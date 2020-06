Tarcza 4.0 - limit odprawy z senackimi poprawkami

Senat wprowadził ponad 100 poprawek do ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0

Centrum Informacyjne Senatu (CIS) przekazało w czwartek późnym wieczorem informację o poprawkach przyjętych przez Izbę Wyższą do ustawy o tarczy antykryzysowej 4.0. CIS podało, że Izba wprowadziła do specustawy 126 poprawek. Poprawkami Senatu zajmie się w piątek Sejm.

We wprowadzonych poprawkach do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom, dotkniętym skutkami COVID-19 Senat uznał m.in., że dopłaty powinny być dokonywane do kredytów, w odniesieniu do których nie ma zaległości w spłacie. Podmiotem udzielającym dopłaty stanowiącej pomoc publiczną dla przedsiębiorcy powinien być - zdaniem Senatu - Bank Gospodarstwa Krajowego. CIS podało również, że senatorowie zgłosili też szereg poprawek związanych z restrukturyzacją kredytów, które mają na celu zapobieżenie kryzysom w małych bankach spółdzielczych.

Z informacji CIS wynika również, że Senat opowiedział się za tym, by samorządy, przez wszystkie miesiące, w których straciły co najmniej 20 proc. dochodów w stosunku do analogicznego okresu z roku 2019, nie opłacały tzw. janosikowego. Izba uznała też, że do dochodów, które jednostka samorządu terytorialnego może uzyskać, nie zaliczało się skutków finansowych wynikających z udzielenia ulg podatkowych i ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie przepisów szczególnych wydanych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej.

Senat wprowadził także poprawki, które - jak wyjaśnił CIS - "zapewniają odliczenia podatkowe dla podatników, wspierających podmioty wykonujące działalność leczniczą, Agencję Rezerw Materiałowych oraz Centralną Bazę Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych, w związku z epidemią COVID-19, w przypadku gdy przekazanie darowizny nastąpiło przy udziale organizacji pożytku publicznego".

Senat uznał także, że szeroko rozumiane instytucje kultury powinny mieć możliwość uzyskania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. Chodzi o wypłatę ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych świadczeń na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w następstwie wystąpienia epidemii. Senat zaproponował ponadto poprawki, rozszerzające możliwość korzystania z rozwiązań zawartych w Tarczy antykryzysowej przez organizacje pozarządowe.

Senat uznał za zasadne, by okresie kryzysu wywołanego koronawirusem przesunąć o rok termin wprowadzania pracowniczych planów kapitałowych w jednostkach samorządu terytorialnego. "Rozwiązanie takie wychodzi naprzeciw kryzysowi finansowemu, z jakim będą musiały się mierzyć jednostki samorządu terytorialnego oraz wprowadza dla tych jednostek nowy instrument prawny dla uzyskiwania dodatkowych oszczędności" - podkreśliło CIS w komunikacie.