niepełnosprawności (do 16 lat - orzeczenie o niepełnosprawności, do 18 lat - orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz do 24 lat - orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego). Warunkiem jest zamknięcie szkoły, przedszkola, żłobka czy klubu dziecięcego z powodu epidemii COVID-19.

Dotyczy to także ograniczonego otwarcia takich placówek, które np. zmniejszyły liczebność grup. Wówczas niektóre dzieci nie mogą podlegać pod opiekę takiej placówki edukacyjno-wychowawczej.

Zasiłek można otrzymać również wówczas, gdy z powodu epidemii opieki nad dzieckiem nie może sprawować niania lub opiekun dzienny.

Ile wynosi?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku. Dla osób ze stałą pensją będzie to 80% wynagrodzenia za pracę. Zasiłek przysługuje za każdy dzień sprawowania opieki nad dzieckiem - nawet weekendy i inne dni wolne od pracy (warto mieć to na uwadze, wypełniając wniosek o zasiłek).

Powrót do szkół

W kwestii powrotu do szkół na razie nic się nie zmienia. Klasy 1-3 uczęszczają na zajęcia stacjonarne, natomiast starsze dzieci pozostają w domach i kontynuują naukę zdalną. Przedszkola i żłobki pracują normalnie.