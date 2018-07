Zmiany w przepisach BHP

Na posiedzeniu Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy, funkcjonującego w ramach Pracodawców RP zdecydowano o przyspieszeniu prac nad własnymi propozycjami zmiany działu X Kodeksu pracy. Jest to związane z dyskusją, jaka jest planowana na forum Rady Dialogu Społecznego, a która ma dotyczyć projektu nowego Kodeksu pracy, zaprezentowanego w marcu br. przez Komisję Kodyfikacyjną Prawa Pracy. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zagadnienia, co do których partnerzy społeczni są zgodni, mają szansę na dalsze procedowanie. Z uwagi na to, że przygotowane propozycje zmian w obszarze BHP nie wzbudzają dużych kontrowersji, liczymy, iż uda się w tym zakresie wypracować porozumienie ze stroną związkową.

Podczas posiedzenia w dniu 18 lipca omówiono również stan prac legislacyjnych nad projektem ustawy dotyczącej uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Projektowane regulacje, za które odpowiada obecnie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, przewidują m.in. zmiany w Kodeksie pracy. Zgodnie z nimi pracodawca nie będzie miał obowiązku organizacji szkoleń okresowych na stanowisku administracyjno-biurowym, jeśli został zakwalifikowany do grupy zawodowej, dla której określono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka. Ponadto zostanie podwyższony limit zatrudnienia z 20 do 50 pracowników, umożliwiający pracodawcy wykonywanie samodzielnie zadań służby BHP. Jak wynika z zapowiedzi resortu zmiany te mają niebawem zostać przyjęte przez rząd.

reklama reklama

Polecamy: Urlopy wypoczynkowe Pytania i odpowiedzi

W ocenie Zespołu ds. promocji bezpieczeństwa i zdrowia pracy idea działań deregulacyjnych w obszarze BHP jest jak najbardziej słuszna. Dlatego członkowie Zespołu zamierzają pracować nad innymi propozycjami rozwiązań, których celem będzie wprowadzenie uproszczeń i ograniczenie ciążących na pracodawcach obowiązków związanych z przepisami BHP. Przygotowane rekomendacje zostaną następnie przekazane Ministerstwu Przedsiębiorczości i Technologii. Liczymy, że będą one stanowiły materiał wyjściowy dla kolejnych działań legislacyjnych o charakterze deregulacyjnym.

Członkowie Zespołu wyszli również z inicjatywą zaproszenia do udziału w posiedzeniach przedstawicieli PIP oraz ZUS. Miałoby to na celu wymianę informacji oraz zacieśnienie współpracy pomiędzy pracodawcami a instytucjami kontroli. Podczas posiedzenia Zespołu poruszono także kwestie związane z medycyną pracy, kosztami ponoszonymi przez pracodawców na BHP oraz nowymi regulacjami w zakresie najwyższych dopuszczalnych limitów dla kadmu (pojawiającego się m.in. w branży wydobywczej). Na zakończenie Przewodniczący Zespołu – Pan Rafał Hrynyk zaprezentował dobre praktyki w obszarze bezpieczeństwa i zdrowia pracy funkcjonujące w firmie 3M.