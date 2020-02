Emerytura po 40 latach pracy?

Obywatelski projekt w sprawie emerytur stażowych przekazany do komisji

Obywatelski projekt zmian w ustawie emerytalnej, umożliwiający przechodzenie na emeryturę po 40 latach pracy bez względu na wiek, Sejm w czwartek skierował do dalszych prac w komisji polityki społecznej i rodziny.

reklama reklama



Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw został zgłoszony z inicjatywy PSL w poprzedniej kadencji w 2016 r.

"Przez opieszałość Sejmu ubiegłej kadencji i zamrożenie tego projektu procedowanie nad nim nie mogło być dokończone. Dobrze, że projekty obywatelskie nie podlegają zasadzie dyskontynuacji i są procedowane w kolejnych kadencjach" – mówił w Sejmie występujący w imieniu wnioskodawców szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zaznaczył, że projekt z racji upływu czasu wymaga zmian. Przypomniał, że pod tą propozycją zebrano ponad 115 tys. podpisów. Przekonywał, że obywatele chcą włączenia stażu pracy jako przesłanki do przechodzenia na emeryturę.

"Dlatego w uzupełnieniu tego projektu zgłosiliśmy w porozumieniu z OPZZ nowszy projekt, wychodzący naprzeciw oczekiwaniom społecznym, uwzględniający zmiany, które nastąpiły przez ostatnie cztery lata" – wskazał prezes PSL.

Podkreślał, że jest to propozycja szczególnie dla tych, którzy ciężko pracują od wielu lat i zaczynają pracę w młodym wieku. Przekonywał, że takie rozwiązanie przyczyni się do zmniejszenia skali zatrudnienia w szarej strefie, da także możliwość wyboru, kiedy chce się przejść na emeryturę, ale z zagwarantowanym wyższym świadczeniem emerytalnym niż minimalne.

"W tym projekcie ustawy jest mowa o 40 latach (stażu pracy – PAP) dla kobiet i mężczyzn. W projekcie uzupełniającym, który moim zdaniem powinien być wiodący, to jest 35 lat dla kobiet i 40 lat dla mężczyzn. Wiek minimalny, który powinien być wprowadzony to 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn" – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem prezesa PSL debata o emeryturach powinna być także przedmiotem obecnej kampanii wyborczej. "Staż pracy oddaje nasz wkład w cały system zabezpieczenia społecznego. Jak do tego podejdziemy, będzie miało bardzo duże znaczenie" – podkreślił.

W dyskusji Janusz Śniadek (PiS) przyznał, że ma co do projektu "mieszane odczucia" choć – jak zaznaczył – idea jest mu bliska. Wskazywał, że przedstawiony projekt ma "bardzo poważne ułomności", ponieważ odnosi się do stanu prawnego z 2016 r. przed obniżeniem wieku emerytalnego.

Mówił, że jego wątpliwości budzi to, że szef PSL "był twarzą ustaw podnoszących wiek emerytalny". Jego zdaniem jest to próba odbudowywania wiarygodności. "40 lat stażu wyłącznie składkowego wydaje się wręcz niekonstytucyjne. Z tego mogą nie skorzystać osoby, które przed 1999 r. korzystały z urlopu wychowawczego, również te osoby, które trafiły do systemu ubezpieczeń społecznych po zakończeniu nauki" – wskazywał.