Zmiany w badaniach lekarskich pracowników - projekt

Z medycyny pracy znikną obligatoryjne konsultacje specjalistyczne

To lekarz medycyny pracy będzie teraz kierował, w zależności od wskazań, do lekarzy specjalistów. Zrezygnowano z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych dla pracowników – wynika z projektu nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników.

"Mając na uwadze, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w możliwym zakresie z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych" – to jedna z proponowanych i przekazanych do konsultacji publicznych zmian zawartych w projekcie, który opublikowano na stronie Rządowego Centrum Legislacji.

Specjalistyczne badania konsultacyjne

Według nowych regulacji to lekarz medycyny pracy, w zależności od wskazań, ma decydować o skierowaniu pracownika na badania konsultacyjne, w szczególności otolaryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne, dermatologiczne, alergologiczne lub psychologiczne.

Niższe koszty badań profilaktycznych

W uzasadnieniu zaznaczono, że proponowane w projekcie rozwiązania mają zoptymalizować dostępności do badań profilaktycznych i zracjonalizować ich przeprowadzanie. Stwierdzono, że przeprowadzone analizy wykazały, że można obniżyć koszty badań profilaktycznych. Posłużono się przykładami.

W badaniu przeprowadzonym na próbie 4 tys. pracowników narażonych na hałas wyszło, że tylko w 4 proc. przypadków konieczne były konsultacje otolaryngologiczne. Kolejne, przeprowadzone na próbie 5 043 w ciągu jednego roku, w placówce sprawującej profilaktyczną opiekę nad pracownikami w 360 zakładach pracy o różnym profilu produkcji i usług wykazało, że do wydania orzeczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami przeprowadzono 5107 konsultacji specjalistycznych, które stanowiły blisko 50 proc. kosztów badań profilaktycznych..

Dlatego też zaproponowano w projekcie, aby badania lekarza specjalisty przeprowadzane były tylko wtedy, gdy lekarz medycyny pracy uzna to za konieczne.

Oszczędność czasu pracownika

Przemawia za tym nie tylko czynnik kosztowy, ale też – jak wskazano w uzasadnieniu projektu – czas, jaki pracownik musi poświęcić na przeprowadzenie badań specjalistycznych, a "ten jest coraz dłuższy nie tylko w mniejszych miejscowościach, ale również w dużych miastach, z uwagi na duże zaangażowanie lekarzy specjalistów w przeprowadzanie badań profilaktycznych”.

W projektowanym rozporządzeniu uwzględniony został przepis przejściowy. Badania profilaktyczne i postępowanie w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, ale niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na w nowych zasadach. Mają one wejść w życie 14 dni po ogłoszeniu nowelizacji rozporządzenia w Dzienniku Ustaw.

Klaudia Torchała