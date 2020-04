Warto oszczędzać i inwestować w PPK

Z najnowszej analizy Biura Informacji Kredytowej wynika, że liczba zapytań o kredyty gotówkowe spadła aż o 56,2 proc. Obawy przed niepewną przyszłością powodują przewartościowanie potrzeb w czasach pandemii w kierunku lepszego finansowego zabezpieczenia przyszłości. Jest to więc moment, kiedy warto przyjrzeć się na nowo oszczędzaniu poprzez pracownicze plany kapitałowe (PPK).

Lepiej niż w banku





Odkładanie pieniędzy na kontach bankowych, z powodu rekordowo niskich stóp procentowych, nie jest obecnie dobrym pomysłem. Środki wpłacane na PPK i inwestowane w akcje polskich firm dają możliwość wypracowania dużych zysków w przyszłości i przyczyniają się do ożywienia gospodarczego.

Czy w przypadku PPK mamy więc do czynienia z oszczędzaniem czy z inwestowaniem? Odpowiedź brzmi: z jednym i drugim. Plany kapitałowe są tak skonstruowane, że wpłacana przez pracownika i inwestowana przez instytucje zarządzające, takie jak Pocztylion-Arka PTE, kwota 2 proc. zarobków jest dodatkowo zasilana z innych źródeł. Jednym z nich jest wpłata pracodawcy w wysokości minimum 1,5 proc. zarobków pracownika, drugim dopłaty ze strony państwa – powitalna i roczne. Oznacza to, że nawet jeśli z powodu spadku cen akcji wartość kwot wpłaconych przez pracownika na PPK przejściowo spadnie, dopłaty pracodawców i państwa mogą zrównoważyć stratę. Praktycznie nie ma więc szans, by wpłacona do PPK część płacy pracownika znalazła się na minusie. Pracownicze plany kapitałowe są więc dobrym rozwiązaniem na trudne czasy: jako sposób oszczędzania minimalizują ryzyko strat, a jako metoda inwestowania zwiększają szansę na zyski w momencie poprawy koniunktury.

Okazja do zakupów

Krytycy inwestowania w czasach „koronakryzysu” mogą powiedzieć, że nie jest to dobry moment na tego rodzaju działania. Prawdą jest, że w marcu 2020 r. obserwowaliśmy bardzo silną wyprzedaż na giełdach, a w konsekwencji – spadek notowań. W tym czasie wartość funduszy zgromadzonych w PPK, szczególnie tych z odległą zdefiniowaną datą, rzeczywiście się obniżyła. Ujemne stopy zwrotu były rzędu 0,7–6,9 proc. Z początkiem kwietnia sytuacja uległa jednak zasadniczej zmianie.

Rządy wszystkich niemal krajów dotkniętych pandemią uruchomiły wiele pakietów stymulacyjnych dla gospodarek o ogromnej wartości. W Polsce wartość tarczy antykryzysowej sięgnęła już 300 mld zł.

Wyhamowanie wzrostu nowych zachorowań na COVID-19, a przede wszystkim pozytywny odbiór ogłaszanych przez rządy planów wsparcia gospodarek poskutkowały wzrostami cen aktywów na giełdach. W efekcie od końca marca do połowy kwietnia 2020 r. wszystkie fundusze PPK odnotowały dodatnią stopę wzrostu.