Kiedy pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy bez jego wniosku

Urlop wypoczynkowy udzielany jest zazwyczaj na wniosek pracownika. Przepisy Kodeksu pracy przewidują jednak sytuację, kiedy pracodawca może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy pomimo, iż pracownik nie wystąpił z wnioskiem o urlop. Pracownik musi wtedy wykorzystać urlop wypoczynkowy. Jest to możliwe w przypadku rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem.

Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego.

Autopromocja

Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,

powołania,

wyboru,

mianowania lub

spółdzielczej umowy o pracę.

Jeżeli przed zakończeniem stosunku pracy pracownik nie wykorzystał przysługującego mu urlopu wypoczynkowego, pracodawca ma obowiązek wypłacić mu ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop. Pracodawca może jednak udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia, a pracownik musi tak udzielony urlop wykorzystać.

Ważne Art. 167(1) Kodeksu pracy: W okresie wypowiedzenia umowy o pracę pracownik jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, jeżeli w tym okresie pracodawca udzieli mu urlopu.

Ile trwa okres wypowiedzenia Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę. W przypadku umowy o pracę zawartej na okres próbny okres wypowiedzenia wynosi: 3 dni robocze , jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni;

, jeżeli okres próbny nie przekracza 2 tygodni; 1 tydzień , jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie;

, jeżeli okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie; 2 tygodnie, jeżeli okres próbny wynosi 3 miesiące. W przypadku pozostałych rodzajów umowy o pracy, czyli: umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, oraz

umowy o pracę zawartej na czas określony to, ile trwa okres wypowiedzenia zależy od stażu pracy pracownika u danego pracodawcy. Okres wypowiedzenia wynosi wobec tego: 2 tygodnie , jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy;

, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy krócej niż 6 miesięcy; 1 miesiąc , jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy;

, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 6 miesięcy; 3 miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony u danego pracodawcy co najmniej 3 lata.

Urlop wypoczynkowy bez zgody pracownika

Pracodawca, wysyłając pracownika na urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, nie musi uzgadniać tego z pracownikiem. Jeśli pracodawca nie będzie chciał wypłacać pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za niewykorzystany urlop, może wysłać pracownika na urlop wypoczynkowy, a pracownik będzie miał obowiązek go wykorzystać. Nie ma przy tym znaczenia, czy będzie to urlop zaległy czy bieżący.



Pracownik będzie musiał wykorzystać cały przysługujący mu urlop wypoczynkowy do końca okresu wypowiedzenia. Jeśli jednak pracodawca nie wyśle pracownika na urlop w okresie wypowiedzenia i pracownik nie wykorzysta całego należnego mu urlopu, pracodawca będzie musiał wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.