Zatarcie granic między czasem pracy a czasem prywatnym.

Technologie mobilne zmieniają wzorce pracy i życia pracowników w Europie i prowadzą do zatarcia granic między czasem prywatnym a służbowym. Zdania o efektywności pracy elastycznej pozostają podzielone - wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy Samsung.

Poświęcone tzw. Nowej Mobilnej Ekonomii badanie "Blurred World" zostało przeprowadzone na grupie ponad 5 tys. respondentów w 10 krajach Europy, m.in. w Polsce, Niemczech, Francji i Wielkiej Brytanii. Koncentrowało się ono na zachowaniach ludzi związanych z korzystaniem z technologii we współczesnym miejscu pracy.

Respondenci zgodnie stwierdzili, że zaciera się granica między czasem prywatnym a coraz bardziej elastycznym dniem pracy. 36 proc. pracowników w Europie rozpoczyna dzień roboczy pomiędzy 8.00 a 9.00 rano. Najwcześniej wstają Niemcy: 21 proc. po raz pierwszy melduje się w pracy (poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie) pomiędzy 6.00 a 7.00 rano. Blisko 1/3 badanych Polaków zadeklarowało, że rozpoczyna pracy między 7.00 a 8.00 rano.

Technologie mobilne wpływają również na przestrzeń, w której wykonywana jest praca. Najwięcej osób pracuje w domu w Wielkiej Brytanii i we Francji – w obu krajach w ten sposób wykonuje się nieco ponad 8 godz. pracy tygodniowo, czyli 2 godz. powyżej średniej europejskiej. Najwięcej czasu na pracy w drodze do biura spędzają Szwajcarzy - średnio blisko 2 godz. tygodniowo. Polscy pracownicy na pracę z domu poświęcają 6,7 godz. tygodniowo, a w drodze do biura - 1,6 godz. w tygodniu. W obu przypadkach są to wyniki powyżej średniej europejskiej.

Opinie o efektywności różnych rodzajów pracy pozostają podzielone. 58 proc. europejskich respondentów (63 proc. w Polsce) stwierdziło, że elastyczna i mobilna praca czyni ludzi bardziej produktywnymi. Zarazem 73 proc. badanych zadeklarowało, że największą wydajność osiąga w fizycznym miejscu pracy. Największymi zwolennikami pracy mobilnej są Francuzi, Szwajcarzy i Brytyjczycy – między 67 proc. a 68 proc. badanych nie zgadza się z tym, że fizyczne miejsce pracy jest konieczne, aby wydajnie pracować.

"Technologia mobilna zmieniła nasz sposób pracy i zachowania, zarówno w biurze, jak i poza nim. Granice między światem prywatnym a służbowym rozmyły się. Postrzegamy tę nową Mobilną Ekonomię jako źródło wielu ekscytujących możliwości zarówno dla konsumentów, jak i firm" - oświadczył szef grupy ETO-Mobile B2B w firmie Samsung Electronics Europe Phil Lander.

W związku z wynikami wskazującymi na duże rozpowszechnienie pracy poza biurem przedstawiciel południowokoreańskiego koncernu podkreślił znaczenie bezpieczeństwa wrażliwych danych służbowych. Lander wskazał produkt Samsung Knox jako przykład rozwiązania, które zapewnia "otwartość i elastyczność niezbędne do funkcjonowania w Rozmytym Świecie, minimalizując jednocześnie zagrożenia dla danych i prywatności".