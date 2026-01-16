Plan urlopów 2026 do druku: WZÓR. Czy jest obowiązkowy?
Plan urlopów na 2026 rok – do kiedy powinien zostać sporządzony? Czy pracodawca ma obowiązek tworzenia planu urlopów wynikający z Kodeksu pracy? Pobierz wzór planu urlopów na 2026 rok.
Plan urlopów 2026 - czy jest obowiązkowy?
Czy plan urlopów jest obowiązkowy? W świetle art. 163 § 1 Kodeksu pracy urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala pracodawca, ale bierze przy tym pod uwagę wnioski pracowników oraz konieczność zapewnienia normalnego toku pracy. Pracodawca powinien więc uwzględnić pracownicze wnioski o urlop, chyba że ich akceptacja naruszałaby prawidłową organizację pracy. W planie urlopów nie zawiera się urlopu na żądanie czyli 4 dni urlopowych w roku.
Zgodnie z prawem pracy sporządzanie planu urlopów przez pracodawcę nie jest obowiązkowe. Jeśli w danym zakładzie pracy działa organizacja związkowa, pracodawca musi zgłosić się do niej o zgodę na nietworzenie planu urlopów. W przypadku braku związku zawodowego pracodawca może samodzielnie podjąć tę decyzję. Wówczas termin urlopu ustala się po porozumieniu z pracownikiem.
Gdy pracodawca tworzy plan urlopów, jego obowiązkiem jest podanie go do wiadomości wszystkich pracowników. Przepisy prawa pracy nie wskazują na sposób, w jaki należy to zrobić. Można np. umieścić plan urlopów w miejscu ogólnodostępnym w firmie albo wysłać wiadomości na służbową skrzynkę.
Do kiedy należy przygotować plan urlopów na 2026 rok?
Termin przygotowania planu urlopów będzie zależał od tego, na jaki okres jest on przewidziany. W praktyce spotykane są najczęściej roczne plany urlopów, ale funkcjonują również półroczne, kwartalne czy miesięczne. Ustawodawca nie przewidział konkretnego terminu, do kiedy plan urlopów musi być gotowy. Wydaje się jednak, że należy stworzyć go przed rozpoczęciem się czasu, którego dotyczy. W przypadku rocznego planu urlopów na 2026 rok właściwe byłoby przygotowanie go do dnia 31 grudnia 2025 roku. Natomiast w praktyce często roczny plan urlopów sporządzany jest dopiero w styczniu roku kalendarzowego, którego dotyczy.
Plan urlopów do druku – wzór pdf
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, t.j. z dnia 31 lipca 2023 r. (Dz.U. z 2023, poz. 1465)
