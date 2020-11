Opieka nad dzieckiem partnera - dni wolne od pracy

2 dni opieki nad dzieckiem zdrowym

Zgodnie z art. 188 § 1 Kodeksu Pracy pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

§ 2. O sposobie wykorzystania w danym roku kalendarzowym zwolnienia, o którym mowa w § 1, decyduje pracownik w pierwszym wniosku o udzielenie takiego zwolnienia złożonym w danym roku kalendarzowym.

§ 3. Zwolnienie od pracy, o którym mowa w § 1, udzielane w wymiarze godzinowym, dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

Przepis ten nie budzi wątpliwości interpretacyjnych, jeśli chodzi o rodzica wychowującego własne dziecko. Problematyczna może być kwestia tego, czy opieka w ww. wymiarze 2 dni przysługuje na dziecko byłego małżonka, a jeśli tak, to na jakich zasadach.

Warunek wychowywania dziecka

W pierwszej kolejności wskazać należy, że Kodeks pracy posługuje się w tym zakresie pojęciem „wychowywania”. O ile w ustawie nie ma definicji tego słowa, można się tu odnieść do słownikowego rozumienia, zgodnie z którym wychowywać oznacza „zapewnić dziecku opiekę i doprowadzić je do samodzielności” (tak: słownik Języka Polskiego PWN). Podkreślić przy tym należy, że jest to proces rozciągnięty w czasie.

Nie ma zatem znaczenia to, czy dorosły jest związany z dzieckiem jakimkolwiek formalnym stosunkiem np. przysposobienia czy władzy rodzicielskiej. Kluczowe jest bowiem to, czy wychowuje dziecko w wieku do 14 lat.

"Ustawodawca posługuje się pojęciem wychowywania, co oznacza, że odnosi się do stanu faktycznego. Tym samym, dotyczy to nie tylko rodziców, lecz także pracowników niebędących rodzicami, w tym pracowników niezwiązanych z dzieckiem więzią formalnej opieki lub przysposobienia, natomiast nie ma zastosowania do rodziców niewychowujących dzieci."

Tak : Kodeks pracy. Komentarz Fragment pozycji: Kodeks pracy. Regulacje Covid-19 w prawie pracy. Komentarz, red. prof. dr hab. Arkadiusz Sobczyk

W literaturze przedmiotu przyjmuje się, ze urlop 2 dniowy przysługuje rodzicowi lub opiekunowi.

Dzieci byłego małżonka z nowego związku

Określenie czy na dzieci byłego małżonka z kolejnego związku przysługuje prawo do urlopu będzie zatem wymagało ustalenia z uwzględnieniem konkretnych okoliczności faktycznych sprawy.