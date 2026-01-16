REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Kadry » Urlopy » Wypoczynkowy » Plan urlopów 2026 do druku: WZÓR. Czy jest obowiązkowy?

Plan urlopów 2026 do druku: WZÓR. Czy jest obowiązkowy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 stycznia 2026, 10:00
Emilia Panufnik
plan urlopów 2026
Plan urlopów 2026 do druku: WZÓR. Tabela. Czy jest obowiązkowy?
Emilia Panufnik
Infor.pl

REKLAMA

REKLAMA

Plan urlopów na 2026 rok – do kiedy powinien zostać sporządzony? Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów wynikający z Kodeksu pracy? Pobierz wzór planu urlopów na 2026 rok.

Plan urlopów 2026 - czy jest obowiązkowy?

Czy plan urlopów jest obowiązkowy? W świetle art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, ale bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca powinien więc uwzględnić pracownicze wnioski o urlop, chyba że ich akceptacja naruszałaby prawidłową organizację pracy. W planie urlopów nie zawiera się urlopu na żądanie czyli 4 dni urlopowych w roku.

REKLAMA

REKLAMA

Zgodnie z prawem pracy sporządzanie planu urlopów przez pracodawcę nie jest obowiązkowe. Jeśli w danym zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca musi zgłosić się do niej o zgodę na nietworzenie planu urlopów. W przypadku braku związku zawodowego pracodawca może samodzielnie podjąć tę decyzję. Wówczas termin urlopu ustala się po porozumieniu z pracownikiem.

Gdy pracodawca tworzy plan urlopów, jego obowiązkiem jest podanie go do wiadomości wszystkich pracowników. Przepisy prawa pracy nie wskazują na sposób, w jaki należy to zrobić. Można np. umieścić plan urlopów w miejscu ogólnodostępnym w firmie albo wysłać wiadomości na służbową skrzynkę.

Zobacz również:

Do kiedy należy przygotować plan urlopów na 2026 rok?

Termin przygotowania planu urlopów będzie zależał od tego, na jaki okres jest on przewidziany. W praktyce spotykane są najczęściej roczne plany urlopów, ale funkcjonują również półroczne, kwartalne czy miesięczne. Ustawodawca nie przewidział konkretnego terminu, do kiedy plan urlopów musi być gotowy. Wydaje się jednak, że należy stworzyć go przed rozpoczęciem się czasu, którego dotyczy. W przypadku rocznego planu urlopów na 2026 rok właściwe byłoby przygotowanie go do dnia 31 grudnia 2025 roku. Natomiast w praktyce często roczny plan urlopów sporządzany jest dopiero w styczniu roku kalendarzowego, którego dotyczy.

REKLAMA

Polecamy: Kodeks pracy 2026

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Plan urlopów do druku – wzór pdf

Pobierz planu urlopów na 2026 rok:

plan urlopów 2026 wzór do druku

plan urlopów 2026 wzór do druku

Infor.pl

Polecamy: Kalendarz 2026

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1465)

Powiązane
Plan urlopów na rok 2026 – obowiązki pracodawcy, zasady i terminy. Jak prawidłowo zaplanować urlopy pracowników?
Plan urlopów na rok 2026 – obowiązki pracodawcy, zasady i terminy. Jak prawidłowo zaplanować urlopy pracowników?
Jeden przepis a takie znaczenie: plan urlopów 2026. Pracownicy i pracodawcy - pamiętacie o tym wyjątku z KP?
Jeden przepis a takie znaczenie: plan urlopów 2026. Pracownicy i pracodawcy - pamiętacie o tym wyjątku z KP?
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie - QUIZ
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne

REKLAMA

Kadry
Niepełnosprawni boją się, że stracą rentę. Lepiej nie pracować [Pułapka rentowa]
16 sty 2026

Niepełnosprawni boją się, że stracą rentę. Niestety dla osób niepełnosprawnych renta stała się granicą, a nie realnym zabezpieczeniem. Czym jest tzw. pułapka rentowa? Wychodzi na to, że mamy system, który boi się ludzkiej ambicji. Renta staje się kluczem, który zamyka drzwi zamiast je otwierać.
Najniższa krajowa 2026 netto do 26 roku życia
15 sty 2026

Ile najniższa krajowa wynosi netto w 2026 r. przy zatrudnieniu osoby do 26. roku życia? Tutaj nie odprowadza się zaliczki na podatek dochodowy. Wynagrodzenie netto będzie więc wyższe niż przy standardowym zatrudnieniu.
Dyrektywa płacowa coraz bliżej. Kto może liczyć na premie i podwyżkę wynagrodzeń już w 2026?
15 sty 2026

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają wzmożone prace nad wdrożeniem do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywy płacowej, zostało tylko 5 miesięcy! Co zmieni się w czerwcu 2026 dla milionów Polek i Polaków? Co będzie z podstawą wynagrodzenia i premiami?
Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To skutek dyrektywy płacowej
15 sty 2026

Pracodawcy będą zmuszeni podnosić wynagrodzenia długoletnim pracownikom. To jeden z dwóch nieoczywistych skutków dyrektywy płacowej. Co jeszcze przyniesie transparentność wynagrodzeń? Co dyrektywa płacowa zmieni na polskim rynku pracy? Projekt ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, wdrażający postanowienia dyrektywy płacowej (2023/970) może mieć te dwa nieoczywiste skutki.

REKLAMA

Obecność w biurze musi mieć sens, a nie, żeby „pokazać się” kierownikowi. Praca hybrydowa standardem w polskich firmach. Jak ją dobrze poukładać?
15 sty 2026

Nieformalne wydarzenia online, firmowe systemy współdzielenia biurek, szkolenia z efektywnego wykorzystywania komunikatorów to jedne z najpopularniejszy rozwiązań wspierających organizację pracy hybrydowej w polskich firmach. Jak pokazują wyniki badania Hybrid and Beyond ’25 przeprowadzonego przez firmę Colliers, model hybrydowy przestał być postrzegany jako benefit lub rozwiązanie przejściowe – dziś stanowi trwały element funkcjonowania większości organizacji, wymagający odpowiedniego zarządzania.
500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu
15 sty 2026

Nasi Czytelnicy pytają czy może w 2026 r. albo od 2027 r. będzie 500 plus dla małżonków. Od 5000 do 8000 zł w zależności od stażu? Temat wciąż budzi wiele emocji. Są zarówno zwolennicy jak i przeciwnicy pomysłu. Analizujemy zagadnienie - krótko i na temat.
Działalność i umowy-zlecenia mogą być wliczane do stażu. ZUS: już 196 tys. wniosków
15 sty 2026

Od początku roku okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umów-zleceń wliczane są do stażu pracy. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazał PAP, że do ZUS wpłynęło już ponad 196 tys. wniosków o wydanie zaświadczenia, potwierdzającego te okresy.
Renta wdowia: informacja z ZUS z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?
15 sty 2026

Od wejścia w życie przepisów, które pozwalają łączyć wypłatę własnego świadczenia z rentą rodzinną po zmarłym małżonku, z renty wdowiej skorzystało już ponad milion osób. ZUS wydał właśnie ważną informację z 15 stycznia 2026 r. Wiesz to?

REKLAMA

Już za 6 dni mija termin składania rocznych deklaracji PFRON – o czym warto pamiętać?
14 sty 2026

Początek roku kalendarzowego to dla pracodawców okres intensywnych rozliczeń z PFRON. Rok 2026 przynosi nie tylko konieczność podsumowania roku ubiegłego, ale także nowe terminy w ramach programów celowych oraz istotne zmiany w przepisach dotyczących ulg.
Weryfikacja urlopów - o czym warto pamiętać w styczniu? 10 obowiązków [Kadry i płace]
14 sty 2026

Weryfikacja urlopów na początku roku to jeden z najważniejszych procesów kadrowych, który pozwala na uniknięcie spiętrzenia nieobecności w okresie letnim oraz minimalizuje ryzyko prawne związane z zaległymi urlopami. Jest istotne dla planowania i zachowania ciągłości wykonywanych zadań, uwzględnia sezonowość prac i dostosowuje potrzeby pracowników do możliwości personalnych firmy. O czym warto pamiętać w styczniu 2026 r.? Oto 10 obowiązków działu kadr i płac.
Zapisz się na newsletter
Kodeks pracy, urlopy, wynagrodzenia, świadczenia pracownicze. Bądź na bieżąco ze zmianami z zakresu prawa pracy. Zapisz się na nasz newsletter.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA