3 tygodnie - tyle powinien trwać urlop, aby wypocząć. Kto ma taką możliwość?

Polak pracuje na urlopie

Ponad 60% Polaków planuje wyjazd wakacyjny. Oznacza to, że w trwającym właśnie sezonie letnim odpocząć poza domem planuje ponad 20 mln osób. Ale sama ucieczka z dobrze znanego otoczenia, które wiążemy z obowiązkami domowymi i zawodowymi, często nie oznacza automatycznego oderwania się od pracy. Przedpandemiczne badanie "Nowa era motywacji" przygotowane przez Hays Poland i Mind & Soul Business wskazywało, że prawie 65 proc. Polaków zdarzało się pracować w dni wolne (weekendy i święta), 55 proc. pracowało w czasie choroby, a 43 proc. podczas urlopu. Statystyka ta niewiele zmieniła się w ciągu ostatnich lat. Tymczasem takiego odpoczynku i idącej za tym odmiany w funkcjonowaniu domaga się od nas nie tylko nasze ciało, ale w szczególności nasz mózg.

O tym, że Polacy wciąż mają problem z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, a okres wakacji nie jest tu wyjątkiem, wskazują niedawne badania. Z raportu PSH Lewiatan wynika, że co drugi aktywny zawodowo Polak narzeka na przemęczenie pracą i przyznaje przy tym, że podczas urlopu nie potrafi przestać myśleć o zadaniach czekających go po powrocie do biura. Co trzeci przedsiębiorca jako główny powód niemożności wypoczynku wskazuje myślenie o pracy, a co czwarty – stres w pracy i przenikanie się życia zawodowego z prywatnym. Wyniki 52. edycji badania "Monitor Rynku Pracy" Instytutu Badawczego Randstad pokazują, że połowa badanych w czasie urlopu odbiera telefony służbowe – 17% robi to często, a 38% rzadko – natomiast ok. 45% sprawdza swoją służbową skrzynkę mailową.